В Кострому на два дня. Новогодние праздники

Новогодний тур в Костроме

В Кострому на два дня

Вы сможете прикоснуться к истории города, прогуливаясь по его центральной площади, побываете в музее деревянного зодчества под открытым небом и узнаете секреты Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.

Вас ждет прогулка по Сумароковской лосиной ферме, – здесь вы познакомитесь с её милыми обитателями и даже сможете их покормить! А также будет сырная дегустация: ведь как можно приехать в Кострому и не полакомиться местным сыром?
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Ближайшие даты:
9
дек
12
дек
14
дек
16
дек
19
дек
21
дек
23
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Прикоснемся к многовековой истории
Прикоснемся к многовековой истории
Окунёмся в историю города на обзорной экскурсии по знаковым местам
Знакомство с лосями
Знакомство с лосями
Погуляем по лосиной ферме и покормим с руки её обитателей
Оригинальный вкус костромского сыра
Оригинальный вкус костромского сыра
Посетим Музей сыра и поучаствуете в дегустации

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Костроме

Встречаемся на ж/д вокзале г. Костромы (ласточка 718А, прибытие в Кострому в 10:32), после чего отправляемся в центр города.

Сперва познакомимся с Костромой на обзорной экскурсии. Увидим Центральную площадь: ансамбль торговых рядов (мучные, рыбные, табачные и др.), присутственные места, пожарную каланчу, главную гауптвахту, памятник Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.

После чего прогуляемся по Ботниковскому бульвару к памятнику Юрию Долгорукому, который, по праву, считается основателем города.

Далее нас будет ждать экскурсия в музей деревянного зодчества под открытым небом «Костромская Слобода».

В ходе экскурсии мы прогуляемся по настоящей русской деревне XVII-XVIII вв., зайдем в старинные избы, познакомимся с бытом русских хозяек тех времен.

Обедаем в кафе города.

После обеда посетим Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Именно в этом месте Костромы Михаил Романов был призван на царствование, что положило конец Смутному времени.

Ипатьевский монастырь в эпоху правления царя был самым привилегированным местом Костромы, и далеко не каждый житель мог попасть на его территорию.

Вечером разместимся в отелях:Old Street, Шелестофф, Азимут Кострома, Аристократ, Бизнес-отель, Отель Екатерина, Волга, Премьер (размещение на наше усмотрение, но пожелания принимаются).

Встреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по КостромеВстреча, обзорная экскурсия по Костроме
2 день

Сумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсии

Завтракаем в отеле, выезд с вещами.

Первым делом сегодня мы переедем в Сумароково, где нас будет ждать экскурсия на уникальную лосиную ферму.

Сумароковская лосиная ферма – единственный в России заповедник, где животные живут в условиях дикой природы, но при этом им совершенно комфортно рядом с людьми – они дружелюбны и очень общительны!

Благодаря этой экскурсии вы познакомитесь с этими удивительными животными и даже сможете покормить маленьких лосят прямо из своих рук.

Далее вернемся в Кострому, где отправимся в Музей сыра.

В музее нам поведают легенду об изобретении сыра, кто же привёз сыр в Россию, как связан известный художник Верещагин с сыром, сколько сортов сыра существует, с помощью каких приспособлений делают сыр, как отличить настоящий сыр от подделки и как правильно его есть.

И, конечно же, нас ждет дегустация костромских сыров!

Обедаем в кафе города, после чего у вас будет свободное время для прогулки по городу или можно выбрать дополнительные экскурсии (стоимость запрашивайте):

  • Посещение музея Ювелирного искусства – единственного в своем роде частного музея, раскрывающего истории и тайны становления и развития ювелирного дела в Костроме.

В музее увидим воссозданную купеческую лавку с ассортиментом ювелирных украшений 2 половины XIX века и мастерскую кустаря-ювелира, где узнаем об особенностях ювелирного производства в крестьянский семьях.

А также вы сможете приобрести ювелирные изделия Костромского ювелирного завода в лавке музея.

  • Музей театрального костюма – например, нам расскажут про то, как Снегурочку Островского ставили на костромской сцене. Также возможно организовать экскурсию в костромской театр.
  • Посещение Дома городского головы – интерактивного музея, воссоздающего обстановку и быт богатой городской семьи начала 20 века. Романовского музея, Дворянского собрания.
  • Если вы путешествуете с детьми, рекомендуем посетить Терем Снегурочки.

На большой поляне, где находится Терем Снегурочки, разбит уютный дворик, размещены уникальные арт-объекты: гигантская 5-метровая деревянная ложка, табуретка для чтения стихов, часы, которые отсчитывают дни, часы, минут и секунды до Нового Года, коллекция калош от местных домовых, настоящие колокола, в которые можно позвонить.

Изюминка здесь – это Ледяная комната! В ней круглый год -14 ℃.

За ледяной барной стойкой детей угощают безалкогольными коктейлями «со вкусом льдинок и снежинок», взрослым могут налить чего-нибудь покрепче. В самой холодной комнате терема стены, мебель, посуда и скульптуры сделаны изо льда.

  • Музей льна и бересты.

Музей знакомит посетителей с древним промыслом – изготовлением льняных и берестяных изделий.

Экспозиции посвящены традициям выращивания и сбора льна, секретам берестяного и льняного производств на территории Костромской области.

При музее открыта мастерская, где производят разные изделия из бересты и льна. Их можно приобрести здесь же, в сувенирном магазине.

На ж/д вокзал мы отвезем вас к отправлению Ласточки 717Я в 18:08.

Сумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсииСумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсии

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Old Street, Шелестофф, Азимут Кострома, Аристократ, Бизнес-отель, Отель Екатерина, Волга, Премьер (размещение на наше усмотрение, но пожелания принимаются).

Варианты проживания

Old Street 4

1 ночь

Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.

При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.

Old Street 4Old Street 4Old Street 4Old Street 4

Шелестофф 3

1 ночь

Этот отель расположен в исторической части города Кострома.

В номерах отеля Shelestoff подключен бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату можно заказать индивидуальное посещение спа-центра с русской сауной, турецкой паровой баней и бассейном.

Все номера отеля Shelestoff элегантно оформлены в приятной цветовой гамме. Во всех них в распоряжении гостей телевизор с кабельными каналами, холодильник и собственная ванная комнатой.

Каждое утро в просторном ресторане Shelestoff с интересным интерьером и баром подают полный завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак.

Также здесь предлагаются традиционные русские и европейские блюда. За дополнительную плату можно забронировать различные спа-процедуры.

Шелестофф 3Шелестофф 3Шелестофф 3Шелестофф 3

Азимут Кострома

1 ночь

Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.

Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.

В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет.

В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво.

В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ. Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.

Азимут КостромаАзимут КостромаАзимут КостромаАзимут Кострома

Гранд-отель «Аристократ» 4

1 ночь

Гранд-спа-отель «Аристократ Кострома» с бесплатным Wi-Fi и гидромассажной ванной — это идеальный отель для семейного отдыха, работающий по системе все включено.

Отель расположен на живописном берегу реки Волги, в окружении леса, всего в 15 км от центра Костромы. Благоустроенная территория площадью 50 гектаров делает его идеальным для пеших прогулок и активного отдыха.

К услугам гостей роскошные номера с видом на Волгу и трехразовое питание в формате «шведский стол». В числе удобств каждого номера — большой телевизор с плоским экраном, кондиционер, мини-бар и Wi-Fi.

На территории обустроена бесплатная парковка. На территории отеля открыт роскошный спа-центр с бассейном, открытым бассейном с подогревом, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В распоряжении гостей дискотека с караоке, тренажерный зал, настольный теннис, детская игровая комната с лабиринтом, игровые приставки PS и Xbox. Предоставляются услуги аниматоров.

Гранд-отель «Аристократ» 4Гранд-отель «Аристократ» 4Гранд-отель «Аристократ» 4Гранд-отель «Аристократ» 4

Бизнес-отель 3

1 ночь

Этот 3-звездочный отель расположен в центре Костромы, в 3 минутах ходьбы от набережной реки Волги. В бизнес-отеле «Кострома» к услугам гостей бесплатный WiFi и небольшой спа-салон с сауной и гидромассажной ванной.

Бизнес-отель «Кострома» представляет собой элегантную виллу в классическом стиле с кондиционером, кабельным телевизором, холодильником и собственной ванной комнатой.

Каждое утро в ресторане с дизайнерским интерьером накрывают завтрак «шведский стол». Гости могут заказать русские и европейские блюда по меню.

Бизнес-отель 3Бизнес-отель 3Бизнес-отель 3Бизнес-отель 3

Отель Екатерина

1 ночь

Отель «Екатерина Кострома» расположен в Костроме, в 1,6 км от Богоявленского монастыря. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж.

Бесплатный Wi-Fi на всей территории.

В каждом номере есть шкаф для одежды. В номерах отеля «Екатерина Кострома» есть собственная ванная комната с халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер.

Отель ЕкатеринаОтель ЕкатеринаОтель ЕкатеринаОтель Екатерина

Волга

1 ночь

Расположен в центре Костромы. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды.

В каждом номере отеля «Волга» установлена ванна, телефон и телевизор со спутниковыми каналами. На территории отеля не разрешается курение. Некоторые номера оснащены ЖК-телевизором. В отеле имеются номера с видом на Волгу.

Wi-Fi на территории всего отеля.

ВолгаВолгаВолгаВолга

Премьер

1 ночь

Находится всего в 10 минутах ходьбы от берегов Волги и в 7 минутах езды от центра Костромы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Номера отеля «Премьер» оформлены в классическом стиле и оборудованы кондиционером.

Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник, а также собственная ванная комната с халатом и тапочками. Гостям предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

ПремьерПремьерПремьерПремьер

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Проживание в отеле Old Street, Шелестофф, Азимут Кострома, Аристократ, Бизнес-отель, Отель Екатерина, Волга, Премьер (стоимость тура указана за человека при двухместном размещении)
  • Завтрак в отеле, 2 обеда в Костроме
  • Входные билеты: Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией, музей деревянного зодчества, Лосиная ферма
Что не входит
  • Билеты до Костромы и обратно
  • Одноместное размещение (доплата по запросу)
  • Ужин
  • Дополнительные экскурсии во второй день
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кострома
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок (https://bolshayastrana.com/strahovka)

Какие условия размещения в программе тура?

Вы можете выбрать подходящий отель из предложенных вариантов по вкусу. Стоимость тура указана за человека при двухместном размещении. Возможно также одноместное размещение за дополнительную плату (рассчитывается по запросу).

Какую ещё информацию о туре нужно знать?

Организатор тура оставляет за собой право менять очередность посещения объектов, а также их замены – в случае технической невозможности показа объектов по программе.

Тур проводится при наборе группы от 4 человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

Можно с детьми2-дневные турыМногодневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

Похожие туры из Костромы

Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодний тур 🎄
5 дней
3 отзыва
Новогодняя история Золотого Кольца
Санкт-Петербург
30 дек
от 28 900 за человека
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Новогодний тур 🎄
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Санкт-Петербург
4 янв
от 28 900 за человека
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Новогодний тур 🎄
4 дня
2 отзыва
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв
от 34 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ