Золотое кольцо: путешествие сквозь века из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
18 авг в 10:00
от 40 190 ₽ за человека
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
18 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 38 900 ₽ за человека
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
от 41 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария17 июня 2025Хороший тур. Прекрасное экскурсионное обслуживание, высококвалифицированные водители, комфортабельный автобус. Организация питания тоже прекрасная, брала полный пансион, т. к ездила с
- ЛЛариса20 мая 2025Со мной работала Валерия Малюта - молодец всё организовала и экскурсии заказала спасибо ей, а если о теплоходе, то анимации
- ГГеннадий15 мая 2025Организация тура хорошая
- ВВенера14 октября 2024Хочу выразить большую благодарность тем, кто организовал этот Тур, отдельное спасибо нашему сопровождающему Гиду всю дорогу Петровой Людмиле Васильевне, за
- ТТатьяна14 октября 2024Гостиницы предоставлены были неплохие. Кормили везде хорошо и отлично кроме Твери - там чуть не отравили в "Доме у друзей" - не борщ, а масло подсолнечное вместо бульона.
- ННаталия31 июля 2024Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
- ООльга29 мая 2024Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.
- ДДанькина21 мая 2024Мне все понравилось! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «6-дневные туры»
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