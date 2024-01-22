Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур

Классическое Золотое кольцо России
В этом туре Вы встретите Рождество в уютном городе Золотого кольца, полюбуетесь на старинные храмы и прогуляетесь по нарядным улицам. Вас ждут интересные открытия и приятные знакомства.

Вы увидите своими глазами достопримечательности Сергиева Посада и Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля, Костромы, Владимира и Суздаля.

Именно здесь, под перезвон церковных колоколов, наиболее ярко ощущается праздничное рождественское настроение.
4.67
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия, экскурсия по Владимиру

08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже у лифта (табличка «Золотое кольцо России»).

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России. Город расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед с фольклорной программой «Рождество в русских народных традициях» (на группу от 35 человек). Выступление фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки.

Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым!

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.

Размещение в гостинице «Заря».

Начало путешествия, экскурсия по ВладимируНачало путешествия, экскурсия по ВладимируНачало путешествия, экскурсия по ВладимируНачало путешествия, экскурсия по Владимиру
2 день

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи

Завтрак в ресторане гостиницы (накрытие).

Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Вы увидите потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и утолить жажду исконно русскими напитками.

После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

Свободное время.

Переезд в Иваново.

Размещение в гостинице «Турист».

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухиЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухиЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухиЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи
3 день

Экскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободе

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд в Кострому.

Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.

Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!

Обед.

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки». Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.

А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» — рубелем, да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей — чай с пряниками.

В программу включена обзорная экскурсия по музею.

Свободное время.

Размещение в гостинице «Астра Парк Отель».

Экскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободеЭкскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободеЭкскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободеЭкскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободе
4 день

Экскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-Залесский

Завтрак в ресторане гостиницы (накрытие).

Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю. Волжская набережная, самая древняя часть — стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому — основателю города.

Вершиной ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна Предтечи. Это единственный в России 15-купольный храм. Фасады украшены изразцами и резным кирпичом.

Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».

Обед.

Отъезд в Ростов Великий.

Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.

Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть — роспись эмальерных миниатюр.

Экскурсионная программа: осмотр архитектурного ансамбля кремля.

Посещение ремесленного двора «Жар-птица» для приобретения сувениров.

Переезд в Переславль-Залесский.

Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким.

В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.

Размещение в гостинице «Переславль».

Экскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-ЗалесскийЭкскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-ЗалесскийЭкскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-ЗалесскийЭкскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-Залесский
5 день

Экскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади.

Переезд в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

16:00 Окончание программы.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Экскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой ЛавреЭкскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой ЛавреЭкскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой ЛавреЭкскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • «Заря» 3* (г. Владимир);
  • «Турист» 3* (г. Иваново);
  • «Астра Парк Отель» 3* (г. Ярославль);
  • «Переславль» 3* (г. Переславль).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт35 90043 900

Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1500 рублей.

Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 500 рублей.

Варианты проживания

Отель «Заря»

1 ночь

Гостиница «Заря» находится в городе Владимир.

Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры.

Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»

Отель «Турист»

1 ночь

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.

В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.

На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.

Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»

Астра Парк Отель

1 ночь

Отель «Астра» находится на окраине города Ярославль в тихом, уединенном месте. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номерной фонд представлен исключительно категорией "Люкс".

В каждом имеется удобная кровать, необходимая мебель и техника, а также собственная ванная комната.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi, Гости могут воспользоваться услугами прачечной, экскурсионного бюро.

В отеле работает ресторан, в котором можно вкусно подкрепиться. Также можно заказать доставку блюд и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта составляет менее километра, до железнодорожного вокзала - 21 км. Добраться до них можно как общественным транспортом, так и воспользоваться трансфером или вызвать такси.

Астра Парк ОтельАстра Парк ОтельАстра Парк ОтельАстра Парк ОтельАстра Парк ОтельАстра Парк Отель

Отель «Переславль»

1 ночь

Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера.

К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город.

В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.

В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе.

В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном.

Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с 03.01.25 по 07.01.25
  • Питание по программе: 4 завтрака, 5 обедов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
  • Фольклорная программа (на группу от 35 человек)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1500 рублей.

Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 500 рублей.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
22 янв 2024
Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о городах Золотого кольца России, благодаря гиду Елене Петровне! Нужно понимать,
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что за время, отведенное на экскурсии, нельзя объять необъятное, но основные достопримечательности городов мы увидели, в том числе и на обзорных автобусных экскурсиях. Хочется сказать, что наша группа туристов из разных уголков России (42 человека!) оказалась дружной, активной, организованной и очень выносливой, ведь все 5 дней тура стояли очень сильные морозы около -30 и чуть больше, но это не омрачило наше путешествие, все тепло одевались, много двигались, никто не заболел. Тур очень понравился, появилось желание побывать в некоторых городах Золотого кольца с более подробной программой (Суздаль, Кострома, Сергиев Посад).

Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много
С
21 янв 2024
Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но после этого появляются цели более подробно ознакомиться с достопримечательностями городов
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Золотого кольца. Не много дискомфорта добавил мороз, но в целом впечатления только положительные. Есть предложение добавить в программу тура обзорную экскурсию по Ипатьевскому монастырю в г. Кострома. Мы его увидели из окон автобуса проезжая мимо. Это одна из жемчужин архитектуры Русского севера и истории. Колыбель династии Романовых.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Игорь Дмитриевич!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
14 янв 2024
Здравствуйте!
Тур понравился, страницы учебника истории ожили, окрасились эмоциями и запечатлелись в памяти! 👍
Было морозно и снежно, то что надо! 😁
Гид постаралась сделать наше путешествие комфортным, познавательным! Водитель очень профессиональный!
Спасибо!
Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!

Тур входит в следующие категории Костромы

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