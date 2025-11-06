Откройте для себя историческую часть Костромы, прогуливаясь по торговым рядам и любуясь уникальными памятниками, такими как Пожарная каланча и беседка Островского. Узнайте захватывающие истории о Михаиле Романове, поэтессах А. И. Готовцевой и Ю. В. Жадовской, а также разгадку тайны реки Сула. Прогуляетесь по Аллее признания.
Описание экскурсииОткройте для себя Кострому: от торговых рядов до поэтесс! Вы познакомитесь с исторической частью города, прогуляетесь по торговым рядам и увидите уникальную Пожарную каланчу и беседку Островского. Вы померите колечко ювелира, посидите на скамье примирения и узнаете, зачем Костроме 18 торговых рядов. Я поделюсь рассказами о том, как Михаил Романов получил престол, выясним, куда спряталась река Сула, и почему центр города похож на веер. Также вы увидите Аллею признания. По окончании экскурсии вы получите местный сувенир.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Здание губернских присутственных мест
- Аллея признания
- Скамья примирения
- Памятник Юрию Долгорукому
- Памятник Ивану Сусанину
- Памятник Ленину
- Костромской Кремль
- Мазайские зайцы
- Скульптура ювелира
- Скульптура Снегурочки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, 3
Завершение: Костромской Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Были на экскурсии 03 ноября. Экскурсовод Елена очень интересно провела эту экскурсию, мы узнали много нового о Костроме. Спасибо
И
Иван
3 ноя 2025
А
Анастасия
14 окт 2025
Экскурсия с Еленой очень понравилась. Наш экскурсовод действительно любит свой город. С ней мы посмотрели весь центр, увидели как он выглядел 100 и 200 лет назад. Получили ответы на все
С
Светлана
13 окт 2025
Хочется поблагодарить нашего
экскурсовода Софию! Замечательный гид, рассказала много о своем родном городе Костроме. Сразу чувствуется как с любовью к истории она относится. Время полетело быстро,, уехали с копилкой знаний об этом прекрасном крае!
экскурсовода Софию! Замечательный гид, рассказала много о своем родном городе Костроме. Сразу чувствуется как с любовью к истории она относится. Время полетело быстро,, уехали с копилкой знаний об этом прекрасном крае!
А
Анастасия
7 окт 2025
Добрый день!
Экскурсию провела,гид Елена!
Очень интересно преподнесла материала. Что то новое узнали и закрепили знания которые были.
Спасибо за экскурсию,и впечатления о городе!
Экскурсию провела,гид Елена!
Очень интересно преподнесла материала. Что то новое узнали и закрепили знания которые были.
Спасибо за экскурсию,и впечатления о городе!
Е
Елена
1 окт 2025
Хорошая обзорная экскурсия, после которой сформировалось впечатление о Костроме
Н
Наталья
15 сен 2025
Прекрасная экскурсия, 1.5 часа пролетели как один миг, насыщенная и очень приятная прогулка и экскурсоводом Ириной. Посмотрели все достопримечатнльности и очегь многое узнали. Спасибо!
Л
Лада
15 сен 2025
Большое спасибо Софии за приятно и интересно проведённое время! Экскурсия была интересной и оставила желание продолжить знакомство с Костромой
Е
Елена
14 сен 2025
Все прекрасно. Замечательный экскурсовод с обширным кругозором и высочайшим культурным уровнем. Моментально и элегантно адаптируется под аудиторию без потери информации по программе. Буду рекомендовать личным знакомым. Спасибо!
С
Сергей
1 сен 2025
Очень интересная пешеходная экскурсия. За 1,5 часа узнали много интересного, прошли по историческим местам. Софии большое спасибо за увлекательный экскурс в историю города. Рекомендуем!
В
Вадим
26 авг 2025
Это было крайне профессионально
Мне рассказывала интересные истории и показывала те достопримечательности, которые я сам бы не отыскал высокий профессионал своего дела, кандидат искусствоведения! Всем рекомендую
Мне рассказывала интересные истории и показывала те достопримечательности, которые я сам бы не отыскал высокий профессионал своего дела, кандидат искусствоведения! Всем рекомендую
Н
Наталья
20 авг 2025
Добрый день. Заказывали обзорную экскурсию у Софии. Очень подробно и познавательно. Посмотрели все основные достопримечательности Костромы. Узнали много новых и интересных фактов и историй. Будем рекомендовать Софию как профессионального гида, и просто приятного в общении человека. Спасибо большое 👍🏻
К
Кузнецова
19 авг 2025
Очень понравилась обзорная экскурсия по Костроме. Спасибо огромное Софии за интересное повествование о городе!!! Экскурсовод мастерски связала факты из истории и литературы. Благодаря живому и увлекательному рассказу обозначенное время прошло очень быстро.
И
Инна
15 авг 2025
Была замечательная обзорная экскурсия по Костроме. Посетили основные достопримечательности. Экскурсовод София интересно рассказывала и отвечала на все вопросы. Очень рекомендуем.
Ю
Юлия
13 авг 2025
Посетили обзорную экскурсию по городу(центр). Обошли знаковые места. Нам не очень повезло с экскурсоводом, заученный материал без души и художественной подачи, после 20мин стало скучно и не интересно. Экскурсовод не смотрела где находятся участники группы(индивидуальная экскурсия) и успевают ли за ней. Пока мы фотографировали красивые здания, она уже ушла вперёд не подождал.
Своим друзьям не порекомендую.
Своим друзьям не порекомендую.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Групповая
до 15 чел.
Кострома вдоль и поперёк
Откройте для себя Кострому за 2,5 часа! Гид покажет ключевые достопримечательности и расскажет об истории и легендах города. Вдохновляйтесь и удивляйтесь
Начало: В районе Советской площади
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
800 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Групповая экскурсия: знаковые достопримечательности Костромы
Присоединяйтесь к экскурсии по историческому центру Костромы и узнайте о знаковых местах города. Гид расскажет интересные факты и истории
Начало: На пл. Советская
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.