Квест-экскурсия по Костроме «Мазайские зайцы»

Погрузитесь в атмосферу старинной Костромы, разгадывая загадки и открывая тайны бронзовых зайцев. Идеально для семейного отдыха и культурного досуга
Культурно-познавательная квест-экскурсия по центральной части Костромы приглашает вас на увлекательное путешествие.

Вам предстоит отыскать 10 уникальных локаций с фигурками зайцев, представляющих дореволюционные профессии, такие как пожарный, сыродел и купчиха.

Во время прогулки
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вы узнаете об архитектуре и истории города, посетите купеческие особняки и узнаете о брендах Костромы.

Экскурсия включает развлекательные элементы, такие как загадки и байки, и подходит для взрослых и детей от 7 лет

5
14 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🐇 Уникальные бронзовые зайцы
  • 🏛 Исторические здания и архитектура
  • 🧩 Интерактивные загадки и байки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎁 Приятный подарок победителю
Квест-экскурсия по Костроме «Мазайские зайцы»
Квест-экскурсия по Костроме «Мазайские зайцы»
Квест-экскурсия по Костроме «Мазайские зайцы»
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев28
фев1
мар14
мар15
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Костромской кремль
  • Беседка Островского
  • Памятник Ленину

Описание квеста

Вы отыщете пожарного, фонарщика, сыродела, зимогора, моряка, благородных дам, гимназистку, трактирщика, чиновника, купчиху — и всё это зайцы из бронзы.

Послушаете рассказы о значимых зданиях Костромы, увидите купеческие особняки и постройки в стиле позднего классицизма, а ещё беседку Островского и памятник Ленину.

Пройдёте по лестнице к Костромскому кремлю и разберётесь в трагических моментах его истории.

Познакомитесь с основными брендами города: «Кострома сырная», «Кострома — родина Снегурочки», «Кострома — ювелирная столица России» и «Колыбель династии Романовых».

Выясните, как в Костроме развивались образование и ресторанное дело.

Попробуете отгадать, кто изображён на портретах, которые я вам покажу.

А ещё узнаете:

  • Как застраивалась Кострома после сильнейшего пожара 1773 года
  • Правда ли, что в городе есть улица Клубничная
  • Как выгодно жениться и получить немаленькое состояние
  • Почему когда-то пожарные разъезжали в костюмах чертей
  • Что, согласно байке краеведов, один из зимогоров доставал из выгребной ямы

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия длится от 2 часов до 2 часов 15 минут. За это время вы пройдёте около 3 км
  • Квест будет интересен даже одному путешественнику
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет. Также на ваше усмотрение можно взять с собой детей младше в колясках или слингах
  • В конце квеста победитель получит приятный подарок

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Марьинском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
О
28 янв 2025
Екатерина прекрасна, как она не сорвала голос, пытаясь удержать внимание нашей компании с детьми 4,8 и 12 лет я не знаю. Очень структурированная, продуманная заранее, хорошо подготовленная экскурсия. Спасибо большое. Надеюсь приедем ещё раз и продолжим там где остановились.
Екатерина прекрасна, как она не сорвала голос, пытаясь удержать внимание нашей компании с детьми 4,8 иЕкатерина прекрасна, как она не сорвала голос, пытаясь удержать внимание нашей компании с детьми 4,8 иЕкатерина прекрасна, как она не сорвала голос, пытаясь удержать внимание нашей компании с детьми 4,8 и
Наталья
20 янв 2025
Нам очень понравилась эта экскурсия. Екатерина великолепный рассказчик, мастер слова, знающий огромное количество интересных историй. Маршрут разработан просто великолепно. Ну,а сами зайцы- мазайцы просто милота. Всем рекомендуем. И ещё можно заработать кучу вкусняшек!!!!!
Нам очень понравилась эта экскурсия. Екатерина великолепный рассказчик, мастер слова, знающий огромное количество интересных историй. МаршрутНам очень понравилась эта экскурсия. Екатерина великолепный рассказчик, мастер слова, знающий огромное количество интересных историй. Маршрут
т
15 янв 2025
Спасибо, Екатерина, за прекрасную экскурсию! Несмотря на ужасную погоду, два часа пролетели незаметно! Были на экскурсии с семьей в возрасте от 9 до 68 лет, все в восторге!
Спасибо, Екатерина, за прекрасную экскурсию! Несмотря на ужасную погоду, два часа пролетели незаметно! Были на экскурсии
Ирина
14 янв 2025
Экскурсию заказывали для группы подростков 14-15 лет. Ребятам понравилось. Не скучно, увлекательно.
Е
10 янв 2025
Мы хотим сказать огромное спасибо Екатерине за отлично проведенный квест! У нас была большая компания - от 8 до 68 лет, интересно было всем. Екатерина отлично владеет информацией, чувствует настроение
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каждого участника. Мы потом еще долго вспоминали истории, связанные с каждым зайчиком)) Особенно впечатлил Зимогор!) Особо хочу отметить детальную проработку экскурсии - нам были выданы -бейджи-морковки, мы кормили зайчиков и загадывали желания, это было здорово. Еще одна замечательная особенность - Екатерина предлагала нам сфотографироваться с каждым зайчиком, так что у нас целая коллекция замечательных и очень теплых фотографий, хотя на улице было холодно и промозгло. Спасибо!

О
9 янв 2025
Экскурсия организована и проведена великолепно, интересна не только детям, но и взрослым (мы с мужем получили огромное удовольствие). Чувствовалось, что и Екатерине самой интересно было нас водить по маршруту и
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с большой любовью рассказывать о своем городе. Побольше таких эрудированных, вежливых, пунктуальных и болеющих за свое дело людей. С удовольствием еще сходим на экскурсии с ней. Рекомендуем всем самим найти всех зайцев. Спасибо огромное!!!

Л
8 янв 2025
Великолепная идея для экскурсии. Зайцы - уникальные! И запоминающиеся. Спасибо Екатерине!!!! Нам было интересно и весьма познавательно.
О
8 янв 2025
Экскурсия с детьми в Костроме "Мазайские зайцы" оказалась настоящим открытием для нас. Дети были в восторге от увлекательных заданий и загадок, предлагаемых в рамках программы. Гид профессионально подошла к организации
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маршрута. Мы узнали много интересных фактов о истории и культуре Костромы, что приятно удивило и нас, взрослых. Нашли всех зайчиков, попробовали местные сыры, фотографировались. Экскурсия динамичная и не скучная. Мы остались довольны программой "Мазайские зайцы" и рекомендуем ее всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием. Благодарим организаторов за чудесный день, который запомнится нам на долгое время!

Экскурсия с детьми в Костроме "Мазайские зайцы" оказалась настоящим открытием для нас. Дети были в восторгеЭкскурсия с детьми в Костроме "Мазайские зайцы" оказалась настоящим открытием для нас. Дети были в восторгеЭкскурсия с детьми в Костроме "Мазайские зайцы" оказалась настоящим открытием для нас. Дети были в восторгеЭкскурсия с детьми в Костроме "Мазайские зайцы" оказалась настоящим открытием для нас. Дети были в восторгеЭкскурсия с детьми в Костроме "Мазайские зайцы" оказалась настоящим открытием для нас. Дети были в восторге
Александра
2 янв 2025
По рекомендации знакомых, решили посетить данную экскурсию и ни чуть не пожалели. Маршрут оказался очень интересным. Екатерина прекрасный экскурсовод. Иформация была преподнесена очень интернсно и оригинально. Мы побывали на интересных локациях, где расположены те самые Мазайские зайцы. Данная экскурсия позволила узнать много интересного о Костроме. Однозначно рекомендую ее посетить гостям города и выбрать в качестве гида, Екатерину
Екатерина
8 дек 2024
Я бы хотела поделиться своим отзывом об индивидуальной экскурсии по городу Кострома, которую провела для нас замечательный гид Екатерина.

Благодаря Екатерине мы узнали много интересных фактов и легенд о городе, которых
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мы раньше не знали, познакомились с профессиями прошлых лет, с увлечением искали очередного зайчика.

Очевидно, Екатерина обладает глубокими знаниями истории и культуры Костромы, что сделало нашу экскурсию увлекательной и познавательной.

Екатерина с легкостью рассказывала о каждом уголке города, заставляя нас восхищаться его красотой и богатством истории. А формат квеста делал нас не пассивными слушателями, а активными участниками увлекательной прогулки.

Организация экскурсии была идеальной – все было продумано до мелочей, а индивидуальный подход позволил нам задавать вопросы и углубляться в то, что нас интересовало больше всего.

Несмотря на морозную свежесть экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно и взрослым, и детям.

Огромное спасибо гиду за его
профессионализм, доброжелательность и страстное отношение к своей работе! Это было незабываемо! 🏛🌁☺

Я бы хотела поделиться своим отзывом об индивидуальной экскурсии по городу Кострома, которую провела для нас замечательный гид Екатерина.Я бы хотела поделиться своим отзывом об индивидуальной экскурсии по городу Кострома, которую провела для нас замечательный гид Екатерина.Я бы хотела поделиться своим отзывом об индивидуальной экскурсии по городу Кострома, которую провела для нас замечательный гид Екатерина.Я бы хотела поделиться своим отзывом об индивидуальной экскурсии по городу Кострома, которую провела для нас замечательный гид Екатерина.
М
1 дек 2024
Очень понравилась экскурсия! Екатерина просто человек-энергия. Увлекла и взрослых и детей. По мимо поиска зайцев, узнали много по Истрии Костромы. Интересно было всем. Очень грамотно распределяла нагрузку, рассказы, загадки, шутки. Тонко чувствует, когда дети начинают отвлекаться, отпускает их бегать и рассказывает интересные факты для взрослых. В конце получили подарки и море удовольствия:) От души рекомендуем.
Очень понравилась экскурсия! Екатерина просто человек-энергия. Увлекла и взрослых и детей. По мимо поиска зайцев, узналиОчень понравилась экскурсия! Екатерина просто человек-энергия. Увлекла и взрослых и детей. По мимо поиска зайцев, узналиОчень понравилась экскурсия! Екатерина просто человек-энергия. Увлекла и взрослых и детей. По мимо поиска зайцев, узналиОчень понравилась экскурсия! Екатерина просто человек-энергия. Увлекла и взрослых и детей. По мимо поиска зайцев, узнали
Т
6 ноя 2024
Отличный экскурсовод, и очень приятная женщина! Рекомендую, очень увлекательно и интересно!
Валентина
3 ноя 2024
Были с ребенком 8 лет, отличное преподнесение информации) Исторические факты с квестом это отличное решение и для детей и для взрослых. Было очень интересно и познавательно! Всем советуем)
Е
3 ноя 2024
Замечательная, познавательная прогулка. Несмотря на мороз и холодный ветер, отлично повели время. Мы бы сами столько не посмотрели и не узнали. Довольны!

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