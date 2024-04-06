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Прибытие в Ярославль, г. Нерехта
10:30-11:15 Прибытие в г. Ярославль.
Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.
Переезд в г. Нерехта (~70 км).
Нерехта — это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли.
Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.
Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.
Обед в кафе города.
Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек — удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.
Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.
А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир.
Обзорная экскурсия по г. Нерехта — вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.
Вы посетите главную святыню Нерехты — Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).
В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.
Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.
По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление (посещение источника и горки зависит от погодных условий).
Выезд в Кострому (~ 40 км).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по Костроме, музей льна и бересты, музей сыра
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу.
Кострома — старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой — выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) — первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями
Обед в кафе города.
Экскурсия в Музей льна и бересты — Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории».
Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по Ярославлю, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор в холле (с вещами).
Выезд на экскурсию.
Переезд в Ярославль (80 км).
Обзорная экскурсия по городу.
Вы увидите первый русский театр, основанный Федором Волковым в 1750 году, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством гражданина Минина и князя Пожарского, Губернаторский дом.
Побываете в самом «сердце» Ярославля — на стрелке Которосли и Волги, где полюбуетесь и насладитесь величественными, изумительными красотами исторической части города и панорамами могучей Волги и Которосли.
Экскурсия в музей «Музыка и время» — в музее представлена одна из самых крупных коллекций колоколов и колокольцев, уникальная коллекция шарманок, граммофонов и граммофонных записей, и даже собрание «золотофонных» икон, секрет изготовления фона из сусального пошехонского золота для которых ныне утерян навсегда…
Вы сможете полюбоваться настоящими раритетами и услышать редчайшие старинные граммофонные записи, и игру на редчайшем инструменте — гармонике.
Обед в кафе города.
Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).
Вас встретит обитательница дома — дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона и покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII-начала XX вв.»
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Стоимость
|взрослый
|Детский (до 14 лет)
|Островский 4*
|17 000
|16 500
|Московская застава / Снегурочка 3*/ Волга 3*
|16 000
|15 500
- Доплата за 1-местное размещение: отели 3* – 4000 рублей, отели 4* – 7000 рублей.
- Скидка на дополнительном месте – 1 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Московская застава»
Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
Отель «Волга»
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу.
В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Отель «Островский»
Отель с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей сауна.
В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Рядом с отелем «Островский» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Романовский музей и Центральный рынок.
Отель «Снегурочка»
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице (номера с удобствами)
- Питание - 2 завтрак + 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Ярославля и обратно
- Трансфер к/от места сбора
- Питание, не указанное в программе тура
- Дегустация сыра
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров)
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Во время путешествия мы посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями.
Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!