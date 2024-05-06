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Авторский тур
5 дней
Новогодняя история Золотого Кольца
Начало: Санкт-Петербург
«В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская Елка, а рядом новогодняя ярмарка»
28 дек в 10:00
от 28 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Начало: Санкт-Петербург
«Увидеть православные святыни, сходить на экскурсию в музей деревянного зодчества и погулять на новогодней ярмарке у соборной площади»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 28 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
«Приглашаем провести лучшие новогодние каникулы в прекрасной Костроме и встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой»
2 янв в 10:00
от 4000033 900₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
«15:00 Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы»
5 янв в 10:00
от 2700023 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Начало: Россия, Кострома
«Приглашаем провести Новый год в прекрасной Костроме и почувствовать атмосферу новогодней сказки»
31 дек в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Костроме на Рождество
Начало: Кострома
«Кострома новогодняя, царская, сырная, льняная и непременно гостеприимная»
5 янв в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
Начало: г. Ярославль
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«Зимние сказочные «бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня»
5 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня»
2 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Начало: Кострома
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 мая 2024Организатор отработал без нареканий.
- РРезниченко5 мая 2024Выражаю огромную благодарность сотрудникам турфирмы «Большая Страна» за организацию экскурсионной программы по большому Золотому Кольцу России! Менеджеру Татьяне особая благодарность!
- ЛЛидия1 мая 2024Отличная организация.
- ББелова25 апреля 2024Отлично организованный тур по городам Золотого кольца России! Интересная разнообразная программа, экскурсовод - кладезь знаний(!), внимательный водитель, прекрасное размещение, вкусная
- ТТатьяна6 апреля 2024В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы
- ГГолубева14 марта 2024Большое Спасибо экскурсоводам, оценка пять баллов.
- ИИрина18 января 2024Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
- ААня16 января 2024Спасибо большое гиду Евгении Фёдоровне очень интересно и профессионально рассказывала об истории Костромы. В фабрике художественной росписи очень интересно, особенно
- ААлександра16 января 2024Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
- ССветлана16 января 2024Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Зимние»
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