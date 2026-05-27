Перед Вами откроется яркая мозаика истории, архитектуры и душевного русского колорита: уютная Тверь и духовное сердце страны —
Программа тура по дням
Сбор группы в Санкт-Петербурге. Экскурсия по Твери
07:40 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).
08:00 Отъезд в Тверь.
14:00 Обед (по выбранному тарифу).
15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьер Императорского путевого дворца.
17:00 Отъезд в Сергиев-Посад.
20:00 Размещение в гостевом доме «Хантри» – 1 ночь.
20:30 Ужин (по выбранному тарифу).
Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Александров. Переславль-Залесский
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.
Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим. В центре лавры — великолепный Троицкий собор. Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой лавры.
У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами. Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.
Тут была написана и икона «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.
Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.
11:00 Отъезд в Александров.
12:00 Экскурсия в Александровскую слободу: знакомство с архитектурным ансамблем и историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Успенская обитель»).
13:00 Обед (по выбранному тарифу).
14:30 Отъезд в Переславль-Залесский.
16:00 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор – самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.
Панорама Плещеева озера – в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I. Посещение экспозиции «В начале славных дел» на территории музея-усадьбы «Ботик Петра I».
18:30 Размещение в гостинице «Переславль» 3* – 1 ночь.
19:30 Ужин (по выбранному тарифу).
Калязин. Углич
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Калязин.
11:00 Водная прогулка на катере с экскурсионной программой «Город под водой».
Тайны и легенды затопленных улиц подводного города.
Высадка на островок Колокольни, где можно подняться на смотровую площадку и увидеть всю"Русскую Атлантиду" с высоты птичьего полета (подъем за пожертвование, оплачивается отдельно на месте).
Обзорная экскурсия по Калязину,пешеходная прогулка по старинной купеческой улице, по булыжной мостовой, уводящей к воде и затопленной колокольне Николаевского собора. Посещение ярмарки сувениров.
13:00 Отъезд в Углич.
14:00 Обед (по выбранному тарифу).
15:00 Экскурсия по Угличу: архитектурный ансамбль Кремля (включая Палаты удельных князей), Спасо-Преображенский собор (интерьер), церковь царевича Дмитрия на Крови.
18:00 Размещение в гостинице «Чайка»3* / аналог 3* – 1 ночь.
19:30 Ужин (по выбранному тарифу).
Мышкин. Рыбинск
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Мышкин.
09:30 Экскурсия: “К мышам на старую мельницу”:
- посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов, пути превращения зерна в муку, знакомство с Амбарными мышами;
- экспозиция «Купеческие лавки" (в здании мельницы);
- особняк купца Тимофея Чистова XIX века;
- музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка»;
- этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой»;
- дом ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской.
11:30 Отъезд в Рыбинск.
13:00 Обед (по выбранному тарифу).
14:00 Обзорная экскурсия по историческому центру города, пристань 18 века, здание Хлебной биржи, памятники бурлаку, поэту Льву Ошанину, адмиралу Федору Ушакову.
Экскурсия в музей Мологского края им. Н. М. Алексеева – один из тех редких музеев, что посвящены затопленным территориям и поселениям.
16:30 Отъезд в Ярославль.
18:00 Размещение в гостинице Азимут Ярославль» 4* /«Космос Хотел Ярославль» 4* – 2 ночи.
Ярославль. Кострома
08:00 Завтрак.
09:30 Обзорная экскурсия по Ярославлю:
- территория Спасо-Преображенского монастыря-музея;
- прогулка по «стрелке» рек Волги и Которосли;
- осмотр памятника 1000-летия Ярославля;
- посещение Успенского кафедрального собора;
- экстерьер ц. Ильи Пророка (шедевра древнерусской архитектуры и один из самых узнаваемых символов города).
Вы убедитесь, что облик всего города пронизан стариной и неповторимым обаянием – это одна «сплошная достопримечательность»!
Недаром исторический центр Ярославля включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы бережным отношением и заботой. Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма – некоторые здания до сих пор имеют печное отопление.
13:00 Обед (по выбранному тарифу).
Свободное время.
19:00 Ужин (по выбранному тарифу).
Кострома. Плёс
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Кострому.
10:30 Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии по историческому центру.
Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII-начала XIX в. в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча, дворец Борщева.
Вы побываете в Богоявленском соборе, где находится одна из особо почитаемых православных святынь – чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.). Посещение музея Льна.
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Костромская слобода». Музей под открытым небом – это стилизованная русская деревня XVII-XIX в. в. с единственной вымощенной камнем улицей, с древними церквями, со старинными деревянными домами и сохранившейся внутридомовой утварью.
13:00 Обед (по выбранному тарифу).
14:00 Отъезд в Плёс.
15:30 Обзорная экскурсия по Плёсу – классическому провинциальному городку на Волге.
Вы поднимитесь на крутой волжский утёс – Соборную гору, с которой вашему взору откроется грандиозная панорама: величавая река Волга, Базарная площадь, над которой высится церковь Воскресения Христова (1817 г.). Набережная Плёса – это вереница двухсотлетних домов – каменных купеческих владений, каждый со своей историей.
Живописная местность этого города вдохновляла великих художников, певцов, писателей. Плёс воистину «столица» русского пейзажа!
17:30 Отъезд во Владимир.
19:00 Размещение в историческом центре города в гостинице «Левитан» 3* – 2 ночи.
19:30 Ужин (по выбранному тарифу).
Владимир. Суздаль
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Суздаль.
10:00 Экскурсия по Суздалю – городу-музею под открытым небом, где сосредоточено около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия и находятся под охраной ЮНЕСКО.
Суздаль — один из самых красивых русских городов, расположенный во Владимирской области. Возраст города более тысячи лет!
Архитектурный ансамбль белокаменного Кремля с архитектурой Рождественского собора, экскурсия в Спасо-Евфимиев монастырь с осмотром интерьера Преображенского собора и мини-концертом колокольных звонов.
13:00 Обед (по выбранному тарифу).
Свободное время в центре города.
15:00 Возвращение во Владимир.
16:00 Экскурсия по Владимиру – древней столице Руси: памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский кафедральный собор с раритетными фресками Андрея Рублева (свободное посещение), княжеский Дмитриевский собор с белокаменным «кружевом» стен, Золотые ворота – памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.
Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.
Экскурсия в музей стекла и хрусталя.
18.00 Свободное время.
19:00 Ужин (по выбранному тарифу).
Боголюбово. Возвращение в Санкт-Петербург
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Боголюбово.
09:30 Экскурсия по территории действующего женского Боголюбского монастыря – месте бывшей резиденции князя Андрея Боголюбского.
Осмотр сохранившейся башни княжеского дворца. Пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру – церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям).
11:30 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге – свободное время на обед (самостоятельно).
Ориентировочное время прибытия ~ 23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту, номера категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Питание
|Двухместное взрослый
|Двухместное ребенок
|Одноместное
|Взрослый
доп. место
|Ребенок
доп. место
|Завтраки
|60900
|59950
|75100
|56100
|55150
|Полупансион (завтрак + обед или ужин)
|67900
|66950
|82100
|63100
|62150
|Завтрак + обед + ужин
|74900
|73950
|89100
|70100
|69150
HB (полупансион) – Вы можете заказать “завтраки + обеды” или “завтраки + ужины”, просим при бронировании указывать в примечании. По умолчанию подтверждается “завтраки + обеды”.
В событийные и праздничные дни действуют специальные тарифы.
Варианты проживания
Хантри
Отель расположен в 5 минутах ходьбы от известных достопримечательностей города.
Каждый номер оформлен в классическом стиле. Здесь есть все необходимое, включая балкон, телевизор с кабельным телевидением, собственной ванной комнатой с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей. Также работает беспроводной доступ к сети Интернет.
Питание осуществляется в ресторане, где готовятся блюда европейской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 93 км. Железнодорожный вокзал находится в 1,9 км от отеля.
Гостиница «Переславль»
Отель «Переславль» — крупнейшая гостиница в Переславле‑Залесском. Она расположилась в историческом центре города неподалёку от живописного Плещеева озера. Такое удачное местоположение даёт гостям прекрасную возможность без труда посетить главные достопримечательности: старинные монастыри, величественные церкви и соборы, а также многочисленные музеи и другие архитектурные памятники.
Гостей ждут 104 комфортабельных номера четырех категорий — от «Стандарта» до «Представительского Люкса». На территории отеля работают два кафе, где можно насладиться блюдами европейской и русской кухни по приятным ценам. В одном из залов транслируются спортивные матчи на большом экране, а по утрам с 8 до 11 часов в «Кафе Fit» сервируется аппетитный завтрак в формате «шведского стола».
Помимо этого гости могут заглянуть в лобби‑бар «Гранд‑Кафе» или приобрести памятные сувениры в магазине отеля. Для деловых мероприятий предусмотрены банкетный и конференц‑залы, а семьи с детьми оценят наличие бесплатной детской комнаты. Перед зданием гостиницы имеется удобная парковка, где можно безопасно оставить автомобиль.
Гостиница «Чайка»
Гостиничный комплекс «Чайка» находится в Угличе в 0,6 км от центра. Здесь вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.
Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.
Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.
Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.
Гостиница «AZIMUT Отель Ярославль»
«АЗИМУТ Отель Ярославль» («AZIMUT Отель Ярославль», бывш. «Святой Георгий») — это современный гостиничный комплекс, который находится в историческом, культурном и деловом центре города Ярославля.
«АЗИМУТ Отель Ярославль» включает в себя 118 номеров с классическим интерьером и набором услуг, который сделает проживание максимально комфортным. К услугам гостей уютные одноместные и двухместные номера, а также номера «Люкс». Каждый из них оснащён удобной мебелью и необходимой техникой.
На территории отеля есть ресторан «Цветной бульвар» с русской и европейской кухней, а также банкетный зал с видом на исторический центр города.
На территории отдыхающие отеля могут посетить бесплатный крытый бассейн с подогревом, инфракрасную кабину. Для автоводителей предусмотрена парковка для автомобилей. Расстояние до железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» — 3,1 км. Расстояние до аэропорта «Туношна» — 17,7 км.
Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»
Отель «Cosmos Yaroslavl Hotel» находится в городе Ярославле, недалеко от железнодорожного вокзала. Номерной фонд представлен 167 номерами разного уровня комфорта. Каждый из них оборудован всем необходимым для проживания: высокоскоростным Wi-Fi, телевизором, сейфом, телефоном, письменным столом и ванной комнатой. Гостям доступен мини-бар с напитками и снэками.
На территории отеля работает ресторан Brauplatz, где по утрам подают завтраки в формате «шведский стол», а в остальное время — блюда немецкой кухни и разнообразное меню напитков. В некоторых номерах имеется чайная станция и кофемашина.
Разнообразьте досуг посещением таких достопримечательностей, как Шоу-макет Золотое кольцо, Музей Здоровья и Музей имени В. Ю. Орлова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 0,3 км, а до аэропорта — 21 км.
Гостиница «Левитанъ»
Гостиница «Левитанъ» находится во Владимире. Номера выполнены в классическом стиле в теплых тонах. Категории: «свадебный», «стандарт улучшенный», «семейный», «стандартный», «туристический», в которых двуспальная кровать, постельное белье, телевизор. Имеется собственная ванная комната с косметическими принадлежностями и халатами. Гостям доступен бесплатный Интернет.
На территории работает ресторан, установлен торговый автомат, есть возможность заказать завтрак. Рядом большое разнообразие баров и кофеен.
Расстояние до аэропорта — 5.6 км, до ж/д вокзала — 875 м. В пешей доступности Успенский собор, парк им. Пушкина.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместных номерах
- Питание согласно выбранному тарифу
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты и услуги местных гидов
- Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
- Транспортная страховка
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не входящее в выбранный тариф
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
Типы питания:
- BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак), 6 день (завтрак), 7 день (завтрак), 8 день (завтрак);
- HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак+обед или ужин), 5 день (завтрак+обед или ужин), 6 день (завтрак+обед или ужин) 7 день (завтрак+обед или ужин) 8 день (завтрак);
- FB (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак+обед+ужин), 5 день (завтрак+обед+ужин), 6 день (завтрак+обед+ужин), 7 день (завтрак+обед+ужин), 8 день (завтрак);
При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входят.
При покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят.
HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронировании сообщить выбор менеджеру.
По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).
На чем будем передвигаться?
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;
Может ли измениться программа?
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Возможны небольшие расхождения по времени, это все зависит от дорожной ситуации.
Время отправления из/прибытия в Санкт-Петербург является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.