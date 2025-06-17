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Авторские туры на 6 дней в Кострому

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Костроме, цены от 38 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Золотое кольцо: путешествие сквозь века из Санкт-Петербурга
На автобусе
6 дней
2 отзыва
Золотое кольцо: путешествие сквозь века из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
18 авг в 10:00
от 40 190 ₽ за человека
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
18 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 38 900 ₽ за человека
Железнодорожный тур по Золотому кольцу с выездом из Перми
На автобусе
На поезде
6 дней
3 отзыва
Железнодорожный тур по Золотому кольцу с выездом из Перми
Начало: Пермь
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
от 41 800 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    17 июня 2025
    Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
    Хороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансион, т. к ездила с
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    ребенком, он ел все, даже то, что раньше не ел:)) Отдельное спасибо сопровождающему гиду Людмиле Васильевне, много нового узнала, и до сих пор ищу дополнительную информацию по ее данным.

    Хороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансионХороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансионХороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансионХороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансионХороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансионХороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансионХороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансионХороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансионХороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансион
  • Л
    Лариса
    20 мая 2025
    Железнодорожный тур по Золотому кольцу с выездом из Перми
    Со мной работала Валерия Малюта - молодец всё организовала и экскурсии заказала спасибо ей, а если о теплоходе, то анимации
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    ни какой не было, а завтрак шведский стол каша и яйца всё, зато обеды и ужины шикарные и каюты большие просторные и сам теплоход хороший!

  • Г
    Геннадий
    15 мая 2025
    Золотое кольцо: путешествие сквозь века из Санкт-Петербурга
    Организация тура хорошая
  • В
    Венера
    14 октября 2024
    Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
    Хочу выразить большую благодарность тем, кто организовал этот Тур, отдельное спасибо нашему сопровождающему Гиду всю дорогу Петровой Людмиле Васильевне, за
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    её профессионализм, добродушие, всю дорогу мы ощущали её заботу и внимание к нам, а также хочется отметить хорошую работу наших водителей Сергея и Валеры, всю дорогу они очень слаженно и четко выполняли всю работу, всё очень понравилось, много положительных эмоций от увиденного и услышанного!!! Благодарю Всех за Тур Рахматуллаева Венера

  • Т
    Татьяна
    14 октября 2024
    Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
    Гостиницы предоставлены были неплохие. Кормили везде хорошо и отлично кроме Твери - там чуть не отравили в "Доме у друзей" - не борщ, а масло подсолнечное вместо бульона.
  • Н
    Наталия
    31 июля 2024
    Золотое кольцо: путешествие сквозь века из Санкт-Петербурга
    Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
    Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Железнодорожный тур по Золотому кольцу с выездом из Перми
    Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.
  • Д
    Данькина
    21 мая 2024
    Железнодорожный тур по Золотому кольцу с выездом из Перми
    Мне все понравилось! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «6-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Костроме в июле 2025
Сейчас в Костроме в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 38 900 до 41 800. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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