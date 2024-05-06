Туры подходящие для зимних прогулок по Костроме

Найдено 10 туров в категории «Зимние» в Костроме, цены от 16 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодняя история Золотого Кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя история Золотого Кольца
Начало: Санкт-Петербург
«В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская Елка, а рядом новогодняя ярмарка»
28 дек в 10:00
от 28 900 за человека
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Начало: Санкт-Петербург
«Увидеть православные святыни, сходить на экскурсию в музей деревянного зодчества и погулять на новогодней ярмарке у соборной площади»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 28 900 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
«Приглашаем провести лучшие новогодние каникулы в прекрасной Костроме и встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой»
2 янв в 10:00
от 4000033 900 за человека
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
«15:00 Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы»
5 янв в 10:00
от 2700023 800 за человека
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Начало: Россия, Кострома
«Приглашаем провести Новый год в прекрасной Костроме и почувствовать атмосферу новогодней сказки»
31 дек в 10:00
от 20 800 за человека
Путешествие по Костроме на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Костроме на Рождество
Начало: Кострома
«Кострома новогодняя, царская, сырная, льняная и непременно гостеприимная»
5 янв в 10:00
от 31 500 за человека
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
Начало: г. Ярославль
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 000 за человека
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«Зимние сказочные «бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня»
5 янв в 10:00
от 34 900 за человека
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня»
2 янв в 10:00
от 34 900 за человека
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Начало: Кострома
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Новогодняя история Золотого Кольца
    Организатор отработал без нареканий.
  • Р
    Резниченко
    5 мая 2024
    Новогодняя история Золотого Кольца
    Выражаю огромную благодарность сотрудникам турфирмы «Большая Страна» за организацию экскурсионной программы по большому Золотому Кольцу России! Менеджеру Татьяне особая благодарность!
  • Л
    Лидия
    1 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Отличная организация.
  • Б
    Белова
    25 апреля 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный водитель, прекрасное размещение, вкусная
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    еда в колоритных местах, необычные музеи с погружением в старину! Большим плюсом явилась небольшая группа, слаженная и дисциплинированная. С радостью посоветую друзьям и с удовольствием поеду осматривать новые русские места с Вашей компанией! С уважением, Екатерина.

    Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательныйОтлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный
  • Т
    Татьяна
    6 апреля 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы
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    посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями. Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!

    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений
  • Г
    Голубева
    14 марта 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    Большое Спасибо экскурсоводам, оценка пять баллов.
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр
  • А
    Аня
    16 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме
    Спасибо большое гиду Евгении Фёдоровне очень интересно и профессионально рассказывала об истории Костромы. В фабрике художественной росписи очень интересно, особенно
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    дедушка мороз, дети от него в восторге, мастер-класс великолепный. Ферма лосей очень скудно, как и в Дворянском собрании-ничего не рассказывают о здании, их жителях, только покрутить игрушки и погадать, а там представлена целая экспозиция и не одна. Гостиница снегурочка - холодно на первом этаже в номере, туалеты не работают, холодильники не включают, кровати вот-вот сломаются. Можно тур уместить в 1-2 дня. Принимающая сторона даже не знали, что люди два часа ждут автобус в холле отеля. Спасибо за то, что организовали бонус в Ипатьевский мужской монастырь. Тур вытянул гид весь.

  • А
    Александра
    16 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме
    Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
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    на следующий день очень интересная как для взрослых, так и для детей) экскурсовод очень добросовестная, с душой все рассказывала и показывала) от тура у нашей семьи остались только положительные эмоции, спасибо огромное! Мы обязательно к вам еще обратимся! 👍

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  • С
    Светлана
    16 января 2024
    Рождество в Костроме. Сокращенный тур
    Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур в Костроме в июне 2024
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