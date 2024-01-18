Новогодние каникулы в Костроме

Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в городах Золотого кольца России.

Подарите себе и детям настоящую сказку в резиденции Снегурочки и окунитесь в историю Костромы и Ярославля.

В рамках тура вы посетите интерактивную
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экскурсию, где сырный сомелье проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях, а также отправитесь в единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.

5
3 отзыва
Новогодние каникулы в Костроме
Новогодние каникулы в Костроме
Новогодние каникулы в Костроме
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты

10:30-11:15 Встреча с гидом на площади Ярославль-Главный г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).

Переезд в г. Кострому (~70 км).

Начало экскурсионной программы.

Путевая экскурсия — невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; архитектора-самоучку, творения которого и сегодня являются украшением наших городов; и узнаем, почему соль была на вес золота.

Обедв кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Костроме.

Кострома — жемчужина Золотого кольца России. Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.

Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник «патриоту земли русской» — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.

Посетите Богоявленский собор, где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.

Мы приготовили для вас чудо сказочное — встречу с ледяной красавицей Снегурочкой! Наша сказочная красавица всегда рада рассказать гостям о том, как живет, и чем занимается.

Вы сможете загадать желание, которое обязательно сбудется!

Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки с посещением ледяной комнаты.

Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря — главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбели царской династии Романовых.

Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.

Посещение Музея льна и бересты — вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров.

А в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по приятным ценам.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Приезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и берестыПриезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и берестыПриезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и берестыПриезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и берестыПриезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты
2 день

Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»

Завтрак в гостинице.

9:30 Встреча в холле гостиницы.

Выезд на экскурсию.

Переезд на Сумароковскую лосеферму (~ 40 мин.).

Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму — единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.

Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладить лосиков и покормить их морковкой, а также сделать яркие фотографии.

Переезд в г. Кострома (~ 40 мин.).

Костромская область является центром ювелирного промысла, именно здесь собраны многовековые традиции мастеров-ювелиров и множество современных ювелирных производств.

Посещение Музея ювелирного искусства —вы узнаете историю зарождения ювелирного промысла, а также, почему именно Кострому считают «ювелирной столицей России».

И конечно, сможете приобрести оригинальные ювелирные изделия по ценам от производителя.

Обед в кафе города.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» — сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).

Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.

Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»
3 день

Ярославль, музейный комплекс «Музыка и время», театрализованная интерактивная экскурсия

09.00 Завтрак в гостинице.

09:30-10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).

Начало экскурсионной программы.

Выезд в г. Ярославль (~1,5 часа).

Обзорная экскурсия по г. Ярославль.

Ярославль — столица Золотого кольца России. Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.

Вы увидите: храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и конечно прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка — самое излюбленное место для прогулок.

Посещение музейного комплекса «Музыка и время» — этот музей является самым первым частным музеем в России. Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.

Обед в кафе города.

Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).

Вас встретит обитательница дома — дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.»

18:00Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля (время окончания программы указано ориентировочно).

Ярославль, музейный комплекс «Музыка и время», театрализованная интерактивная экскурсияЯрославль, музейный комплекс «Музыка и время», театрализованная интерактивная экскурсияЯрославль, музейный комплекс «Музыка и время», театрализованная интерактивная экскурсияЯрославль, музейный комплекс «Музыка и время», театрализованная интерактивная экскурсияЯрославль, музейный комплекс «Музыка и время», театрализованная интерактивная экскурсия

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в при 2-местном размещении, руб:

ГостиницавзрослыйДетский (до 14 лет)Доплата за одноместное размещение
Московская застава 3* (мансарда)24 50023 5005 000
Московская застава 3* (стандарт)25 50024 5005 000
Снегурочка 3* (стандарт)23 50022 5005 000
Волга 4* (стандарт улучшенный)31 00030 0008 000
Олд Стрит 4* (стандарт)31 00030 0008 000

Скидка на доп. место — 1 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Волга» 4

2 ночи

К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды от отеля.

В отеле «Волга» предоставляются номера для некурящих с ванной, телефоном и спутниковым телевидением. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор, тогда как из других открывается вид на Волгу.

В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.

Гостиница «Волга» 4Гостиница «Волга» 4Гостиница «Волга» 4Гостиница «Волга» 4Гостиница «Волга» 4Гостиница «Волга» 4Гостиница «Волга» 4

Гостиница «Московская Застава» 3

2 ночи

Отель «Московская застава» находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. В люксах в распоряжении гостей электрический чайник, гостиная с диваном, биде, тапочки и халаты.

Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.

Сусанинская площадь находится всего в 500 метрах.

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Отель «Олд Стрит» 4

2 ночи

Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.

При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.

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Гостиница «Снегурочка» 3

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание: 2 завтрака + 3 обеда
  • Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Ярославля и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дегустация костромских сыров
Место начала и завершения?
Г. Ярославль
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на ж/д вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову) в 10:30-11:15.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор вправе изменить последовательность экскурсий, без нарушения целостности программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
18 янв 2024
Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.
Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.
Т
17 янв 2024
Спасибо за прекрасный отдых! Все было отлично организовано (встреча, размещение в отелях, обеды, экскурсии). Отдельная благодарность гидам-сопровождающим Анастасии и Борису!
Е
16 янв 2024
Программа интересная, ни много, ни мало, интересно и взрослым и детям. Музеи достойные. Даже мороз за 30 не помешал побывать на лосиной ферме. Гостиница Волга - уютно и тепло, ресторан кормил очень вкусно, и на оплаченных завтраках - шведский стол, и на ужине (в стоимость не входили).

Тур входит в следующие категории Костромы

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