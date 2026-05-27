Мои заказы

Древние города - сокровища русской культуры. Тур по Золотому кольцу из Санкт-Петербурга

Древние города - сокровища русской культуры
Погрузитесь в атмосферу древней Руси в насыщенном восьмидневном путешествии по жемчужинам Золотого кольца.

Перед Вами откроется яркая мозаика истории, архитектуры и душевного русского колорита: уютная Тверь и духовное сердце страны —
читать дальшеуменьшить

Троице-Сергиева лавра, сказочный Суздаль и величественный Владимир.

Вас ждут старинные кремли, белокаменные соборы, тихие купеческие улочки и живописные волжские пейзажи Плёса, вдохновлявшие великих художников.

Впечатления дополнит прогулка по «Русской Атлантиде» Калязина и знакомство с древними святынями, хранящими вековые тайны.

Маршрут: Тверь – Сергиев Посад – Александров – Переславль-Залесский – Калязин – Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль – Кострома – Плёс – Суздаль – Владимир – Боголюбово.

Древние города - сокровища русской культуры. Тур по Золотому кольцу из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Древние города - сокровища русской культуры. Тур по Золотому кольцу из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Древние города - сокровища русской культуры. Тур по Золотому кольцу из Санкт-ПетербургаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы в Санкт-Петербурге. Экскурсия по Твери

07:40 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).

08:00 Отъезд в Тверь.

14:00 Обед (по выбранному тарифу).

15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьер Императорского путевого дворца.

17:00 Отъезд в Сергиев-Посад.

20:00 Размещение в гостевом доме «Хантри» – 1 ночь.

20:30 Ужин (по выбранному тарифу).

Сбор группы в Санкт-Петербурге. Экскурсия по ТвериСбор группы в Санкт-Петербурге. Экскурсия по ТвериСбор группы в Санкт-Петербурге. Экскурсия по ТвериСбор группы в Санкт-Петербурге. Экскурсия по Твери
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Александров. Переславль-Залесский

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру.

Ансамбль Троице-Сергиевой лавры неповторим. В центре лавры — великолепный Троицкий собор. Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой лавры.

У вас есть уникальная возможность мысленно обратиться к великому святому Руси у раки с его нетленными чудотворными мощами. Собор украшен фресками великих иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.

Тут была написана и икона «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

Побродите по территории этой великой православной обители и непременно наберите целебной воды из святых лаврских источников.

11:00 Отъезд в Александров.

12:00 Экскурсия в Александровскую слободу: знакомство с архитектурным ансамблем и историей царского кремля Ивана Грозного, средневековые подвалы Успенской церкви, Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Успенская обитель»).

13:00 Обед (по выбранному тарифу).

14:30 Отъезд в Переславль-Залесский.

16:00 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор – самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.

Панорама Плещеева озера – в конце XVII века место строительства «потешной» флотилии Петра I. Посещение экспозиции «В начале славных дел» на территории музея-усадьбы «Ботик Петра I».

18:30 Размещение в гостинице «Переславль» 3* – 1 ночь.

19:30 Ужин (по выбранному тарифу).

Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Александров. Переславль-ЗалесскийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Александров. Переславль-ЗалесскийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Александров. Переславль-ЗалесскийЭкскурсия в Троице-Сергиеву лавру. Александров. Переславль-Залесский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Калязин. Углич

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Калязин.

11:00 Водная прогулка на катере с экскурсионной программой «Город под водой».

Тайны и легенды затопленных улиц подводного города.

Высадка на островок Колокольни, где можно подняться на смотровую площадку и увидеть всю"Русскую Атлантиду" с высоты птичьего полета (подъем за пожертвование, оплачивается отдельно на месте).

Обзорная экскурсия по Калязину,пешеходная прогулка по старинной купеческой улице, по булыжной мостовой, уводящей к воде и затопленной колокольне Николаевского собора. Посещение ярмарки сувениров.

13:00 Отъезд в Углич.

14:00 Обед (по выбранному тарифу).

15:00 Экскурсия по Угличу: архитектурный ансамбль Кремля (включая Палаты удельных князей), Спасо-Преображенский собор (интерьер), церковь царевича Дмитрия на Крови.

18:00 Размещение в гостинице «Чайка»3* / аналог 3* – 1 ночь.

19:30 Ужин (по выбранному тарифу).

Калязин. УгличКалязин. УгличКалязин. УгличКалязин. Углич
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Мышкин. Рыбинск

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Мышкин.

09:30 Экскурсия: “К мышам на старую мельницу”:

  • посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов, пути превращения зерна в муку, знакомство с Амбарными мышами;
  • экспозиция «Купеческие лавки" (в здании мельницы);
  • особняк купца Тимофея Чистова XIX века;
  • музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка»;
  • этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой»;
  • дом ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской.

11:30 Отъезд в Рыбинск.

13:00 Обед (по выбранному тарифу).

14:00 Обзорная экскурсия по историческому центру города, пристань 18 века, здание Хлебной биржи, памятники бурлаку, поэту Льву Ошанину, адмиралу Федору Ушакову.

Экскурсия в музей Мологского края им. Н. М. Алексеева – один из тех редких музеев, что посвящены затопленным территориям и поселениям.

16:30 Отъезд в Ярославль.

18:00 Размещение в гостинице Азимут Ярославль» 4* /«Космос Хотел Ярославль» 4* – 2 ночи.

Мышкин. РыбинскМышкин. РыбинскМышкин. РыбинскМышкин. Рыбинск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Ярославль. Кострома

08:00 Завтрак.

09:30 Обзорная экскурсия по Ярославлю:

  • территория Спасо-Преображенского монастыря-музея;
  • прогулка по «стрелке» рек Волги и Которосли;
  • осмотр памятника 1000-летия Ярославля;
  • посещение Успенского кафедрального собора;
  • экстерьер ц. Ильи Пророка (шедевра древнерусской архитектуры и один из самых узнаваемых символов города).

Вы убедитесь, что облик всего города пронизан стариной и неповторимым обаянием – это одна «сплошная достопримечательность»!

Недаром исторический центр Ярославля включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы бережным отношением и заботой. Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма – некоторые здания до сих пор имеют печное отопление.

13:00 Обед (по выбранному тарифу).

Свободное время.

19:00 Ужин (по выбранному тарифу).

Ярославль. КостромаЯрославль. КостромаЯрославль. КостромаЯрославль. Кострома
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Кострома. Плёс

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Кострому.

10:30 Ваше знакомство с купеческой Костромой начнётся с обзорной экскурсии по историческому центру.

Перед вами предстанут в первозданном облике выдающиеся архитектурные памятники эпохи классицизма конца XVIII-начала XIX в. в: ансамбль Торговых рядов, Пожарная каланча, дворец Борщева.

Вы побываете в Богоявленском соборе, где находится одна из особо почитаемых православных святынь – чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.). Посещение музея Льна.

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Костромская слобода». Музей под открытым небом – это стилизованная русская деревня XVII-XIX в. в. с единственной вымощенной камнем улицей, с древними церквями, со старинными деревянными домами и сохранившейся внутридомовой утварью.

13:00 Обед (по выбранному тарифу).

14:00 Отъезд в Плёс.

15:30 Обзорная экскурсия по Плёсу – классическому провинциальному городку на Волге.

Вы поднимитесь на крутой волжский утёс – Соборную гору, с которой вашему взору откроется грандиозная панорама: величавая река Волга, Базарная площадь, над которой высится церковь Воскресения Христова (1817 г.). Набережная Плёса – это вереница двухсотлетних домов – каменных купеческих владений, каждый со своей историей.

Живописная местность этого города вдохновляла великих художников, певцов, писателей. Плёс воистину «столица» русского пейзажа!

17:30 Отъезд во Владимир.

19:00 Размещение в историческом центре города в гостинице «Левитан» 3* – 2 ночи.

19:30 Ужин (по выбранному тарифу).

Кострома. ПлёсКострома. ПлёсКострома. ПлёсКострома. Плёс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Владимир. Суздаль

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Суздаль.

10:00 Экскурсия по Суздалю – городу-музею под открытым небом, где сосредоточено около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия и находятся под охраной ЮНЕСКО.

Суздаль — один из самых красивых русских городов, расположенный во Владимирской области. Возраст города более тысячи лет!

Архитектурный ансамбль белокаменного Кремля с архитектурой Рождественского собора, экскурсия в Спасо-Евфимиев монастырь с осмотром интерьера Преображенского собора и мини-концертом колокольных звонов.

13:00 Обед (по выбранному тарифу).

Свободное время в центре города.

15:00 Возвращение во Владимир.

16:00 Экскурсия по Владимиру – древней столице Руси: памятники архитектуры XII века Всемирного наследия ЮНЕСКО – Успенский кафедральный собор с раритетными фресками Андрея Рублева (свободное посещение), княжеский Дмитриевский собор с белокаменным «кружевом» стен, Золотые ворота – памятник оборонительной архитектуры и парадный въезд в город Владимир.

Прогулка по пешеходной Георгиевской улице.

Экскурсия в музей стекла и хрусталя.

18.00 Свободное время.

19:00 Ужин (по выбранному тарифу).

Владимир. СуздальВладимир. СуздальВладимир. СуздальВладимир. Суздаль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Боголюбово. Возвращение в Санкт-Петербург

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Боголюбово.

09:30 Экскурсия по территории действующего женского Боголюбского монастыря – месте бывшей резиденции князя Андрея Боголюбского.

Осмотр сохранившейся башни княжеского дворца. Пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру – церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям).

11:30 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге – свободное время на обед (самостоятельно).

Ориентировочное время прибытия ~ 23:00.

Боголюбово. Возвращение в Санкт-ПетербургБоголюбово. Возвращение в Санкт-ПетербургБоголюбово. Возвращение в Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту, номера категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

ПитаниеДвухместное взрослыйДвухместное ребенокОдноместноеВзрослый
доп. место		Ребенок
доп. место
Завтраки6090059950751005610055150
Полупансион (завтрак + обед или ужин)6790066950821006310062150
Завтрак + обед + ужин7490073950891007010069150

HB (полупансион) – Вы можете заказать “завтраки + обеды” или “завтраки + ужины”, просим при бронировании указывать в примечании. По умолчанию подтверждается “завтраки + обеды”.

В событийные и праздничные дни действуют специальные тарифы.

Варианты проживания

Хантри

1 ночь

Отель расположен в 5 минутах ходьбы от известных достопримечательностей города.

Каждый номер оформлен в классическом стиле. Здесь есть все необходимое, включая балкон, телевизор с кабельным телевидением, собственной ванной комнатой с набором индивидуальных гигиенических принадлежностей. Также работает беспроводной доступ к сети Интернет.

Питание осуществляется в ресторане, где готовятся блюда европейской кухни. В баре представлен широкий ассортимент напитков.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 93 км. Железнодорожный вокзал находится в 1,9 км от отеля.

ХантриХантриХантриХантриХантриХантри
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Переславль»

1 ночь

Отель «Переславль» — крупнейшая гостиница в Переславле‑Залесском. Она расположилась в историческом центре города неподалёку от живописного Плещеева озера. Такое удачное местоположение даёт гостям прекрасную возможность без труда посетить главные достопримечательности: старинные монастыри, величественные церкви и соборы, а также многочисленные музеи и другие архитектурные памятники.

Гостей ждут 104 комфортабельных номера четырех категорий — от «Стандарта» до «Представительского Люкса». На территории отеля работают два кафе, где можно насладиться блюдами европейской и русской кухни по приятным ценам. В одном из залов транслируются спортивные матчи на большом экране, а по утрам с 8 до 11 часов в «Кафе Fit» сервируется аппетитный завтрак в формате «шведского стола».

Помимо этого гости могут заглянуть в лобби‑бар «Гранд‑Кафе» или приобрести памятные сувениры в магазине отеля. Для деловых мероприятий предусмотрены банкетный и конференц‑залы, а семьи с детьми оценят наличие бесплатной детской комнаты. Перед зданием гостиницы имеется удобная парковка, где можно безопасно оставить автомобиль.

Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»Гостиница «Переславль»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Чайка»

1 ночь

Гостиничный комплекс «Чайка» находится в Угличе в 0,6 км от центра. Здесь вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.

Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.

Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.

Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.

Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «AZIMUT Отель Ярославль»

2 ночи

«АЗИМУТ Отель Ярославль» («AZIMUT Отель Ярославль», бывш. «Святой Георгий») — это современный гостиничный комплекс, который находится в историческом, культурном и деловом центре города Ярославля.

«АЗИМУТ Отель Ярославль» включает в себя 118 номеров с классическим интерьером и набором услуг, который сделает проживание максимально комфортным. К услугам гостей уютные одноместные и двухместные номера, а также номера «Люкс». Каждый из них оснащён удобной мебелью и необходимой техникой.

На территории отеля есть ресторан «Цветной бульвар» с русской и европейской кухней, а также банкетный зал с видом на исторический центр города.

На территории отдыхающие отеля могут посетить бесплатный крытый бассейн с подогревом, инфракрасную кабину. Для автоводителей предусмотрена парковка для автомобилей. Расстояние до железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» — 3,1 км. Расстояние до аэропорта «Туношна» — 17,7 км.

Гостиница «AZIMUT Отель Ярославль»Гостиница «AZIMUT Отель Ярославль»Гостиница «AZIMUT Отель Ярославль»Гостиница «AZIMUT Отель Ярославль»Гостиница «AZIMUT Отель Ярославль»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»

2 ночи

Отель «Cosmos Yaroslavl Hotel» находится в городе Ярославле, недалеко от железнодорожного вокзала. Номерной фонд представлен 167 номерами разного уровня комфорта. Каждый из них оборудован всем необходимым для проживания: высокоскоростным Wi-Fi, телевизором, сейфом, телефоном, письменным столом и ванной комнатой. Гостям доступен мини-бар с напитками и снэками.

На территории отеля работает ресторан Brauplatz, где по утрам подают завтраки в формате «шведский стол», а в остальное время — блюда немецкой кухни и разнообразное меню напитков. В некоторых номерах имеется чайная станция и кофемашина.

Разнообразьте досуг посещением таких достопримечательностей, как Шоу-макет Золотое кольцо, Музей Здоровья и Музей имени В. Ю. Орлова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 0,3 км, а до аэропорта — 21 км.

Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»Гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Левитанъ»

2 ночи

Гостиница «Левитанъ» находится во Владимире. Номера выполнены в классическом стиле в теплых тонах. Категории: «свадебный», «стандарт улучшенный», «семейный», «стандартный», «туристический», в которых двуспальная кровать, постельное белье, телевизор. Имеется собственная ванная комната с косметическими принадлежностями и халатами. Гостям доступен бесплатный Интернет.

На территории работает ресторан, установлен торговый автомат, есть возможность заказать завтрак. Рядом большое разнообразие баров и кофеен.

Расстояние до аэропорта — 5.6 км, до ж/д вокзала — 875 м. В пешей доступности Успенский собор, парк им. Пушкина.

Гостиница «Левитанъ»Гостиница «Левитанъ»Гостиница «Левитанъ»Гостиница «Левитанъ»Гостиница «Левитанъ»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместных номерах
  • Питание согласно выбранному тарифу
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты и услуги местных гидов
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

Типы питания:

  • BB (завтраки) – 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак), 6 день (завтрак), 7 день (завтрак), 8 день (завтрак);
  • HB (полупансион) – 1 день (обед или ужин) 2 день (завтрак+обед или ужин), 3 день (завтрак+обед или ужин), 4 день (завтрак+обед или ужин), 5 день (завтрак+обед или ужин), 6 день (завтрак+обед или ужин) 7 день (завтрак+обед или ужин) 8 день (завтрак);
  • FB (полный пансион) – 1 день (обед+ ужин), 2 день (завтрак+обед+ужин), 3 день (завтрак+обед+ужин), 4 день (завтрак+обед+ужин), 5 день (завтрак+обед+ужин), 6 день (завтрак+обед+ужин), 7 день (завтрак+обед+ужин), 8 день (завтрак);

При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входят.

При покупке тура с питанием HB ужины или обеды в стоимость пакета не входят.

HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронировании сообщить выбор менеджеру.

По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).

На чем будем передвигаться?

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;

Может ли измениться программа?

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Возможны небольшие расхождения по времени, это все зависит от дорожной ситуации.

Время отправления из/прибытия в Санкт-Петербург является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Костромы

Похожие туры на «Древние города - сокровища русской культуры. Тур по Золотому кольцу из Санкт-Петербурга»

Золотое кольцо России. Летнее путешествие
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
3 июн в 10:00
от 32 190 ₽ за человека
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга за 5 дней
На автобусе
5 дней
4 отзыва
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга за 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
31 мая в 10:00
21 июн в 10:00
от 37 900 ₽ за человека
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
На автобусе
6 дней
4 отзыва
Большое Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
15 июн в 10:00
29 июн в 10:00
от 43 900 ₽ за человека
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
На автобусе
3 дня
4 отзыва
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
12 июн в 10:00
от 26 590 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Костроме
Все туры из Костромы
от 60 900 ₽ за человека