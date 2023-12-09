В Кострому на два дня
Вас ждет прогулка по Сумароковской лосиной ферме, – здесь вы познакомитесь с её милыми обитателями и даже сможете их покормить! А также будет сырная дегустация: ведь как можно приехать в Кострому и не полакомиться местным сыром?
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Костроме
Встречаемся на ж/д вокзале г. Костромы (ласточка 718А, прибытие в Кострому в 10:32), после чего отправляемся в центр города.
Сперва познакомимся с Костромой на обзорной экскурсии. Увидим Центральную площадь: ансамбль торговых рядов (мучные, рыбные, табачные и др.), присутственные места, пожарную каланчу, главную гауптвахту, памятник Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
После чего прогуляемся по Ботниковскому бульвару к памятнику Юрию Долгорукому, который, по праву, считается основателем города.
Далее нас будет ждать экскурсия в музей деревянного зодчества под открытым небом «Костромская Слобода».
В ходе экскурсии мы прогуляемся по настоящей русской деревне XVII-XVIII вв., зайдем в старинные избы, познакомимся с бытом русских хозяек тех времен.
Обедаем в кафе города.
После обеда посетим Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Именно в этом месте Костромы Михаил Романов был призван на царствование, что положило конец Смутному времени.
Ипатьевский монастырь в эпоху правления царя был самым привилегированным местом Костромы, и далеко не каждый житель мог попасть на его территорию.
Вечером разместимся в отелях:Old Street, Шелестофф, Азимут Кострома, Аристократ, Бизнес-отель, Отель Екатерина, Волга, Премьер (размещение на наше усмотрение, но пожелания принимаются).
Сумароково, Музей сыра, дополнительные экскурсии
Завтракаем в отеле, выезд с вещами.
Первым делом сегодня мы переедем в Сумароково, где нас будет ждать экскурсия на уникальную лосиную ферму.
Сумароковская лосиная ферма – единственный в России заповедник, где животные живут в условиях дикой природы, но при этом им совершенно комфортно рядом с людьми – они дружелюбны и очень общительны!
Благодаря этой экскурсии вы познакомитесь с этими удивительными животными и даже сможете покормить маленьких лосят прямо из своих рук.
Далее вернемся в Кострому, где отправимся в Музей сыра.
В музее нам поведают легенду об изобретении сыра, кто же привёз сыр в Россию, как связан известный художник Верещагин с сыром, сколько сортов сыра существует, с помощью каких приспособлений делают сыр, как отличить настоящий сыр от подделки и как правильно его есть.
И, конечно же, нас ждет дегустация костромских сыров!
Обедаем в кафе города, после чего у вас будет свободное время для прогулки по городу или можно выбрать дополнительные экскурсии (стоимость запрашивайте):
- Посещение музея Ювелирного искусства – единственного в своем роде частного музея, раскрывающего истории и тайны становления и развития ювелирного дела в Костроме.
В музее увидим воссозданную купеческую лавку с ассортиментом ювелирных украшений 2 половины XIX века и мастерскую кустаря-ювелира, где узнаем об особенностях ювелирного производства в крестьянский семьях.
А также вы сможете приобрести ювелирные изделия Костромского ювелирного завода в лавке музея.
- Музей театрального костюма – например, нам расскажут про то, как Снегурочку Островского ставили на костромской сцене. Также возможно организовать экскурсию в костромской театр.
- Посещение Дома городского головы – интерактивного музея, воссоздающего обстановку и быт богатой городской семьи начала 20 века. Романовского музея, Дворянского собрания.
- Если вы путешествуете с детьми, рекомендуем посетить Терем Снегурочки.
На большой поляне, где находится Терем Снегурочки, разбит уютный дворик, размещены уникальные арт-объекты: гигантская 5-метровая деревянная ложка, табуретка для чтения стихов, часы, которые отсчитывают дни, часы, минут и секунды до Нового Года, коллекция калош от местных домовых, настоящие колокола, в которые можно позвонить.
Изюминка здесь – это Ледяная комната! В ней круглый год -14 ℃.
За ледяной барной стойкой детей угощают безалкогольными коктейлями «со вкусом льдинок и снежинок», взрослым могут налить чего-нибудь покрепче. В самой холодной комнате терема стены, мебель, посуда и скульптуры сделаны изо льда.
- Музей льна и бересты.
Музей знакомит посетителей с древним промыслом – изготовлением льняных и берестяных изделий.
Экспозиции посвящены традициям выращивания и сбора льна, секретам берестяного и льняного производств на территории Костромской области.
При музее открыта мастерская, где производят разные изделия из бересты и льна. Их можно приобрести здесь же, в сувенирном магазине.
На ж/д вокзал мы отвезем вас к отправлению Ласточки 717Я в 18:08.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Old Street, Шелестофф, Азимут Кострома, Аристократ, Бизнес-отель, Отель Екатерина, Волга, Премьер (размещение на наше усмотрение, но пожелания принимаются).
Варианты проживания
Old Street 4
Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.
Шелестофф 3
Этот отель расположен в исторической части города Кострома.
В номерах отеля Shelestoff подключен бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату можно заказать индивидуальное посещение спа-центра с русской сауной, турецкой паровой баней и бассейном.
Все номера отеля Shelestoff элегантно оформлены в приятной цветовой гамме. Во всех них в распоряжении гостей телевизор с кабельными каналами, холодильник и собственная ванная комнатой.
Каждое утро в просторном ресторане Shelestoff с интересным интерьером и баром подают полный завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак.
Также здесь предлагаются традиционные русские и европейские блюда. За дополнительную плату можно забронировать различные спа-процедуры.
Азимут Кострома
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.
Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет.
В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво.
В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ. Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
Гранд-отель «Аристократ» 4
Гранд-спа-отель «Аристократ Кострома» с бесплатным Wi-Fi и гидромассажной ванной — это идеальный отель для семейного отдыха, работающий по системе все включено.
Отель расположен на живописном берегу реки Волги, в окружении леса, всего в 15 км от центра Костромы. Благоустроенная территория площадью 50 гектаров делает его идеальным для пеших прогулок и активного отдыха.
К услугам гостей роскошные номера с видом на Волгу и трехразовое питание в формате «шведский стол». В числе удобств каждого номера — большой телевизор с плоским экраном, кондиционер, мини-бар и Wi-Fi.
На территории обустроена бесплатная парковка. На территории отеля открыт роскошный спа-центр с бассейном, открытым бассейном с подогревом, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В распоряжении гостей дискотека с караоке, тренажерный зал, настольный теннис, детская игровая комната с лабиринтом, игровые приставки PS и Xbox. Предоставляются услуги аниматоров.
Бизнес-отель 3
Этот 3-звездочный отель расположен в центре Костромы, в 3 минутах ходьбы от набережной реки Волги. В бизнес-отеле «Кострома» к услугам гостей бесплатный WiFi и небольшой спа-салон с сауной и гидромассажной ванной.
Бизнес-отель «Кострома» представляет собой элегантную виллу в классическом стиле с кондиционером, кабельным телевизором, холодильником и собственной ванной комнатой.
Каждое утро в ресторане с дизайнерским интерьером накрывают завтрак «шведский стол». Гости могут заказать русские и европейские блюда по меню.
Отель Екатерина
Отель «Екатерина Кострома» расположен в Костроме, в 1,6 км от Богоявленского монастыря. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж.
Бесплатный Wi-Fi на всей территории.
В каждом номере есть шкаф для одежды. В номерах отеля «Екатерина Кострома» есть собственная ванная комната с халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер.
Волга
Расположен в центре Костромы. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды.
В каждом номере отеля «Волга» установлена ванна, телефон и телевизор со спутниковыми каналами. На территории отеля не разрешается курение. Некоторые номера оснащены ЖК-телевизором. В отеле имеются номера с видом на Волгу.
Wi-Fi на территории всего отеля.
Премьер
Находится всего в 10 минутах ходьбы от берегов Волги и в 7 минутах езды от центра Костромы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Номера отеля «Премьер» оформлены в классическом стиле и оборудованы кондиционером.
Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник, а также собственная ванная комната с халатом и тапочками. Гостям предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в отеле Old Street, Шелестофф, Азимут Кострома, Аристократ, Бизнес-отель, Отель Екатерина, Волга, Премьер (стоимость тура указана за человека при двухместном размещении)
- Завтрак в отеле, 2 обеда в Костроме
- Входные билеты: Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией, музей деревянного зодчества, Лосиная ферма
- Что не входит
- Билеты до Костромы и обратно
- Одноместное размещение (доплата по запросу)
- Ужин
- Дополнительные экскурсии во второй день
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Кострома
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок (https://bolshayastrana.com/strahovka)
- Какие условия размещения в программе тура?
Вы можете выбрать подходящий отель из предложенных вариантов по вкусу. Стоимость тура указана за человека при двухместном размещении. Возможно также одноместное размещение за дополнительную плату (рассчитывается по запросу).
- Какую ещё информацию о туре нужно знать?
Организатор тура оставляет за собой право менять очередность посещения объектов, а также их замены – в случае технической невозможности показа объектов по программе.
Тур проводится при наборе группы от 4 человек.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору