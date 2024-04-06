Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой

Групповой тур в Костроме
5
3 отзыва
Приглашаем в наш еженедельный тур на выходные с посещением знаковых мест в Костроме, Нерехте и Ярославле! Во время тура мы посетим 6 музеев, полюбуемся на деревянные купеческие дома и великолепные ансамбли церквей и проникнемся атмосферой другой эпохи.
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
23
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даты

Что вас ожидает:

Упоение Костромы
Упоение Костромы
Познакомимся с многовековой историей города и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.
Сырные истории
Сырные истории
Сырный сомелье проведет нас по залам старинного особняка, рассказывая о том, как и где появился первый сыр
Величие Ярославля
Величие Ярославля
Нас ждет путешествие по самым красивым местам исторической части города
В гостях у губернатора
В гостях у губернатора
Поучаствуем в театрализованной интерактивной экскурсии по Ярославскому художественному музею
Очарование Нерехты
Очарование Нерехты
Прогуляемся по старинным улочкам города, наслаждаясь красотой архитектуры
Мастер-класс
Мастер-класс
Распишем своими руками деревянный сувенир на Лавровской фабрике деревянных игрушек

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ярославль, г. Нерехта

10:30-11:15 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Переезд в г. Нерехта (~70 км).

Нерехта — это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли.

Здесь прекрасно сохранились деревянные купеческие дома с кружевными наличниками и великолепные ансамбли церквей и торговых рядов.

Ведь не зря именно Нерехту называют город-музей под открытым небом.

Обед в кафе города.

Посещение Лавровской фабрики деревянных игрушек — удивительная возможность погрузиться в мир деревянных игрушек.

Вы узнаете об истории деревянных игрушек, в какие игры играли на Руси и попробуете сами это увлекательное занятие.

А на мастер-классе распишите своими руками деревянный сувенир.

Обзорная экскурсия по г. Нерехта — вы прогуляетесь по старинным улочкам города и насладитесь красотой и величием великолепных ансамблей церквей Воскресения и Богоявления, Крестовоздвиженской церкви, Никольского, Варваринского храмов и колокольни Казанского собора.

Вы посетите главную святыню Нерехты — Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь (основан в 1362 году учеником великого святого Сергия Радонежского, святым старцем Пахомием).

В монастыре обретены нетленные чудотворные мощи святого Пахомия, к которым вы сможете приложиться.

Неподалеку находится уникальная горка св. Пахомия со святым источником у подножия.

По поверью, если спуститься и подняться по горке босиком с верой и молитвой в душе, можно обрести исцеление (посещение источника и горки зависит от погодных условий).

Выезд в Кострому (~ 40 км).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Прибытие в Ярославль, г. НерехтаПрибытие в Ярославль, г. НерехтаПрибытие в Ярославль, г. НерехтаПрибытие в Ярославль, г. Нерехта
2 день

Экскурсия по Костроме, музей льна и бересты, музей сыра

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по городу.

Кострома — старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой — выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) — первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями

Обед в кафе города.

Экскурсия в Музей льна и бересты — Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории».

Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Экскурсия по Костроме, музей льна и бересты, музей сыраЭкскурсия по Костроме, музей льна и бересты, музей сыраЭкскурсия по Костроме, музей льна и бересты, музей сыраЭкскурсия по Костроме, музей льна и бересты, музей сыра
3 день

Экскурсия по Ярославлю, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"

Завтрак в гостинице.

09:30 Сбор в холле (с вещами).

Выезд на экскурсию.

Переезд в Ярославль (80 км).

Обзорная экскурсия по городу.

Вы увидите первый русский театр, основанный Федором Волковым в 1750 году, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством гражданина Минина и князя Пожарского, Губернаторский дом.

Побываете в самом «сердце» Ярославля — на стрелке Которосли и Волги, где полюбуетесь и насладитесь величественными, изумительными красотами исторической части города и панорамами могучей Волги и Которосли.

Экскурсия в музей «Музыка и время» — в музее представлена одна из самых крупных коллекций колоколов и колокольцев, уникальная коллекция шарманок, граммофонов и граммофонных записей, и даже собрание «золотофонных» икон, секрет изготовления фона из сусального пошехонского золота для которых ныне утерян навсегда…

Вы сможете полюбоваться настоящими раритетами и услышать редчайшие старинные граммофонные записи, и игру на редчайшем инструменте — гармонике.

Обед в кафе города.

Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).

Вас встретит обитательница дома — дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона и покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII-начала XX вв.»

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия по Ярославлю, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по Ярославлю, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по Ярославлю, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по Ярославлю, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаСтоимость
взрослыйДетский (до 14 лет)
Островский 4* 17 00016 500
Московская застава / Снегурочка 3*/ Волга 3*16 00015 500
  • Доплата за 1-местное размещение: отели 3* – 4000 рублей, отели 4* – 7000 рублей.
  • Скидка на дополнительном месте – 1 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Московская застава»

2 ночи

Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.

Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»

Отель «Волга»

2 ночи

К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу.

В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.

Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»

Отель «Островский»

2 ночи

Отель с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей сауна.

В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Рядом с отелем «Островский» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Романовский музей и Центральный рынок.

Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»

Отель «Снегурочка»

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице (номера с удобствами)
  • Питание - 2 завтрак + 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Ярославля и обратно
  • Трансфер к/от места сбора
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дегустация сыра
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
6 апр 2024
В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.
Во время путешествия мы посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями.
Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!
В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений.
Г
14 мар 2024
Большое Спасибо экскурсоводам, оценка пять баллов.
С
1 мар 2023
Тур очень насыщенный, увидели и узнали много нового и интересного!

Тур входит в следующие категории Костромы

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