Культурно-познавательная квест-экскурсия по центральной части Костромы приглашает вас на увлекательное путешествие.Вам предстоит отыскать 10 уникальных локаций с фигурками зайцев, представляющих дореволюционные профессии, такие как пожарный, сыродел и купчиха.Во время прогулки

вы узнаете об архитектуре и истории города, посетите купеческие особняки и узнаете о брендах Костромы. Экскурсия включает развлекательные элементы, такие как загадки и байки, и подходит для взрослых и детей от 7 лет

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Костроме

Екатерина Ваш гид в Костроме

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Вы отыщете пожарного, фонарщика, сыродела, зимогора, моряка, благородных дам, гимназистку, трактирщика, чиновника, купчиху — и всё это зайцы из бронзы.

Послушаете рассказы о значимых зданиях Костромы, увидите купеческие особняки и постройки в стиле позднего классицизма, а ещё беседку Островского и памятник Ленину.

Пройдёте по лестнице к Костромскому кремлю и разберётесь в трагических моментах его истории.

Познакомитесь с основными брендами города: «Кострома сырная», «Кострома — родина Снегурочки», «Кострома — ювелирная столица России» и «Колыбель династии Романовых».

Выясните, как в Костроме развивались образование и ресторанное дело.

Попробуете отгадать, кто изображён на портретах, которые я вам покажу.

А ещё узнаете:

Как застраивалась Кострома после сильнейшего пожара 1773 года

Правда ли, что в городе есть улица Клубничная

Как выгодно жениться и получить немаленькое состояние

Почему когда-то пожарные разъезжали в костюмах чертей

Что, согласно байке краеведов, один из зимогоров доставал из выгребной ямы

И многое другое!

Организационные детали