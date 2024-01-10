Новый год в Костроме

Где, как не в одном из городов Золотого Кольца России встретить Новый год! Подарите себе и детям настоящую сказку в резиденции Снегурочки, с чудесами и весельем. Проведите незабываемые три дня
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и окунитесь в историю Костромы и Ярославля.

Вы посетите интерактивную экскурсию с сырным сомелье, узнаете о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях и даже сможете потрогать приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Узнаете об особенностях лосей, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, а также погладить и покормить их морковкой.

5
3 отзыва
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Новый год в Костроме
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Терем Снегурочки
Терем Снегурочки
Встретимся с настоящей ледяной красавицей Снегурочкой
Лосеферма
Лосеферма
Покормим с руки лосей на Сумароковской лосеферме
Сырные истории
Сырные истории
Сырный сомелье проведет нас по залам старинного особняка, рассказывая о том, как и где появился первый сыр

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты, Новогодний банкет

10:30-11:15 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).

Переезд в г. Кострому (70 км).

Начало экскурсионной программы.

Путевая экскурсия — невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; архитектора-самоучку, творения которого и сегодня являются украшением наших городов; и узнаем, почему соль была на вес золота.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Костроме.

Кострома — жемчужина Золотого кольца России.

Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.

Посетите действующий Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор (действующий женский монастырь), где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.

Мы приготовили для вас чудо сказочное — встречу с ледяной красавицей Снегурочкой!

Вы сможете загадать желание, которое обязательно сбудется!

Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки (посещение ледяной комнаты за доп. плату).

Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря —главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбели царской династии Романовых.

Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.

Посещение Музея льна и бересты — вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров.

18:30 Трансфер в гостиницу

Новогодний банкет (за доп. плату).

Банкеты будут предложены в 3-х ресторанах: Светла горница (гостиница Снегурочка), ресторан Волга (гостиница Волга), ресторан Славянский (центр города).

Приезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты, Новогодний банкетПриезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты, Новогодний банкетПриезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты, Новогодний банкетПриезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты, Новогодний банкет
2 день

Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»

Поздний завтрак в гостинице.

12:00 Встреча в холле гостиницы.

Выезд на экскурсию.

Переезд на Сумароковскую лосеферму (40 мин.).

Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму — единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.

Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладить лосиков и покормить их морковкой, а также сделать яркие фотографии.

Возвращение в Кострому.

Поздний обед в кафе города.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» — сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).

Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.

Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»
3 день

Ярославль, музейный комплекс «Музыка и время», Ярославский художественный музей

09:00 Завтрак в гостинице

09:30-10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).

Начало экскурсионной программы.

Выезд в Ярославль (~1,5 часа).

Обзорная экскурсия по г. Ярославль.

Ярославль — столица Золотого кольца России.

Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.

Вы увидите: храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и конечно прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка —самое излюбленное место для прогулок

Посещение музейного комплекса «Музыка и время» — этот музей является самым первым частным музеем в России.

Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.

Обед в кафе города.

Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).

Вас встретит обитательница дома — дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII-начала XX вв.»

18:00Окончание экскурсионной программы.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославль.

Ярославль, музейный комплекс «Музыка и время», Ярославский художественный музейЯрославль, музейный комплекс «Музыка и время», Ярославский художественный музейЯрославль, музейный комплекс «Музыка и время», Ярославский художественный музейЯрославль, музейный комплекс «Музыка и время», Ярославский художественный музей

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в при 2-х местном размещении, руб:

ГостиницаВзрослыйДетский (до 14 лет)Доплата за одноместное размещение
Московская застава 3* (мансарда)18 50017 5005 000
Московская застава 3* (стандарт)19 50018 5005 000
Снегурочка 3* (стандарт)19 50018 5005 000
Волга 3* (стандарт улучшенный)22 00021 0005 000
Олд Стрит 4* (стандарт)23 50022 5008 000
Олд Стрит 4* (бизнес-стандарт)24 50023 5008 000

Скидка на доп. место — 1 000 рублей.

Варианты проживания

«Олд Стрит» 4

2 ночи

Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.

При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.

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«Волга» 3

2 ночи

К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды от отеля.

В отеле «Волга» предоставляются номера для некурящих с ванной, телефоном и спутниковым телевидением. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор, тогда как из других открывается вид на Волгу.

В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.

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«Снегурочка» 3

2 ночи

Гостиница "Снегурочка" был открыта в 2008 году.

К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.

На территории работает ресторан "Метелица", бар, развлекательный комплекс "Терем Снегурочки".

Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.

Здание состоит из трёх этажей и идеально расположен на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.

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«Московская застава» 3

2 ночи

Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.

Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.

В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.

Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет услуги конференц-зала, вместимостью до 50 человек.

Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волга, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице по программе тура
  • Питание: 2 завтрака + 3 обеда
  • Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Ярославля и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение Ледяной комнаты с угощением - стоимость уточняется
  • Дегустация костромских сыров - стоимость уточняется
  • Новогодний банкет в ресторане Волга, гостиница Волга: взрослый - 8 500 руб. дети - 4 500 руб
  • Взрослый - 8 500 руб
  • Дети - 4 500 руб
  • Новогодний банкет в ресторане Славянский, центр города - стоимость уточняется
  • Новогодний банкет в ресторане Светла горница, гостиница Снегурочка (цены установлены до 1.11.23, далее будет повышение):взрослый - 9 000 руб. /чел. подросток (10 - 17 лет) - 7 000 руб. ребенок (2 - 9 лет) - 5 000 руб
  • Взрослый - 9 000 руб. /чел
  • Подросток (10 - 17 лет) - 7 000 руб
  • Ребенок (2 - 9 лет) - 5 000 руб
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Как организована встреча?

10:30-11:15Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован Новогодний банкет?
Новогодний банкет в ресторане Светла Горница (гостиница Снегурочка).
Цены установлены до 1.11.23 (далее будет повышение):
  • взрослый - 9 000 руб. /чел.
  • подросток (10 - 17 лет) - 7 000 руб.
  • ребенок (2- 9 лет) - 5 000 руб.
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Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 янв 2024
Супер тур,все очень понравилось, программа, проживание, питание на высшем уровне, экскурсовод лучшая!!! Всем рекомендую!
Н
9 янв 2024
Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!
1. Экскурсовод Наталья. Лучшего экскурсовода я ни разу
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не слушала. Она говорила всегда, не было такого, чтобы она молчала и мы ехали по лесу в тишине. Багаж знаний о городах, об истории гигантский! Подача очень интересная, тембр очень приятный, ласковая, вежливая. Берегите и удерживайте всеми силами такого экскурсовода!
2. Питание. Вкусно везде, где возили. Особенно ресторан Волга. Там даже дети все съели.
3. Организация. Четко, быстро, вовремя. Очень хорошо продумана программа
4. Достопримечательности. Лосиная ферма классная! Экскурсовод на ферме (не смотря на не четкую речь) знает о чем говорит и рассказывает интересные факты. Правда там группа бежала, почему то и моя мама сильно от неё отстала.
В монастыре понравилось, интересно. Музей сыра - не стоит много от него ожидать. Скорее это приложение к магазину. Терем Снегурочки понравится тем, кто не из Питера или Москвы. Мы балованные. Не впечатлило ни детей, ни взрослых. Хотя вроде ехали к Снегурочке. С билетами в ледяную комнату были проблемы, поэтому в итоге испытание очередью выдержали 5 человек. Честно - не стоит того. В последний день в гостях у губернатора и на вокзал…. Музей колокольчиков уже не в радость. Особенно такой большой группой. Губернатора тоже можно заменить, так как на интерактив это не похоже. Женщина в платье рассказывает о картинах.
Вообщем нам понравилось все, где нас водила Наталья и лосиная ферма.
5. Отель Old Street выше всех похвал. Чисто, дорогая косметика в номерах, вкусно кормят, детей встретили с подарками, взрослых с шампанским, вежливые администраторы, удобно расположен.
6. Ну и сам подбор тура и оплата. Быстро, вежливо, без проблем! Молодцы, мы теперь ваши постоянные клиенты.

Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!
А
2 янв 2024
Спасибо огромное всем за такой увлекательный, классный тур 🔥🔥🔥🔥все сложилось,все спокойно,просто 👌👌👌экскурсовод лучшая!!!!!
От нас самая лучшая реклама ❤️❤️❤️только с вами на дальнейшие туры!!!

Тур входит в следующие категории Костромы

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