2 день

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Переславль-Залесский. Ростов Великий

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.

Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим. В центре лавры — великолепный Троицкий собор. Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой лавры.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами.

Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного. Тут была написана и икона «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.

11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.

12:30 Обед.

13:30 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор — самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.

Панорама Плещеева озера — в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I.

15:00 Отъезд в Ростов Великий.

16:00 Экскурсия в Ростовский кремль: территория ансамбля архиерейского двора и Соборной площади. Пешеходная прогулка к озеру Неро.

18:00 Отъезд в Ярославль.

19:00 Размещение в гостинице.

19:30 Ужин.