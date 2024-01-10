Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты, Новогодний банкет
10:30-11:15 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).
Переезд в г. Кострому (70 км).
Начало экскурсионной программы.
Путевая экскурсия — невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; архитектора-самоучку, творения которого и сегодня являются украшением наших городов; и узнаем, почему соль была на вес золота.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Костроме.
Кострома — жемчужина Золотого кольца России.
Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
Посетите действующий Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор (действующий женский монастырь), где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.
Мы приготовили для вас чудо сказочное — встречу с ледяной красавицей Снегурочкой!
Вы сможете загадать желание, которое обязательно сбудется!
Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки (посещение ледяной комнаты за доп. плату).
Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря —главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбели царской династии Романовых.
Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.
Посещение Музея льна и бересты — вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров.
18:30 Трансфер в гостиницу
Новогодний банкет (за доп. плату).
Банкеты будут предложены в 3-х ресторанах: Светла горница (гостиница Снегурочка), ресторан Волга (гостиница Волга), ресторан Славянский (центр города).
Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»
Поздний завтрак в гостинице.
12:00 Встреча в холле гостиницы.
Выезд на экскурсию.
Переезд на Сумароковскую лосеферму (40 мин.).
Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму — единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладить лосиков и покормить их морковкой, а также сделать яркие фотографии.
Возвращение в Кострому.
Поздний обед в кафе города.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» — сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).
Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.
Ярославль, музейный комплекс «Музыка и время», Ярославский художественный музей
09:00 Завтрак в гостинице
09:30-10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).
Начало экскурсионной программы.
Выезд в Ярославль (~1,5 часа).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль.
Ярославль — столица Золотого кольца России.
Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.
Вы увидите: храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и конечно прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка —самое излюбленное место для прогулок
Посещение музейного комплекса «Музыка и время» — этот музей является самым первым частным музеем в России.
Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.
Обед в кафе города.
Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).
Вас встретит обитательница дома — дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII-начала XX вв.»
18:00Окончание экскурсионной программы.
Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославль.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в при 2-х местном размещении, руб:
|Гостиница
|Взрослый
|Детский (до 14 лет)
|Доплата за одноместное размещение
|Московская застава 3* (мансарда)
|18 500
|17 500
|5 000
|Московская застава 3* (стандарт)
|19 500
|18 500
|5 000
|Снегурочка 3* (стандарт)
|19 500
|18 500
|5 000
|Волга 3* (стандарт улучшенный)
|22 000
|21 000
|5 000
|Олд Стрит 4* (стандарт)
|23 500
|22 500
|8 000
|Олд Стрит 4* (бизнес-стандарт)
|24 500
|23 500
|8 000
Скидка на доп. место — 1 000 рублей.
Варианты проживания
«Олд Стрит» 4
Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.
«Волга» 3
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды от отеля.
В отеле «Волга» предоставляются номера для некурящих с ванной, телефоном и спутниковым телевидением. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор, тогда как из других открывается вид на Волгу.
В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
«Снегурочка» 3
Гостиница "Снегурочка" был открыта в 2008 году.
К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
На территории работает ресторан "Метелица", бар, развлекательный комплекс "Терем Снегурочки".
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположен на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
«Московская застава» 3
Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет услуги конференц-зала, вместимостью до 50 человек.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волга, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице по программе тура
- Питание: 2 завтрака + 3 обеда
- Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Ярославля и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Посещение Ледяной комнаты с угощением - стоимость уточняется
- Дегустация костромских сыров - стоимость уточняется
- Новогодний банкет в ресторане Волга, гостиница Волга: взрослый - 8 500 руб. дети - 4 500 руб
- Взрослый - 8 500 руб
- Дети - 4 500 руб
- Новогодний банкет в ресторане Славянский, центр города - стоимость уточняется
- Новогодний банкет в ресторане Светла горница, гостиница Снегурочка (цены установлены до 1.11.23, далее будет повышение):взрослый - 9 000 руб. /чел. подросток (10 - 17 лет) - 7 000 руб. ребенок (2 - 9 лет) - 5 000 руб
- Взрослый - 9 000 руб. /чел
- Подросток (10 - 17 лет) - 7 000 руб
- Ребенок (2 - 9 лет) - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Как организована встреча?
10:30-11:15Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован Новогодний банкет?
- взрослый - 9 000 руб. /чел.
- подросток (10 - 17 лет) - 7 000 руб.
- ребенок (2- 9 лет) - 5 000 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. Экскурсовод Наталья. Лучшего экскурсовода я ни разу
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