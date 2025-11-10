Мои заказы

Автобусный тур по Золотому кольцу с выездом из Перми

Откройте для себя Золотое кольцо России! Удивительное путешествие через древние города, где история и культура переплетаются с величественными храмами и живописными пейзажами. В каждом шаге вы ощутите дух русской старины,
читать дальше

погружаясь в атмосферу умиротворения и величия. Этот тур — возможность прикоснуться к историческим тайнам и насладиться красотой настоящей России.

Вас ждут шедевры русской архитектуры Владимира и Суздаля, Костромы и Ярославля, Ростова Великого и Сергиева Посада.

Автобусный тур по Золотому кольцу с выездом из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Автобусный тур по Золотому кольцу с выездом из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Автобусный тур по Золотому кольцу с выездом из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
21
ноя

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Перми

09:00 Выезд из Перми. По пути остановки на обед и ужин (за доп. плату).

Отправление из ПермиОтправление из ПермиОтправление из Перми
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Владимир и Суздаль

09:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир. Встреча с гидом.

Обзорная экскурсия по Владимиру – это путешествие во времени, которое перенесет вас в эпоху древнерусских княжеств, величественных соборов и богатого культурного наследия.

Вы пройдете по старинным улочкам города, где каждый камень хранит историю, услышите легенды о великих князьях и мастерах-зодчих, чьи творения до сих пор восхищают своей грандиозностью.

Главными жемчужинами экскурсии станут Золотые ворота – символ города и когда-то мощное оборонительное сооружение, а также Успенский собор, в стенах которого творил сам Андрей Рублёв.

Великолепные фрески, белокаменные резные украшения и неповторимая атмосфера древности делают этот храм настоящим шедевром. Не менее впечатляющим станет знакомство с Дмитриевским собором – храмом, утопающим в причудливых каменных узорах, где в каждой детали скрыта своя история.

Вы также сможете полюбоваться панорамой города с живописных смотровых площадок и почувствовать уникальный дух Владимира, сочетающего в себе величие прошлого и динамику современности.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Переезд в Суздаль.

Обзорная экскурсия по Суздалю.

Суздаль – это живой музей под открытым небом, где время словно застыло среди куполов древних монастырей, уютных белокаменных храмов и старинных деревянных построек.

Обзорная экскурсия по этому удивительному городу станет настоящим погружением в атмосферу древнерусского зодчества, ремесленных традиций и неспешного провинциального уклада.

Вы прогуляетесь по извилистым улочкам, любуясь белоснежными стенами Суздальского кремля, где берет начало история города, зайдете в Рождественский собор с его знаменитыми фресками и голубыми куполами, усыпанными золотыми звездами.

Великолепие монастырских ансамблей поражает воображение – вас ждут Спасо-Евфимиев монастырь с его величественными башнями и звонницей, а также Покровский монастырь, хранящий тайны прошлого.

Особую атмосферу создают деревянные дома с резными наличниками, старинные торговые ряды и живописные виды на Клязьму, от которых захватывает дух.

Кажется, что здесь оживают страницы русских сказок, а звуки колокольного звона наполняют воздух древними мелодиями.

Переезд в Кострому.

Размещение в отеле, отдых.

Свободное время.

Владимир и СуздальВладимир и СуздальВладимир и СуздальВладимир и Суздаль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Кострома и Ярославль

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Костроме.

Кострома – это уютный старинный город на берегу Волги, полный очарования, истории и самобытных традиций. Его неспешная атмосфера, купола древних храмов и живописные улочки переносят гостей в эпоху русских царей, купцов и ремесленников.

Во время обзорной экскурсии вы пройдете по Сусанинской площади, которую окружает уникальный ансамбль зданий в стиле классицизма.

Здесь возвышается пожарная каланча – один из символов Костромы, а неподалеку стоит памятник легендарному Ивану Сусанину.

Вы посетите Ипатьевский монастырь, который называют «колыбелью династии Романовых» – именно здесь в 1613 году бояре призвали на царствование юного Михаила Романова.

Величественные стены, золотые купола и древние фрески создают ощущение прикосновения к великой истории России.

Кострома славится своими торговыми традициями – вы увидите Гостиные ряды, где в прошлом кипела купеческая жизнь, а сегодня можно найти сувениры ручной работы, знаменитый костромской лен и изделия местных мастеров.

Не обойдется прогулка и без знакомства с Богоявленско-Анастасиным монастырем, где хранится одна из самых почитаемых святынь – чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, покровительница дома Романовых.

Завершит экскурсию знакомствос живописными набережными Костромы, откуда открываются захватывающие виды на Волгу, старинные мосты и уютные дворики.

Здесь хочется остановиться, вдохнуть свежий воздух и насладиться тишиной этого удивительного города, хранящего дух древней Руси.

13.00 Обед в кафе.

Переезд в Ярославль.

Обзорная экскурсия по Ярославлю.

Ярославль – древний город на Волге, жемчужина Золотого кольца.

Экскурсия начнётся с Стрелки, живописного места слияния рек, откуда берет начало история города.

Затем мы посетимСпасо-Преображенский монастырь, где хранятся тайны средневековой Руси.

Прогуливаясь по историческому центру, полюбуемся величественной церковью Ильи Пророкаи выйдем на Волжскую набережную, известную своими панорамными видами и купеческими особняками.

Ярославль очаровывает своей атмосферой, историей и красотой, оставляя незабываемые впечатления.

Заселение в гостиницу Ярославля, свободное время.

Кострома и ЯрославльКострома и ЯрославльКострома и ЯрославльКострома и Ярославль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ростов Великий и Сергиев Посад

Завтрак.

Переезд в Ростов Великий.

Экскурсия «Столица Великого Ополья».

Ростов Великий – один из древнейших городов России, настоящая сокровищница истории и архитектуры.

Мы начнём экскурсию с Ростовского кремля – главной достопримечательности города. Его белокаменные стены, живописные купола и звонница с уникальными колоколами создают сказочную атмосферу.

Далее осмотрим Спасо-Яковлевский монастырь, стоящий на берегу озера Неро. Его древние храмы и тишина монастырских стен дарят умиротворение. Завершим маршрут на живописной набережной озера Неро, откуда открываются потрясающие виды на кремль.

Ростов Великий очаровывает своей историей, атмо сферой древней Руси и неповторимой красотой.

Экскурсия в Ростовский кремль – это путешествие во времени, переносящее нас в самую сердцевину XVII века.

Здесь за массивными стенами скрывается мир величественной архитектуры, старинных палат и легендарных колоколов, чей звон знаком каждому по культовому фильму.

Каждая деталь этого места хранит дух древней Руси, где величие переплетается с живой историей.

После насыщенной прогулки нас ждет уютный обед в одном из атмосферных кафе Ростова Великого, а затем – дорога в Сергиев Посад, где путешествие сквозь века продолжится.

Обед в одном из кафе Ростова Великого.

Переезд в Сергиев Посад.

Посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – это встреча с великой историей и духовным наследием России.

Основанный преподобным Сергием Радонежским, этот монастырь веками был сердцем русской веры, привлекая паломников, правителей и простых путешественников.

За его древними стенами скрывается целый город из величественных храмов и соборов, каждый из которых – архитектурный шедевр.

Здесь звучат молитвы сквозь века, а воздух пропитан величием и умиротворением.

Особенная гордость Лавры – самый большой действующий колокол России, чей могучий голос и сегодня отзывается в сердцах гостей.

Это место, куда стоит приехать, чтобы почувствовать живую связь времен и прикоснуться к настоящему чуду.

19:00 Ориентировочное время отправления группы домой.

Ростов Великий и Сергиев ПосадРостов Великий и Сергиев ПосадРостов Великий и Сергиев ПосадРостов Великий и Сергиев Посад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Прибытие в Пермь

21:00-22:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание 2 ночи в отелях по пути следования, а также 2 ночи в пути (в автобусе).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

2-местный2-местный + доп. 1-местный
23 30023 30028 800

Скидки:

  1. За последний ряд в автобусе – 300 руб.
  2. Туристы, выезжающие из Удмуртии – 300 руб.

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Варианты проживания

Отель " "Волга" 4*, г. Кострома

1 ночь

Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.

Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.

Для проведения деловых мероприятий оборудовано два конференц-зала.

В 258 м - Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м - Государственная филармония, в 575 м - благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта - 6,8 км, до ж/д вокзала - 1,8 км.

Отель " "Волга" 4*, г. КостромаОтель " "Волга" 4*, г. КостромаОтель " "Волга" 4*, г. КостромаОтель " "Волга" 4*, г. КостромаОтель " "Волга" 4*, г. Кострома
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Парк-отель «Ярославль» 3

1 ночь

В сосновом бору на берегу реки Которосль располагается уютный и комфортабельный парк-отель «Ярославль».

Это место отдыха, которое дает возможность насладиться единением с природой и с легкостью добраться до центра города. На территории парк-отеля вы точно найдете чем заняться, к вашим услугам: конные прогулки, плавание в бассейне, пользование сауной, теннисный корт, бильярд и аренда спортивного инвентаря.

Проживание предлагается как в гостиничных номерах, так и в отдельных коттеджах. Все варианты размещения оборудованы интернетом, телевизором, удобной мебелью и ванной комнатой с туалетом.

На территории отеля работает ресторан, где ежедневно для гостей сервируется завтрак, обед и ужин.

Для проведения деловых мероприятий гости могут воспользоваться современным конференц-залом, оборудованным необходимой техникой и мебелью. Также здесь работают банкетные залы, где можно провести свадьбу, выпускной, корпоративный или детский праздники.

Расстояние до аэропорта Ярославля составит 36 км., а до железнодорожного вокзала — 23 км.

Парк-отель «Ярославль» 3Парк-отель «Ярославль» 3Парк-отель «Ярославль» 3Парк-отель «Ярославль» 3Парк-отель «Ярославль» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд по маршруту
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Экскурсионное обслуживание 3 дня
  • Экскурсии и билеты в музеи по программе
  • Сопровождение из Перми
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
Что не входит в цену
  • Дополнительное место в автобусе: 10 000 руб
  • Сувениры
  • Доп. питание
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Для экскурсий:

  • удобную непродуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения;
  • солнцезащитный крем (в летний период).

В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли присоединиться к туру в других городах?

Вы можете присоединиться в следующих точках:

  • 09:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова;
  • 09:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
  • 09:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
  • 09:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
  • 09:45 – ост. Отворот на Майский;
  • 10:00 – Нытвенский отворот;
  • 10:05 – Григорьевский отворот;
  • 10:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
  • 10:30 – Очерский отворот (АЗС «Лукойл»);
  • 10:50 – Большая Соснова, кафе «Казачья Застава»;
  • 10:40 – Большая Соснова, кафе «Гавань»;
  • 12:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка «Центр”;
  • 12.30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе «555», ул. Азина, 208;
  • 12:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе «У моста»;
  • 13:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273;
  • 14:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе «Турист».
Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  1. За последний ряд в автобусе – 300 руб.
  2. Туристы, выезжающие из Удмуртии – 300 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Костромы

Похожие туры из Костромы

Рождество на Золотом кольце
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва
4 янв в 10:00
37 900 ₽ за человека
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 33 590 ₽ за человека
Новогодняя история Золотого кольца. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новогодняя история Золотого кольца. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, 1 линия - Кировско-Выборгская, ме...
30 дек в 10:00
от 39 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Костроме
Все туры из Костромы