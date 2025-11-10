ноя
Программа тура по дням
Отправление из Перми
09:00 Выезд из Перми. По пути остановки на обед и ужин (за доп. плату).
Владимир и Суздаль
09:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир. Встреча с гидом.
Обзорная экскурсия по Владимиру – это путешествие во времени, которое перенесет вас в эпоху древнерусских княжеств, величественных соборов и богатого культурного наследия.
Вы пройдете по старинным улочкам города, где каждый камень хранит историю, услышите легенды о великих князьях и мастерах-зодчих, чьи творения до сих пор восхищают своей грандиозностью.
Главными жемчужинами экскурсии станут Золотые ворота – символ города и когда-то мощное оборонительное сооружение, а также Успенский собор, в стенах которого творил сам Андрей Рублёв.
Великолепные фрески, белокаменные резные украшения и неповторимая атмосфера древности делают этот храм настоящим шедевром. Не менее впечатляющим станет знакомство с Дмитриевским собором – храмом, утопающим в причудливых каменных узорах, где в каждой детали скрыта своя история.
Вы также сможете полюбоваться панорамой города с живописных смотровых площадок и почувствовать уникальный дух Владимира, сочетающего в себе величие прошлого и динамику современности.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Переезд в Суздаль.
Обзорная экскурсия по Суздалю.
Суздаль – это живой музей под открытым небом, где время словно застыло среди куполов древних монастырей, уютных белокаменных храмов и старинных деревянных построек.
Обзорная экскурсия по этому удивительному городу станет настоящим погружением в атмосферу древнерусского зодчества, ремесленных традиций и неспешного провинциального уклада.
Вы прогуляетесь по извилистым улочкам, любуясь белоснежными стенами Суздальского кремля, где берет начало история города, зайдете в Рождественский собор с его знаменитыми фресками и голубыми куполами, усыпанными золотыми звездами.
Великолепие монастырских ансамблей поражает воображение – вас ждут Спасо-Евфимиев монастырь с его величественными башнями и звонницей, а также Покровский монастырь, хранящий тайны прошлого.
Особую атмосферу создают деревянные дома с резными наличниками, старинные торговые ряды и живописные виды на Клязьму, от которых захватывает дух.
Кажется, что здесь оживают страницы русских сказок, а звуки колокольного звона наполняют воздух древними мелодиями.
Переезд в Кострому.
Размещение в отеле, отдых.
Свободное время.
Кострома и Ярославль
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Костроме.
Кострома – это уютный старинный город на берегу Волги, полный очарования, истории и самобытных традиций. Его неспешная атмосфера, купола древних храмов и живописные улочки переносят гостей в эпоху русских царей, купцов и ремесленников.
Во время обзорной экскурсии вы пройдете по Сусанинской площади, которую окружает уникальный ансамбль зданий в стиле классицизма.
Здесь возвышается пожарная каланча – один из символов Костромы, а неподалеку стоит памятник легендарному Ивану Сусанину.
Вы посетите Ипатьевский монастырь, который называют «колыбелью династии Романовых» – именно здесь в 1613 году бояре призвали на царствование юного Михаила Романова.
Величественные стены, золотые купола и древние фрески создают ощущение прикосновения к великой истории России.
Кострома славится своими торговыми традициями – вы увидите Гостиные ряды, где в прошлом кипела купеческая жизнь, а сегодня можно найти сувениры ручной работы, знаменитый костромской лен и изделия местных мастеров.
Не обойдется прогулка и без знакомства с Богоявленско-Анастасиным монастырем, где хранится одна из самых почитаемых святынь – чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, покровительница дома Романовых.
Завершит экскурсию знакомствос живописными набережными Костромы, откуда открываются захватывающие виды на Волгу, старинные мосты и уютные дворики.
Здесь хочется остановиться, вдохнуть свежий воздух и насладиться тишиной этого удивительного города, хранящего дух древней Руси.
13.00 Обед в кафе.
Переезд в Ярославль.
Обзорная экскурсия по Ярославлю.
Ярославль – древний город на Волге, жемчужина Золотого кольца.
Экскурсия начнётся с Стрелки, живописного места слияния рек, откуда берет начало история города.
Затем мы посетимСпасо-Преображенский монастырь, где хранятся тайны средневековой Руси.
Прогуливаясь по историческому центру, полюбуемся величественной церковью Ильи Пророкаи выйдем на Волжскую набережную, известную своими панорамными видами и купеческими особняками.
Ярославль очаровывает своей атмосферой, историей и красотой, оставляя незабываемые впечатления.
Заселение в гостиницу Ярославля, свободное время.
Ростов Великий и Сергиев Посад
Завтрак.
Переезд в Ростов Великий.
Экскурсия «Столица Великого Ополья».
Ростов Великий – один из древнейших городов России, настоящая сокровищница истории и архитектуры.
Мы начнём экскурсию с Ростовского кремля – главной достопримечательности города. Его белокаменные стены, живописные купола и звонница с уникальными колоколами создают сказочную атмосферу.
Далее осмотрим Спасо-Яковлевский монастырь, стоящий на берегу озера Неро. Его древние храмы и тишина монастырских стен дарят умиротворение. Завершим маршрут на живописной набережной озера Неро, откуда открываются потрясающие виды на кремль.
Ростов Великий очаровывает своей историей, атмо сферой древней Руси и неповторимой красотой.
Экскурсия в Ростовский кремль – это путешествие во времени, переносящее нас в самую сердцевину XVII века.
Здесь за массивными стенами скрывается мир величественной архитектуры, старинных палат и легендарных колоколов, чей звон знаком каждому по культовому фильму.
Каждая деталь этого места хранит дух древней Руси, где величие переплетается с живой историей.
После насыщенной прогулки нас ждет уютный обед в одном из атмосферных кафе Ростова Великого, а затем – дорога в Сергиев Посад, где путешествие сквозь века продолжится.
Обед в одном из кафе Ростова Великого.
Переезд в Сергиев Посад.
Посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – это встреча с великой историей и духовным наследием России.
Основанный преподобным Сергием Радонежским, этот монастырь веками был сердцем русской веры, привлекая паломников, правителей и простых путешественников.
За его древними стенами скрывается целый город из величественных храмов и соборов, каждый из которых – архитектурный шедевр.
Здесь звучат молитвы сквозь века, а воздух пропитан величием и умиротворением.
Особенная гордость Лавры – самый большой действующий колокол России, чей могучий голос и сегодня отзывается в сердцах гостей.
Это место, куда стоит приехать, чтобы почувствовать живую связь времен и прикоснуться к настоящему чуду.
19:00 Ориентировочное время отправления группы домой.
Прибытие в Пермь
21:00-22:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание 2 ночи в отелях по пути следования, а также 2 ночи в пути (в автобусе).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|2-местный
|2-местный + доп.
|1-местный
|23 300
|23 300
|28 800
Скидки:
- За последний ряд в автобусе – 300 руб.
- Туристы, выезжающие из Удмуртии – 300 руб.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Варианты проживания
Отель " "Волга" 4*, г. Кострома
Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.
Для проведения деловых мероприятий оборудовано два конференц-зала.
В 258 м - Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м - Государственная филармония, в 575 м - благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта - 6,8 км, до ж/д вокзала - 1,8 км.
Парк-отель «Ярославль» 3
В сосновом бору на берегу реки Которосль располагается уютный и комфортабельный парк-отель «Ярославль».
Это место отдыха, которое дает возможность насладиться единением с природой и с легкостью добраться до центра города. На территории парк-отеля вы точно найдете чем заняться, к вашим услугам: конные прогулки, плавание в бассейне, пользование сауной, теннисный корт, бильярд и аренда спортивного инвентаря.
Проживание предлагается как в гостиничных номерах, так и в отдельных коттеджах. Все варианты размещения оборудованы интернетом, телевизором, удобной мебелью и ванной комнатой с туалетом.
На территории отеля работает ресторан, где ежедневно для гостей сервируется завтрак, обед и ужин.
Для проведения деловых мероприятий гости могут воспользоваться современным конференц-залом, оборудованным необходимой техникой и мебелью. Также здесь работают банкетные залы, где можно провести свадьбу, выпускной, корпоративный или детский праздники.
Расстояние до аэропорта Ярославля составит 36 км., а до железнодорожного вокзала — 23 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд по маршруту
- Страховка по проезду в автобусе
- Экскурсионное обслуживание 3 дня
- Экскурсии и билеты в музеи по программе
- Сопровождение из Перми
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
Что не входит в цену
- Дополнительное место в автобусе: 10 000 руб
- Сувениры
- Доп. питание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли присоединиться к туру в других городах?
Вы можете присоединиться в следующих точках:
- 09:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова;
- 09:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
- 09:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
- 09:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
- 09:45 – ост. Отворот на Майский;
- 10:00 – Нытвенский отворот;
- 10:05 – Григорьевский отворот;
- 10:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
- 10:30 – Очерский отворот (АЗС «Лукойл»);
- 10:50 – Большая Соснова, кафе «Казачья Застава»;
- 10:40 – Большая Соснова, кафе «Гавань»;
- 12:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка «Центр”;
- 12.30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе «555», ул. Азина, 208;
- 12:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе «У моста»;
- 13:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273;
- 14:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе «Турист».
Есть ли скидки на тур?
Скидки:
- За последний ряд в автобусе – 300 руб.
- Туристы, выезжающие из Удмуртии – 300 руб.