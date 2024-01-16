Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль

Сказочное путешествие в города мастеров
Проведите новогодние каникулы в удивительных городах Золотого кольца России: Костроме, Нерехте и Ярославле.

Вы посетите город-музей под открытым небом, погрузитесь в мир деревянных игрушек, встретитесь с самым настоящим Морозом-мастером, поучаствуете в мастер-классе по росписи елочного украшения и отправитесь в единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
5
3 отзыва
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

10:30-11:15Встреча с гидом на вокзале г. Ярославля.

Выезд в г. Нерехту (~1,5 часа).

Начало экскурсионной программы.

Путевая экскурсия — невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; одно из великих произведений А. С. Пушкина; и узнаем, почему соль была на вес золота.

Обедв кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Нерехте.

Нерехта— это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли, великолепный пример настоящей русской провинции.

Здесь будто бы соединились страницы разных времен. Вы увидите ансамбли церквей, уютные деревянные домики с резными наличниками и прекрасно сохранившиеся купеческие особняки XVIII-XIX вв. А также узнаете какие великие люди оставили свой след в ее истории и почему Нерехту называют «город-музей под открытым небом».

Отправляемся в гости к Морозу-мастеру на Лавровскую фабрику деревянных игрушек.

Программа «В гости к Морозу-Мастеру».

Вас ждет погружение в мир деревянных игрушек и встреча с самым настоящим Морозом-мастером

Во время экскурсии вы узнаете об особенностях и производстве деревянных игрушек, когда появились и какими были игрушки на Руси, и конечно какая игрушка самая популярная.

На мастер-классе вместе с художниками-дизайнерами фабрики вы распишите ёлочные украшение, которое отправится с вами домой и станет достойным украшением вашей ёлки.

Прекрасным дополнением станет игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера» вместе запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину, и загадываем новогоднее желание.

И, конечно, Вас ждут замечательные новогодние сюрпризы и подарки.

Трансфер в Кострому (~ 1 час).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Прибытие. Экскурсия по г. Нерехта, мастер-классПрибытие. Экскурсия по г. Нерехта, мастер-классПрибытие. Экскурсия по г. Нерехта, мастер-классПрибытие. Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс
2 день

Экскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыра

Завтрак в гостинице.

9:30 Встреча в холле гостиницы. Выезд на экскурсию.

Обзорная экскурсия по г. Костроме.

Кострома— жемчужина Золотого кольца России. Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.

Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.

Посетите действующий Богоявленского собора, где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.

Мы приготовили для вас чудо сказочное — встречу с ледяной красавицей Снегурочкой! Наша сказочная красавица всегда рада рассказать гостям о том, как живет, и чем занимается.

Вы сможете загадать желание, которое обязательно сбудется!

Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки с посещением ледяной комнаты.

Интерактивный музей «Лес-Чудодей».

Переступив порог дома, гости словно переносятся в неведомый мир — добрую русскую сказку, заселенную самыми невероятными существами.

Первый из залов олицетворяет кладовую природы (а точнее русского леса), откуда и начинается увлекательная экскурсия по Лесу-Чудодею.

Задавая наводящие вопросы, и восполняя знания о родной природе, ведущая рассказывает о лесных «гигантах» и их магических (целебных) свойствах.

Знакомясь с исконно-русскими ремеслами (речь идет о художественной ковке, плетении из бересты и резьбе по дереву), малыши и взрослые с удовольствием рассматривают экспонаты.

Рано или поздно гости музея оказываются перед сказочной лестницей, сколоченной деревянными гвоздями. Ведет она на второй этаж — в царство небылиц, легенд, сказаний и лесных мифов.

В этом же зале имеется интересное креслице, исполняющие желания. Откровенно говоря, поделки из дерева и лозы хороши, но гордостью музея Лес-Чудодей является зал, для которого костромские кузнецы «оживили» сказочных героев и различных животных.

Обед в кафе города.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» — сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты. В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).

17:30 Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.

Экскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыраЭкскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыраЭкскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыраЭкскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыра
3 день

Экскурсия по Ярославлю, музей «Музыка и время», Сумароковская лосиная ферма

09.00 Завтрак в гостинице.

09:30-10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).

Начало экскурсионной программы.

Переезд на Сумароковскую лосеферму (~ 40 мин.).

Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму — единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.

Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладить лосиков и покормить их морковкой, а также сделать яркие фотографии.

Переезд в г. Кострома (~ 40 мин).

Выезд в г. Ярославль

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Ярославль.

Ярославль — столица золотого кольца России. Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города. Вы увидите: храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и, конечно, прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка - самое излюбленное место для прогулок

Посещение музейного комплекса «Музыка и время» — этот музей является самым первым частным музеем в России. Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.

18:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный г. Ярославль (время окончания программы указано ориентировочно).

Экскурсия по Ярославлю, музей «Музыка и время», Сумароковская лосиная фермаЭкскурсия по Ярославлю, музей «Музыка и время», Сумароковская лосиная фермаЭкскурсия по Ярославлю, музей «Музыка и время», Сумароковская лосиная фермаЭкскурсия по Ярославлю, музей «Музыка и время», Сумароковская лосиная ферма

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2-3-хместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаВзрослый

Детский

(до 14 лет)

Доплата за одноместное размещение
Московская застава 3* (мансарда)25 00024 0005 000
Московская застава 3* (стандарт)26 00025 0005 000
Снегурочка 3* (стандарт)24 50023 5005 000
Волга 4* (стандарт улучшенный)32 50031 5008 000
Олд Стрит 4* (стандарт)32 50031 5008 000

Скидка на доп. месте 1 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Московская застава»

2 ночи

Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.

Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»

Отель «Волга»

2 ночи

К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. В отеле «Волга» работает круглосуточный бар.

В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.

Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»

Отель «Олд Стрит»

2 ночи

Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.

При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.

Расстояние от бутик-отеля Old Street до железнодорожного вокзала Костромы составляет 2,9 км, а до аэропорта Сокеркино — 11 км.

Отель «Олд Стрит»Отель «Олд Стрит»Отель «Олд Стрит»Отель «Олд Стрит»

Отель «Снегурочка»

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
  • Питание: 2 завтрака + 3 обеда
  • Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дегустация сыра в музее сыра
Место начала и завершения?
Г. Ярославль
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
16 янв 2024
Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис Александрович. Спасибо ему большое. Очень много путешествуем по России. Среди всех гидов, которые нам помогают в наших странствиях Борис Александрович - суперзвезда!!! Очень хотелось бы встретится с ним в новом путешествии. Компании, которая организовала нашу экскурсию во главе с таким Капитаном также большая благодарность!
Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис
С
9 янв 2024
Начну с покупки тура. Отлично организованно! Максимум информации и удобное общение в мессенджере. Практически на любой вопрос обстоятельный ответ. Очень понравилось что группа была небольшая. На экскурсиях хорошо было слышно
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экскурсовода и никакой толкотни. Отдельно хочется отметить экскурсовода Бориса. Не просто отличный рассказчик, а человек влюблённый и хорошо знающий своё дело. Огромная благодарность ему. Отдельно хочется отметить водителя автобуса Виталия. Профессионал с большой буквы. Ювелирно возил нас по узким улочкам Костромы. Отлично было организовано питание. Самые лучшие впечатления от Новогоднего тура. Нет смысла описывать где мы были. Тут главное как было всё организованно! Теперь пожелания: расписывать места в автобусе. Кто первый купил тур, тот и выбрал себе место в автобусе. И ещё экскурсию в музей моды Снегурочки я бы поменял на поход в Ипатьевский монастырь.

М
9 янв 2024
Спасибо за это сказочное путешествие
Спасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествиеСпасибо за это сказочное путешествие

Тур входит в следующие категории Костромы

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