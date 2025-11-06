Т Татьяна Были на экскурсии 03 ноября. Экскурсовод Елена очень интересно провела эту экскурсию, мы узнали много нового о Костроме. Спасибо

И Иван

А Анастасия читать дальше наши вопросы, и рекомендации, что ещё можно посмотреть и попробовать. Очень рады, что начали своё путешествие именно с индивидуальной экскурсии, она задала тон, и наш первый визит в Кострому оказался насыщенным и познавательным. Экскурсия с Еленой очень понравилась. Наш экскурсовод действительно любит свой город. С ней мы посмотрели весь центр, увидели как он выглядел 100 и 200 лет назад. Получили ответы на все

С Светлана Хочется поблагодарить нашего

экскурсовода Софию! Замечательный гид, рассказала много о своем родном городе Костроме. Сразу чувствуется как с любовью к истории она относится. Время полетело быстро,, уехали с копилкой знаний об этом прекрасном крае!

А Анастасия Добрый день!

Экскурсию провела,гид Елена!

Очень интересно преподнесла материала. Что то новое узнали и закрепили знания которые были.

Спасибо за экскурсию,и впечатления о городе!

Е Елена Хорошая обзорная экскурсия, после которой сформировалось впечатление о Костроме

Н Наталья Прекрасная экскурсия, 1.5 часа пролетели как один миг, насыщенная и очень приятная прогулка и экскурсоводом Ириной. Посмотрели все достопримечатнльности и очегь многое узнали. Спасибо!

Л Лада Большое спасибо Софии за приятно и интересно проведённое время! Экскурсия была интересной и оставила желание продолжить знакомство с Костромой

Е Елена Все прекрасно. Замечательный экскурсовод с обширным кругозором и высочайшим культурным уровнем. Моментально и элегантно адаптируется под аудиторию без потери информации по программе. Буду рекомендовать личным знакомым. Спасибо!

С Сергей Очень интересная пешеходная экскурсия. За 1,5 часа узнали много интересного, прошли по историческим местам. Софии большое спасибо за увлекательный экскурс в историю города. Рекомендуем!

В Вадим Это было крайне профессионально

Мне рассказывала интересные истории и показывала те достопримечательности, которые я сам бы не отыскал высокий профессионал своего дела, кандидат искусствоведения! Всем рекомендую

Н Наталья Добрый день. Заказывали обзорную экскурсию у Софии. Очень подробно и познавательно. Посмотрели все основные достопримечательности Костромы. Узнали много новых и интересных фактов и историй. Будем рекомендовать Софию как профессионального гида, и просто приятного в общении человека. Спасибо большое 👍🏻

К Кузнецова Очень понравилась обзорная экскурсия по Костроме. Спасибо огромное Софии за интересное повествование о городе!!! Экскурсовод мастерски связала факты из истории и литературы. Благодаря живому и увлекательному рассказу обозначенное время прошло очень быстро.

И Инна Была замечательная обзорная экскурсия по Костроме. Посетили основные достопримечательности. Экскурсовод София интересно рассказывала и отвечала на все вопросы. Очень рекомендуем.