Туры на новогодние праздники 2024 в Костроме

Найдено 11 туров в категории «Новогодние туры 2024» в Костроме, цены от 16 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год в Костроме
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в Костроме
Начало: г. Ярославль
«Где, как не в одном из городов Золотого Кольца России встретить Новый год»
29 дек в 10:00
от 18 500 за человека
Новогодняя история Золотого Кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя история Золотого Кольца
Начало: Санкт-Петербург
«А встреча Нового года в путешествии — это хорошая примета активно провести весь следующий год»
28 дек в 10:00
от 28 900 за человека
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Начало: Санкт-Петербург
«Увидеть православные святыни, сходить на экскурсию в музей деревянного зодчества и погулять на новогодней ярмарке у соборной площади»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 28 900 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
«Приглашаем провести лучшие новогодние каникулы в прекрасной Костроме и встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой»
2 янв в 10:00
от 4000033 900 за человека
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
«15:00 Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы»
5 янв в 10:00
от 2700023 800 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Начало: Россия, Кострома
«Приглашаем провести Новый год в прекрасной Костроме и почувствовать атмосферу новогодней сказки»
31 дек в 10:00
от 20 800 за человека
Путешествие по Костроме на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Костроме на Рождество
Начало: Кострома
«Кострома новогодняя, царская, сырная, льняная и непременно гостеприимная»
5 янв в 10:00
от 31 500 за человека
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«Предлагаем отметить Новый год по-новому: с конкурсами, песнями и другими зимними забавами»
30 дек в 10:00
от 42 900 за человека
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«20:00 Новогодний квиз от аниматоров»
5 янв в 10:00
от 34 900 за человека
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«Необязательно проводить новогодние каникулы дома перед телевизором»
2 янв в 10:00
от 34 900 за человека
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Начало: Кострома
«Музей театрального костюма – например, нам расскажут про то, как Снегурочку Островского ставили на костромской сцене»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Организатор отработал без нареканий.
  • Р
    Резниченко
    5 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Выражаю огромную благодарность сотрудникам турфирмы «Большая Страна» за организацию экскурсионной программы по большому Золотому Кольцу России! Менеджеру Татьяне особая благодарность!
  • Л
    Лидия
    1 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Отличная организация.
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Рождество в Костроме. Сокращенный тур
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр
  • С
    Светлана
    16 января 2024
    Рождество в Костроме. Сокращенный тур
    Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.
  • А
    Аня
    16 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме
    Спасибо большое гиду Евгении Фёдоровне очень интересно и профессионально рассказывала об истории Костромы. В фабрике художественной росписи очень интересно, особенно
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    дедушка мороз, дети от него в восторге, мастер-класс великолепный. Ферма лосей очень скудно, как и в Дворянском собрании-ничего не рассказывают о здании, их жителях, только покрутить игрушки и погадать, а там представлена целая экспозиция и не одна. Гостиница снегурочка - холодно на первом этаже в номере, туалеты не работают, холодильники не включают, кровати вот-вот сломаются. Можно тур уместить в 1-2 дня. Принимающая сторона даже не знали, что люди два часа ждут автобус в холле отеля. Спасибо за то, что организовали бонус в Ипатьевский мужской монастырь. Тур вытянул гид весь.

  • А
    Александра
    16 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме
    Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
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    на следующий день очень интересная как для взрослых, так и для детей) экскурсовод очень добросовестная, с душой все рассказывала и показывала) от тура у нашей семьи остались только положительные эмоции, спасибо огромное! Мы обязательно к вам еще обратимся! 👍

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  • И
    Игнатенко
    16 января 2024
    Путешествие по Костроме на Рождество
    Очень понравился тур. Все экскурсии проходили точно по плану. Удачное место проживания, вкусные завтрак и обед. Спасибо гиду, много нового узнала. Отличное впечатление от поездки.
  • И
    Ирина
    10 января 2024
    Новогодняя история Золотого Кольца
    Новогодняя сказка, перенос в истории, во времена князей и царей, погружение в атмосферу того времени, благодаря сохранившейся архитектуре, музейных экспонатов и конечно знаниям и умению их передать наших замечательных экскурсоводов. Спасибо.
  • А
    Александра
    10 января 2024
    Новый год в Костроме
    Супер тур,все очень понравилось, программа, проживание, питание на высшем уровне, экскурсовод лучшая!!! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Новогодние туры 2024»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
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Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 11 авторских туров от 16 900 до 42 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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