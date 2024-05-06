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По популярности
Авторский тур
3 дня
Новый год в Костроме
Начало: г. Ярославль
«Где, как не в одном из городов Золотого Кольца России встретить Новый год»
29 дек в 10:00
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя история Золотого Кольца
Начало: Санкт-Петербург
«А встреча Нового года в путешествии — это хорошая примета активно провести весь следующий год»
28 дек в 10:00
от 28 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Начало: Санкт-Петербург
«Увидеть православные святыни, сходить на экскурсию в музей деревянного зодчества и погулять на новогодней ярмарке у соборной площади»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 28 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
«Приглашаем провести лучшие новогодние каникулы в прекрасной Костроме и встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой»
2 янв в 10:00
от 4000033 900₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
«15:00 Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы»
5 янв в 10:00
от 2700023 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогоднее путешествие по Костроме. Сокращенная программа
Начало: Россия, Кострома
«Приглашаем провести Новый год в прекрасной Костроме и почувствовать атмосферу новогодней сказки»
31 дек в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Костроме на Рождество
Начало: Кострома
«Кострома новогодняя, царская, сырная, льняная и непременно гостеприимная»
5 янв в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«Предлагаем отметить Новый год по-новому: с конкурсами, песнями и другими зимними забавами»
30 дек в 10:00
от 42 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«20:00 Новогодний квиз от аниматоров»
5 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
«Необязательно проводить новогодние каникулы дома перед телевизором»
2 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
Начало: Кострома
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 мая 2024Организатор отработал без нареканий.
- РРезниченко5 мая 2024Выражаю огромную благодарность сотрудникам турфирмы «Большая Страна» за организацию экскурсионной программы по большому Золотому Кольцу России! Менеджеру Татьяне особая благодарность!
- ЛЛидия1 мая 2024Отличная организация.
- ИИрина18 января 2024Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
- ССветлана16 января 2024Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.
- ААня16 января 2024Спасибо большое гиду Евгении Фёдоровне очень интересно и профессионально рассказывала об истории Костромы. В фабрике художественной росписи очень интересно, особенно
- ААлександра16 января 2024Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
- ИИгнатенко16 января 2024Очень понравился тур. Все экскурсии проходили точно по плану. Удачное место проживания, вкусные завтрак и обед. Спасибо гиду, много нового узнала. Отличное впечатление от поездки.
- ИИрина10 января 2024Новогодняя сказка, перенос в истории, во времена князей и царей, погружение в атмосферу того времени, благодаря сохранившейся архитектуре, музейных экспонатов и конечно знаниям и умению их передать наших замечательных экскурсоводов. Спасибо.
- ААлександра10 января 2024Супер тур,все очень понравилось, программа, проживание, питание на высшем уровне, экскурсовод лучшая!!! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Новогодние 2024»
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