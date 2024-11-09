1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Начало: Ул. Советская, 1, памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По субботам, в 15.00
9 ноя в 15:00
16 ноя в 15:00
650₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по любимой Костроме
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Расписание: Ежедневно, кроме среды, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
4 100₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Костроме
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Расписание: По субботам в 15.00
9 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Костромские Торговые ряды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в ноябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Костромские Торговые ряды" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 4 100.
Забронируйте экскурсию в Костроме на 2024 год по теме «Костромские Торговые ряды», цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь