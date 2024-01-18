Подарите себе и детям настоящую сказку в резиденции Снегурочки и окунитесь в историю Костромы и Ярославля.
В рамках тура вы посетите интерактивную
Программа тура по дням
Приезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты
10:30-11:15 Встреча с гидом на площади Ярославль-Главный г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).
Переезд в г. Кострому (~70 км).
Начало экскурсионной программы.
Путевая экскурсия — невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; архитектора-самоучку, творения которого и сегодня являются украшением наших городов; и узнаем, почему соль была на вес золота.
Обедв кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Костроме.
Кострома — жемчужина Золотого кольца России. Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.
Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник «патриоту земли русской» — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
Посетите Богоявленский собор, где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.
Мы приготовили для вас чудо сказочное — встречу с ледяной красавицей Снегурочкой! Наша сказочная красавица всегда рада рассказать гостям о том, как живет, и чем занимается.
Вы сможете загадать желание, которое обязательно сбудется!
Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки с посещением ледяной комнаты.
Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря — главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбели царской династии Романовых.
Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.
Посещение Музея льна и бересты — вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров.
А в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по приятным ценам.
18:30 Трансфер в гостиницу.
Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»
Завтрак в гостинице.
9:30 Встреча в холле гостиницы.
Выезд на экскурсию.
Переезд на Сумароковскую лосеферму (~ 40 мин.).
Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму — единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладить лосиков и покормить их морковкой, а также сделать яркие фотографии.
Переезд в г. Кострома (~ 40 мин.).
Костромская область является центром ювелирного промысла, именно здесь собраны многовековые традиции мастеров-ювелиров и множество современных ювелирных производств.
Посещение Музея ювелирного искусства —вы узнаете историю зарождения ювелирного промысла, а также, почему именно Кострому считают «ювелирной столицей России».
И конечно, сможете приобрести оригинальные ювелирные изделия по ценам от производителя.
Обед в кафе города.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» — сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).
Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.
Ярославль, музейный комплекс «Музыка и время», театрализованная интерактивная экскурсия
09.00 Завтрак в гостинице.
09:30-10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).
Начало экскурсионной программы.
Выезд в г. Ярославль (~1,5 часа).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль.
Ярославль — столица Золотого кольца России. Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.
Вы увидите: храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и конечно прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка — самое излюбленное место для прогулок.
Посещение музейного комплекса «Музыка и время» — этот музей является самым первым частным музеем в России. Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.
Обед в кафе города.
Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).
Вас встретит обитательница дома — дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.»
18:00Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля (время окончания программы указано ориентировочно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в при 2-местном размещении, руб:
|Гостиница
|взрослый
|Детский (до 14 лет)
|Доплата за одноместное размещение
|Московская застава 3* (мансарда)
|24 500
|23 500
|5 000
|Московская застава 3* (стандарт)
|25 500
|24 500
|5 000
|Снегурочка 3* (стандарт)
|23 500
|22 500
|5 000
|Волга 4* (стандарт улучшенный)
|31 000
|30 000
|8 000
|Олд Стрит 4* (стандарт)
|31 000
|30 000
|8 000
Скидка на доп. место — 1 000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Волга» 4
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды от отеля.
В отеле «Волга» предоставляются номера для некурящих с ванной, телефоном и спутниковым телевидением. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор, тогда как из других открывается вид на Волгу.
В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Гостиница «Московская Застава» 3
Отель «Московская застава» находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. В люксах в распоряжении гостей электрический чайник, гостиная с диваном, биде, тапочки и халаты.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
Сусанинская площадь находится всего в 500 метрах.
Отель «Олд Стрит» 4
Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.
Гостиница «Снегурочка» 3
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице
- Питание: 2 завтрака + 3 обеда
- Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Ярославля и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дегустация костромских сыров
Место начала и завершения?
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на ж/д вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову) в 10:30-11:15.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор вправе изменить последовательность экскурсий, без нарушения целостности программы.