Вы посетите город-музей под открытым небом, погрузитесь в мир деревянных игрушек, встретитесь с самым настоящим Морозом-мастером, поучаствуете в мастер-классе по росписи елочного украшения и отправитесь в единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс
10:30-11:15Встреча с гидом на вокзале г. Ярославля.
Выезд в г. Нерехту (~1,5 часа).
Начало экскурсионной программы.
Путевая экскурсия — невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; одно из великих произведений А. С. Пушкина; и узнаем, почему соль была на вес золота.
Обедв кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Нерехте.
Нерехта— это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли, великолепный пример настоящей русской провинции.
Здесь будто бы соединились страницы разных времен. Вы увидите ансамбли церквей, уютные деревянные домики с резными наличниками и прекрасно сохранившиеся купеческие особняки XVIII-XIX вв. А также узнаете какие великие люди оставили свой след в ее истории и почему Нерехту называют «город-музей под открытым небом».
Отправляемся в гости к Морозу-мастеру на Лавровскую фабрику деревянных игрушек.
Программа «В гости к Морозу-Мастеру».
Вас ждет погружение в мир деревянных игрушек и встреча с самым настоящим Морозом-мастером
Во время экскурсии вы узнаете об особенностях и производстве деревянных игрушек, когда появились и какими были игрушки на Руси, и конечно какая игрушка самая популярная.
На мастер-классе вместе с художниками-дизайнерами фабрики вы распишите ёлочные украшение, которое отправится с вами домой и станет достойным украшением вашей ёлки.
Прекрасным дополнением станет игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера» вместе запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину, и загадываем новогоднее желание.
И, конечно, Вас ждут замечательные новогодние сюрпризы и подарки.
Трансфер в Кострому (~ 1 час).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыра
Завтрак в гостинице.
9:30 Встреча в холле гостиницы. Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по г. Костроме.
Кострома— жемчужина Золотого кольца России. Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.
Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
Посетите действующий Богоявленского собора, где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.
Мы приготовили для вас чудо сказочное — встречу с ледяной красавицей Снегурочкой! Наша сказочная красавица всегда рада рассказать гостям о том, как живет, и чем занимается.
Вы сможете загадать желание, которое обязательно сбудется!
Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки с посещением ледяной комнаты.
Интерактивный музей «Лес-Чудодей».
Переступив порог дома, гости словно переносятся в неведомый мир — добрую русскую сказку, заселенную самыми невероятными существами.
Первый из залов олицетворяет кладовую природы (а точнее русского леса), откуда и начинается увлекательная экскурсия по Лесу-Чудодею.
Задавая наводящие вопросы, и восполняя знания о родной природе, ведущая рассказывает о лесных «гигантах» и их магических (целебных) свойствах.
Знакомясь с исконно-русскими ремеслами (речь идет о художественной ковке, плетении из бересты и резьбе по дереву), малыши и взрослые с удовольствием рассматривают экспонаты.
Рано или поздно гости музея оказываются перед сказочной лестницей, сколоченной деревянными гвоздями. Ведет она на второй этаж — в царство небылиц, легенд, сказаний и лесных мифов.
В этом же зале имеется интересное креслице, исполняющие желания. Откровенно говоря, поделки из дерева и лозы хороши, но гордостью музея Лес-Чудодей является зал, для которого костромские кузнецы «оживили» сказочных героев и различных животных.
Обед в кафе города.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» — сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты. В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).
17:30 Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.
Экскурсия по Ярославлю, музей «Музыка и время», Сумароковская лосиная ферма
09.00 Завтрак в гостинице.
09:30-10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).
Начало экскурсионной программы.
Переезд на Сумароковскую лосеферму (~ 40 мин.).
Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму — единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладить лосиков и покормить их морковкой, а также сделать яркие фотографии.
Переезд в г. Кострома (~ 40 мин).
Выезд в г. Ярославль
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Ярославль.
Ярославль — столица золотого кольца России. Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города. Вы увидите: храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и, конечно, прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка - самое излюбленное место для прогулок
Посещение музейного комплекса «Музыка и время» — этот музей является самым первым частным музеем в России. Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.
18:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный г. Ярославль (время окончания программы указано ориентировочно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2-3-хместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
Детский
(до 14 лет)
|Доплата за одноместное размещение
|Московская застава 3* (мансарда)
|25 000
|24 000
|5 000
|Московская застава 3* (стандарт)
|26 000
|25 000
|5 000
|Снегурочка 3* (стандарт)
|24 500
|23 500
|5 000
|Волга 4* (стандарт улучшенный)
|32 500
|31 500
|8 000
|Олд Стрит 4* (стандарт)
|32 500
|31 500
|8 000
Скидка на доп. месте 1 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Московская застава»
Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
Отель «Волга»
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. В отеле «Волга» работает круглосуточный бар.
В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Отель «Олд Стрит»
Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.
Расстояние от бутик-отеля Old Street до железнодорожного вокзала Костромы составляет 2,9 км, а до аэропорта Сокеркино — 11 км.
Отель «Снегурочка»
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице
- Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
- Питание: 2 завтрака + 3 обеда
- Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дегустация сыра в музее сыра
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.