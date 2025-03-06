1 день

Посещение «Музея сыра» с дегустацией. Костромской ювелирный завод

07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:30 Отправление в г. Кострому.

Обед «по-костромски» в кафе города.

В меню:

салат с маринованной скумбрией, печеной свеклой и свежими огурцами;

щи суточные, по Костромскому рецепту, из квашеного зеленого листа со свининой;

котлеты из Костромского кролика со сливочным соусом и отварным картофелем с маслом и укропом;

ягоды брусники в сливочном соусе с кедровыми орехами.

Важно: меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений.

Знакомство с визитными карточками Костромы.

Обязательно узнаете, почему Кострому называют Родиной Снегурочки, колыбелью династии Романовых, ювелирной столицей России и льняным городом.



Какая ассоциация возникает при слове «Костромской», конечно же сыр. Кострома знаменита своими сырами, в связи с чем, по праву получила звание сырной столицы России!

Посещение музея сыра с дегустацией.

Сырный сомелье проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «сыр».

А какие истории про сыр без дегустации!

Попав в Дегустационный «подвал», отведаете 5 разных сортов костромских сыров, от мягких до полутвердых. Всё по правилам и непререкаемым сырным законам… с бокалом ароматного вина (детям – сок), гроздьями винограда и орехами.

Также, непременно будет время посетить известную «Сырную биржу» на центральной площади города.

Экскурсия на Костромской ювелирный завод – ведущее и старейшее предприятие ювелирной отрасли, где в демонстрационном зале можно увидеть весь современный процесс изготовления ювелирного изделия от эскиза художника до прилавка магазина.

Здесь расскажут и наглядно продемонстрируют технологии литья и штамповки, восковки, монтировки, полировки, закрепки камней.

Данное предприятие – единственное в России, на котором функционирует ограночное производство камней. Увидите, как из сырья гранят всевозможные вставки различных конфигураций и крепят их в ювелирное изделие.

После экскурсии, по желанию, сможете приобрести ювелирные изделия по цене производителя в фирменном магазине предприятия.

Размещение в гостинице «Снегурочка 3*». Номера категории «стандарт».

Посещение «терема Снегурочки».

Героиня сказки и ее помощники проведут гостей по подворью и проводят в сказочный терем, покажут самое интересное, помогут загадать желания, которые обязательно сбудутся.

Масленичные дни в Тереме Снегурочки всегда проходят весело, вкусно и щедро!

Снегурочка Зиму провожает, Весну-красну встречает!



В программе:

веселые уличные масленичные забавы;

щедрый масленичный стол в зимней беседке (чай, сбитень, горячая медовуха, блины и вкусности).

Ужин в ресторане отеля.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160