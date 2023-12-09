1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Костроме

Встречаемся на ж/д вокзале г. Костромы (ласточка 718А, прибытие в Кострому в 10:32), после чего отправляемся в центр города.

Сперва познакомимся с Костромой на обзорной экскурсии. Увидим Центральную площадь: ансамбль торговых рядов (мучные, рыбные, табачные и др.), присутственные места, пожарную каланчу, главную гауптвахту, памятник Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.

После чего прогуляемся по Ботниковскому бульвару к памятнику Юрию Долгорукому, который, по праву, считается основателем города.

Далее нас будет ждать экскурсия в музей деревянного зодчества под открытым небом «Костромская Слобода».

В ходе экскурсии мы прогуляемся по настоящей русской деревне XVII-XVIII вв., зайдем в старинные избы, познакомимся с бытом русских хозяек тех времен.

Обедаем в кафе города.

После обеда посетим Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Именно в этом месте Костромы Михаил Романов был призван на царствование, что положило конец Смутному времени.

Ипатьевский монастырь в эпоху правления царя был самым привилегированным местом Костромы, и далеко не каждый житель мог попасть на его территорию.

Вечером разместимся в отелях:Old Street, Шелестофф, Азимут Кострома, Аристократ, Бизнес-отель, Отель Екатерина, Волга, Премьер (размещение на наше усмотрение, но пожелания принимаются).