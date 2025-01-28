Культурно-познавательная квест-экскурсия по центральной части Костромы приглашает вас на увлекательное путешествие.
Вам предстоит отыскать 10 уникальных локаций с фигурками зайцев, представляющих дореволюционные профессии, такие как пожарный, сыродел и купчиха.
Во время прогулки
Вам предстоит отыскать 10 уникальных локаций с фигурками зайцев, представляющих дореволюционные профессии, такие как пожарный, сыродел и купчиха.
Во время прогулки
5 причин купить этот квест
- 🐇 Уникальные бронзовые зайцы
- 🏛 Исторические здания и архитектура
- 🧩 Интерактивные загадки и байки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Приятный подарок победителю
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Костромской кремль
- Беседка Островского
- Памятник Ленину
Описание квеста
Вы отыщете пожарного, фонарщика, сыродела, зимогора, моряка, благородных дам, гимназистку, трактирщика, чиновника, купчиху — и всё это зайцы из бронзы.
Послушаете рассказы о значимых зданиях Костромы, увидите купеческие особняки и постройки в стиле позднего классицизма, а ещё беседку Островского и памятник Ленину.
Пройдёте по лестнице к Костромскому кремлю и разберётесь в трагических моментах его истории.
Познакомитесь с основными брендами города: «Кострома сырная», «Кострома — родина Снегурочки», «Кострома — ювелирная столица России» и «Колыбель династии Романовых».
Выясните, как в Костроме развивались образование и ресторанное дело.
Попробуете отгадать, кто изображён на портретах, которые я вам покажу.
А ещё узнаете:
- Как застраивалась Кострома после сильнейшего пожара 1773 года
- Правда ли, что в городе есть улица Клубничная
- Как выгодно жениться и получить немаленькое состояние
- Почему когда-то пожарные разъезжали в костюмах чертей
- Что, согласно байке краеведов, один из зимогоров доставал из выгребной ямы
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия длится от 2 часов до 2 часов 15 минут. За это время вы пройдёте около 3 км
- Квест будет интересен даже одному путешественнику
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет. Также на ваше усмотрение можно взять с собой детей младше в колясках или слингах
- В конце квеста победитель получит приятный подарок
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Марьинском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 137 туристов
«Кострома тебе рада» — таким девизом я встречаю каждого гостя. Меня зовут Екатерина, я коренная костромичка. По образованию историк, по профессии журналист, по призванию гид. Знаю всё о прошлом и настоящем города. С радостью покажу вам не только то, что лежит на поверхности. Помогу сориентироваться в музейном и творческом пространствах Костромы, стану проводником в её ресторанный мир и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 янв 2025
Екатерина прекрасна, как она не сорвала голос, пытаясь удержать внимание нашей компании с детьми 4,8 и 12 лет я не знаю. Очень структурированная, продуманная заранее, хорошо подготовленная экскурсия. Спасибо большое. Надеюсь приедем ещё раз и продолжим там где остановились.
Наталья
20 янв 2025
Нам очень понравилась эта экскурсия. Екатерина великолепный рассказчик, мастер слова, знающий огромное количество интересных историй. Маршрут разработан просто великолепно. Ну,а сами зайцы- мазайцы просто милота. Всем рекомендуем. И ещё можно заработать кучу вкусняшек!!!!!
т
татьяна
15 янв 2025
Спасибо, Екатерина, за прекрасную экскурсию! Несмотря на ужасную погоду, два часа пролетели незаметно! Были на экскурсии с семьей в возрасте от 9 до 68 лет, все в восторге!
Ирина
14 янв 2025
Экскурсию заказывали для группы подростков 14-15 лет. Ребятам понравилось. Не скучно, увлекательно.
Е
Елена
10 янв 2025
Мы хотим сказать огромное спасибо Екатерине за отлично проведенный квест! У нас была большая компания - от 8 до 68 лет, интересно было всем. Екатерина отлично владеет информацией, чувствует настроение
О
Ольга
9 янв 2025
Экскурсия организована и проведена великолепно, интересна не только детям, но и взрослым (мы с мужем получили огромное удовольствие). Чувствовалось, что и Екатерине самой интересно было нас водить по маршруту и
Л
Лариса
8 янв 2025
Великолепная идея для экскурсии. Зайцы - уникальные! И запоминающиеся. Спасибо Екатерине!!!! Нам было интересно и весьма познавательно.
О
Ольга
8 янв 2025
Экскурсия с детьми в Костроме "Мазайские зайцы" оказалась настоящим открытием для нас. Дети были в восторге от увлекательных заданий и загадок, предлагаемых в рамках программы. Гид профессионально подошла к организации
Александра
2 янв 2025
По рекомендации знакомых, решили посетить данную экскурсию и ни чуть не пожалели. Маршрут оказался очень интересным. Екатерина прекрасный экскурсовод. Иформация была преподнесена очень интернсно и оригинально. Мы побывали на интересных локациях, где расположены те самые Мазайские зайцы. Данная экскурсия позволила узнать много интересного о Костроме. Однозначно рекомендую ее посетить гостям города и выбрать в качестве гида, Екатерину
Екатерина
8 дек 2024
Я бы хотела поделиться своим отзывом об индивидуальной экскурсии по городу Кострома, которую провела для нас замечательный гид Екатерина.
Благодаря Екатерине мы узнали много интересных фактов и легенд о городе, которых
Благодаря Екатерине мы узнали много интересных фактов и легенд о городе, которых
М
Мария
1 дек 2024
Очень понравилась экскурсия! Екатерина просто человек-энергия. Увлекла и взрослых и детей. По мимо поиска зайцев, узнали много по Истрии Костромы. Интересно было всем. Очень грамотно распределяла нагрузку, рассказы, загадки, шутки. Тонко чувствует, когда дети начинают отвлекаться, отпускает их бегать и рассказывает интересные факты для взрослых. В конце получили подарки и море удовольствия:) От души рекомендуем.
Т
Татьяна
6 ноя 2024
Отличный экскурсовод, и очень приятная женщина! Рекомендую, очень увлекательно и интересно!
Валентина
3 ноя 2024
Были с ребенком 8 лет, отличное преподнесение информации) Исторические факты с квестом это отличное решение и для детей и для взрослых. Было очень интересно и познавательно! Всем советуем)
Е
Евгения
3 ноя 2024
Замечательная, познавательная прогулка. Несмотря на мороз и холодный ветер, отлично повели время. Мы бы сами столько не посмотрели и не узнали. Довольны!
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