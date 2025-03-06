фев
Программа тура по дням
Посещение «Музея сыра» с дегустацией. Костромской ювелирный завод
07:15 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:30 Отправление в г. Кострому.
Обед «по-костромски» в кафе города.
В меню:
- салат с маринованной скумбрией, печеной свеклой и свежими огурцами;
- щи суточные, по Костромскому рецепту, из квашеного зеленого листа со свининой;
- котлеты из Костромского кролика со сливочным соусом и отварным картофелем с маслом и укропом;
- ягоды брусники в сливочном соусе с кедровыми орехами.
Важно: меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений.
Знакомство с визитными карточками Костромы.
Обязательно узнаете, почему Кострому называют Родиной Снегурочки, колыбелью династии Романовых, ювелирной столицей России и льняным городом.
Какая ассоциация возникает при слове «Костромской», конечно же сыр. Кострома знаменита своими сырами, в связи с чем, по праву получила звание сырной столицы России!
Посещение музея сыра с дегустацией.
Сырный сомелье проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «сыр».
А какие истории про сыр без дегустации!
Попав в Дегустационный «подвал», отведаете 5 разных сортов костромских сыров, от мягких до полутвердых. Всё по правилам и непререкаемым сырным законам… с бокалом ароматного вина (детям – сок), гроздьями винограда и орехами.
Также, непременно будет время посетить известную «Сырную биржу» на центральной площади города.
Экскурсия на Костромской ювелирный завод – ведущее и старейшее предприятие ювелирной отрасли, где в демонстрационном зале можно увидеть весь современный процесс изготовления ювелирного изделия от эскиза художника до прилавка магазина.
Здесь расскажут и наглядно продемонстрируют технологии литья и штамповки, восковки, монтировки, полировки, закрепки камней.
Данное предприятие – единственное в России, на котором функционирует ограночное производство камней. Увидите, как из сырья гранят всевозможные вставки различных конфигураций и крепят их в ювелирное изделие.
После экскурсии, по желанию, сможете приобрести ювелирные изделия по цене производителя в фирменном магазине предприятия.
Размещение в гостинице «Снегурочка 3*». Номера категории «стандарт».
Посещение «терема Снегурочки».
Героиня сказки и ее помощники проведут гостей по подворью и проводят в сказочный терем, покажут самое интересное, помогут загадать желания, которые обязательно сбудутся.
Масленичные дни в Тереме Снегурочки всегда проходят весело, вкусно и щедро!
Снегурочка Зиму провожает, Весну-красну встречает!
В программе:
- веселые уличные масленичные забавы;
- щедрый масленичный стол в зимней беседке (чай, сбитень, горячая медовуха, блины и вкусности).
Ужин в ресторане отеля.
Сумароковская лосеферма. Обзорная экскурсия по Костроме. Завершение тура
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление на Сумароковскую лосеферму.
Экскурсия на единственную в России Сумароковскую лосеферму – путешествие в зимний сказочный лес.
В программе:
- знакомство с удивительными, гордыми животными – лосями, рассказ об их повадках и рационе;
- желающие смогут погладить, покормить этих гордых и удивительных животных, а также сфотографироваться с ними на память.
Возвращение в г. Кострому.
Обзорная экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены: Пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма, здание Гауптвахты, великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома – колыбель династии Романовых.
Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву. (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Костроме.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Снегурочка 3*
|14 190
|15 990
|16 790
Доплата за одноместное размещение – 2 500 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Снегурочка 3
Гостиница Снегурочка в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. Вы можете посмотреть фото и локацию гостиницы на карте.
Гостиница "Снегурочка" была открыта в 2008 году.
К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории работает ресторан "Метелица", бар, развлекательный комплекс "Терем Снегурочки".
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположен на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному тарифу
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.