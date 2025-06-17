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её профессионализм, добродушие, всю дорогу мы ощущали её заботу и внимание к нам, а также хочется отметить хорошую работу наших водителей Сергея и Валеры, всю дорогу они очень слаженно и четко выполняли всю работу, всё очень понравилось, много положительных эмоций от увиденного и услышанного!!! Благодарю Всех за Тур Рахматуллаева Венера