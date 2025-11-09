Вас ждет путешествие по древнейшим городам нашей страны, погружение в историю и культуру Ярославля и Костромы, Владимира и Суздаля.
Интереснейшие музеи, приятные прогулки по старинным улицам, увлекательные мастер-классы сделают Ваши выходные яркими и запоминающимися.
Программа тура по дням
Отправление
Самостоятельная посадка в туристический поезд №926/925 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
23:45 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала Москвы.
Ярославль - Кострома
Завтрак в поезде.
08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.
Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия по городу Ярославлю.
Вы прогуляетесь по самой длинной Волжской набережной.
Сможете увидеть новый Успенский собор – кафедральный собор Ярославля и один из самых красивых храмов XVII в. – храм Илии Пророка, Торговые ряды 19 века и уникальные сохранившиеся башни второго Ярославского кремля, и конечно знаменитый Волковский театр.
Посещение Государственного музея-заповедника «Ярославский Кремль» с программой «Трапеза по-ярославски».
Переезд в г. Кострому на автобусе.
Обед в кафе города.
Интерактивная экскурсия в Музее Костромская слобода.
Традиционное русское чаепитие – это не баловство, а ритуал.
И раньше просто так, мимоходом, чай не пили, а только в строго отведенное время.
В неурочное время никому и в голову не приходило разжигать самовар: делу – время, потехе – час!
За самоваром непременно собиралась вся семья.
Не явиться «к чаю» не разрешалось никому: у самовара распоряжалась хозяйка дома, не сесть за стол вовремя значило продемонстрировать неуважение к заведённому обычаю.
Радушные хозяева угостят вас в «Костромской слободе» ароматным крепким чаем, поведают о традициях русского гостеприимства.
Во время чайных посиделок, как и полагается, с гостями поиграют в игры-забавы, шарады.
Во время этой веселой программы туристы не только отдохнут душой, но и увидят, как устроен настоящий самовар, узнают, как и когда на Руси появился чай, что такое «разгоняй» и многое другое.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» с дегустацией.
Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов.
Музей Петровской игрушки с мастер-классом.
Музей уникален, единственный во всём мире.
Главное место в экспозиции музея занимает знакомая посетителям с детства петровская игрушка – глиняные свистульки, статуэтки и кухонная утварь. Петровская игрушка зародилась именно в Костромской области и уже много столетий является одним из главных ремесел края.
Издревле игрушка создавалась именно для детей.
Поначалу это были разнообразные свистульки, но позже ассортимент расширился.
В музее представлены работы знаменитых костромских мастеров, а также авторские работы других мастеров из регионов России и мира.
Музей предлагает окунуться в мир творчества, где Вы получите возможность для реализации самых невероятных идей: мастер-класс по лепке игрушки-свистульки!
Обзорная экскурсия по городу.
Кострома – жемчужина Золотого кольца России!
Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал г. Костромы.
22:15 Отправление туристического поезда в г. Владимир.
Владимир - Суздаль - Москва
Завтрак в поезде.
07:40 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Владимира.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер в г. Суздаль (с путевой информацией «Суздальское Ополье») – уникальный город Золотого кольца и один из самых красивых русских городов, город-музей, возраст которого более тысячи лет.
Такого количества памятников русской истории и дошедших в целости и сохранности до наших дней старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет больше нигде.
Во время обзорной экскурсии вы посетите одну из суздальских архитектурных жемчужин и уникальных святынь города – Спасо-Евфимиев монастырь, насладитесь колокольным звоном.
Также полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке.
Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь.
Посещение Рождественского собора XIII века – самого древнего из сохранившихся в Суздале памятников архитектуры.
Вы увидите интереснейшие памятники декоративно-прикладного искусства и древнерусской живописи XIII–XVII веков, хранившиеся в стенах древнего храма.
Они свидетельствуют о богатейших культурных традициях Суздальской земли и о самом городе как об одном из значительных центров православия и русской национальной культуры.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.
Обед в кафе города.
Трансфер в г. Владимир.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь архитектурой Дмитриевского собора, знаменитого своей белокаменной резьбой, познакомитесь с величайшим памятником белокаменного зодчества домонгольской Руси – Успенским собором, осмотрите фрески Андрея Рублева и барочный иконостас XVIII века.
По Георгиевской улице вы прогуляетесь до Золотых ворот – уникального памятника белокаменной оборонительной архитектуры, единственного сохранившегося до наших дней.
По дороге вы встретите много интересных персонажей: фигурки ученого кота и художника, шалопая и филера, скульптуру владимирскому пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX в., увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славится.
А со смотровых площадок полюбуетесь на Успенский собор и берега реки Клязьма.
Посещение Дома-музея пряника с мастер-классом и чаепитием.
Печатный пряник – самый традиционный из русских десертов. На мастер-классе вы не только создадите свой уникальный расписной пряник, но и узнаете историю этого лакомства – его виды, рецептуру, мировые пряничные традиции и обряды.
А после мастер-класса вас ждет традиционное русское чаепитие с дегустацией фирменного печатного пряника, иван-чаем и шоколадной конфетой с Владимирской вишней.
Свободное время в центре города для посещения сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.
19:30 Отправление туристического поезда в г. Москву.
22:38 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Категория
|4-местное купе
|СВ с вертикальным расположением полок
СВ с вертикальным расположением полок
1-местное размещение
|Для взрослых
|38 500
|48 900
|76 400
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|37 800
|48 300
|-
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|20 650
|20 650
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
Описание вагонов (предварительная информация).
4-местное купе:
2 нижние + 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка).
1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек
2-местное купе (аналог СВ):
1 нижняя и 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе, 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка).
1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
1-этажные вагоны, в составе поезда есть вагон-ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание по программе: 2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед, традиционное русское чаепитие
- 2 день: завтрак, обед, ужин
- 3 день: завтрак, обед, традиционное русское чаепитие
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Страховка
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в 4-местном купе - 14 100 руб
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой должна быть одежда в туре?
Нужна удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Может ли программа быть изменена?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава. График движения поезда (туристической программы) может измениться.