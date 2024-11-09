Найдено 3 экскурсии в категории « Костромские Торговые ряды » в Костроме, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Групповая до 20 чел. Кострома - золотой ключик к настоящей истории России Начало: Ул. Советская, 1, памятник Юрию Долгорукому Расписание: По субботам, в 15.00 650 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Экскурсия по любимой Костроме Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3) Расписание: Ежедневно, кроме среды, по договоренности 4 100 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Групповая до 15 чел. Групповая экскурсия по Костроме Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3) Расписание: По субботам в 15.00 800 ₽ за человека Другие экскурсии Костромы

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Костромские Торговые ряды»

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