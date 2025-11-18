Этот маршрут охватывает множество городов, каждый из которых имеет свое особое очарование, историю и шлейф послевкусия.
В туре Вам откроется невероятный Вышний Волочек, древний Углич, символичный Мышкин, княжеский Ярославль и многие другие древние города!
Программа тура по дням
Вышний Волочёк - Углич
Сбор группы в Санкт-Петербург в 07:00 (ст. метро «Московская» Демонстрационный проезд, за памятником Ленину).
В 07:15 выезд из Санкт-Петербурга.
Внимание! Мы рекомендуем бронировать данный тур минимум с питанием полупансион или быть готовыми к тому, что не все объекты питания в нашем маршруте, смогут вас пригласить на обед с оплатой на месте! Обед у Кацкарей возможно заказать только заранее (при бронировании тура), так как в самой деревне возможности самостоятельно покушать нет!
Экскурсия по Золотому кольцу на 6 дней начнется с интересного рассказа гида о Государевой дороге. Где же она проходит?
Обед (за доп. плату).
Экскурсия по Вышнему Волочку — это возможность познакомиться с городом, обладающим неповторимым обликом и характером, сформированным благодаря сложным гидротехническим сооружениям.
Его часто называют «Северной Венецией». Вышний Волочек известен своим историческим наследием и в прошлом играл значительную роль в торговом пути «из варяг в греки».
Во время экскурсии вы сможете прогуляться по Ванчаковой линии, посетить Богоявленский собор, увидеть памятник Венецианову, который отражает атмосферу спокойной сельской жизни, а также бронзовую статую Екатерины II, величественно расположенную у Драматического театра.
Кроме того, вас ждет уникальный «двойной» памятник Петру I и Михаилу Сердюкову, который подчеркивает важность их вклада в историю города.
Отправление в Углич.
Размещение в гостинице 3* в г. Угличе.
Ужин (за доп. плату).
Углич - Мышкин - Мартыново
Завтрак.
Тур Золотое кольцо на 6 дней включает самые разнообразные экскурсии, в которых города раскрываются с самой красивой стороны, второй день начнется с Углича.
Это один из старинных городов Верхнего Поволжья, расположенный в живописном месте, где река делает резкий поворот, который в древности называли «Углич» или «Угилец».
Вы познакомитесь с историей основания города и его превращением в удельное княжество. Вам откроется великолепие русского зодчества — ансамбль древнего Угличского кремля и прекрасная церковь Димитрия-на-Крови, место трагической гибели последнего представителя династии Рюриковичей.
Внутри храма сохранились удивительные росписи известных художников XVIII века, которые подробно изображают историческое событие.
Также мы посетим Палаты угличских удельных князей — самое старое гражданское здание, сохранившееся в Центральной России.
Далее отправимся в деревню Мартыново.
Вы посетите этнографический музей кацкарей, где вас ждет обед (стоимость обеда 1200 рублей, дополнительная услуга — оплачивается при покупке тура).
В этом месте живет уникальная этническая группа кацкари, которая бережно сохраняет свой диалект и традиции. Музей расположен в старинном доме XIX века и знакомит посетителей с образом жизни, обычаями и верованиями кацкарей.
Гости смогут ознакомиться с предметами, связанными с сельским хозяйством и бытом, узнать больше о кацкарском диалекте, а также насладиться обедом, приготовленным в русской печи.
Переезд в Мышкин.
Экскурсия по городу Мышкин. Этот российский город выделяется тем, что его символом является маленькая мышка. Эти грызуны встречаются повсюду: на витринах магазинов, вывесках кафе и ресторанов, стенах зданий и даже на гербе города. Узнать, почему так произошло, вам поможет удивительная легенда.
Вы также откроете для себя множество интересных фактов, например, что Успенский собор был спроектирован итальянским архитектором Иоганесом Манфрини, который никогда не бывал в Мышкине — разве это не интересно? Кроме того, здесь расположен единственный в мире музей, посвящённый мышам.
Во время экскурсии вы сможете насладиться великолепными купеческими особняками, старыми деревянными домами 19-20 веков, прогуляться по мостовой 18 века и полюбоваться живописными видами на Волгу и реку Юхоть.
«Музей Мыши» — это увлекательное путешествие в мир маленьких серых грызунов. Он находится в старинном бревенчатом доме и полностью посвящён этим зверькам.
Также вы посетите «Музей уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ», где сможете увидеть множество интересных образцов техники, каждый из которых имеет свою историю.
Вы узнаете, как использовались эти машины в прошлом и какие функции они выполняли.
Кроме того, в «Музее крестьянской архитектуры» представлены уникальные образцы плотницкого искусства и крестьянской архитектуры.
Здесь вы увидите старинные амбары, часовни и дома, которые сохранили тепло рук мастеров, а также познакомитесь с различными ремёслами и промыслами прошлого.
Возвращение в гостиницу в г. Углич.
Ужин (за доп. плату).
Ярославль - Кострома
Завтрак.
Переезд в Ярославль.
Вы узнаете о истории главных храмов города, таких как Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось ополчение Минина и Пожарского, Успенский собор, церковь Ильи Пророка и часовня Казанской Божьей Матери.
Также вы посетите Стрелку — место, где встречаются реки Которосль и Волга, и прогуляетесь по живописным берегам.
Гид поделится с вами интересными фактами о Ярославле: когда и почему он стал центром Российского государства, что случилось с древним Кремлем, почему герцог Бирон, находясь в ссылке, запретил ярославцам топить камины, и существует ли подземный ход под Губернаторским дворцом.
Вас ждет интерактивная программа «Шумит, гуляет ярмарка». Погрузитесь в атмосферу XIX века на увлекательной экскурсии по ярмарке вместе с историческим персонажем!
Узнайте, как проходила торговля в те времена, попробуйте себя в роли торговца. Разгадывайте загадочные аллегории и окунитесь в мир торговли прошлого!
Обед за доп. плату.
Отъезд в Кострому.
Обзорная экскурсия по городу Костроме.
Город удивляет своим комфортом, тишиной и умиротворением. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться видом на центральную площадь Костромы, известную как «сковородка», хотя её истинное название — Сусанинская.
Благодаря подвигу крестьянина Сусанина из села Домнино, первый царь из династии Романовых Михаил смог занять трон. Проезжая на автобусе по мосту через реку Кострома, вы сможете увидеть великолепный Ипатьевский монастырь, который впечатляет своей архитектурой.
Это место является душой и сердцем Костромы, исторической колыбелью дома Романовых и объектом культурного наследия России. Монастырь расположен на пологом берегу реки Костромы, отражая свои древние стены, низкие башни и золотые купола собора в спокойных водах реки.
Еще одной интересной достопримечательностью Костромы является музей сыра, где можно узнать много нового о сыроварении. В этом музее представлены различные виды сыров и оборудование для их производства.
У вас будет уникальная возможность не только узнать о процессе изготовления, но и попробовать разные сорта сыров.
Размещение в гостинице 3* в г. Кострома.
Ужин (за доп. плату).
Плёс - Суздаль
Завтрак.
Переезд в Плёс.
Приглашаем вас отвлечься от повседневной суеты и насладиться спокойной атмосферой очаровательного Плеса.
Начнем с посещения величественной Воскресенской церкви XIX века, которая хранит дух прошлых эпох. Затем мы поднимемся на Соборную гору, возвышающуюся на 54 метра над уровнем Волги, откуда открывается потрясающий вид на участок реки длиной почти 10 километров.
Вы узнаете о древней плеской крепости, которая когда-то контролировала одни из самых богатых торговых путей Евразии. Гид расскажет вам о загадочном городе Чувиль, плеских порогах и легенде о медведе, который стал основой крепости XV века.
На смотровой площадке с видом на Волгу вы сможете вспомнить сцены из знаменитого фильма «Жестокий романс», снятого именно здесь.
У вас будет возможность провести свободное время, прогуливаясь по живописной набережной, где каждый шаг открывает новые виды на величественную Волгу.
Не упустите шанс заглянуть в уютный «Рыбный угол» и попробовать знаменитые пирожки с рыбой, которые станут настоящим гастрономическим открытием. В жаркий день вы сможете освежиться на пляже, окунувшись в прохладные воды Волги.
Для любителей активного отдыха мы предлагаем заменить прогулку на увлекательную теплоходную экскурсию, где вы сможете насладиться панорамными видами и узнать больше о богатой истории этого удивительного края (за дополнительную плату 750 рублей с человека)
Обед за доп. плату.
Экскурсия в Суздаль.
Этот удивительный город, Суздаль вас впечатлит. Вы сможете узнать секреты его монастырей, узких улочек и дворов, а также услышать захватывающие истории. Вы встретитесь с Владимиром Красное Солнышко и узнаете о связях Суздаля с Киево-Печерской лаврой и Великим Новгородом.
Вам предстоит увидеть соборы Вознесенский, Ризоположенный и Спасо-Пребраженский и насладиться великолепием их древних интерьеров.
Вы также откроете для себя тайны советского времени, посетите места съемок известных фильмов и полюбуйтесь живописными видами города с обзорных площадок.
Дегустация суздальской медовухи.
Приглашаем вас на уникальную дегустацию, где вы сможете попробовать 10 различных сортов медовухи. Вас ждет погружение в атмосферу старины и традиций.
Стрелец проведет вас к медовому погребу, а у входа вас встретит гостеприимная хозяйка, которая пригласит вас за дубовый стол и расскажет старинные легенды.
Затем начнется самое интересное — дегустация медовухи! Вы сможете оценить разнообразие вкусов и ароматов этого традиционного напитка. В качестве закуски вам предложат запеченные яблоки и моченую рябину.
Свободное время в центре города.
Выезд во Владимир.
Размещение в гостинице 3 * в г. Владимир.
Поздний ужин (за доп. плату).
Владимир - Боголюбово
Завтрак.
Увидим Бабу-Ягу в ее волшебном сувенирном магазине.
Вы сможете принять участие в мастер-классе, который погрузит вас в мир древних тайн и магии. Встреча с легендарной Бабой-Ягой приоткроет завесу ее загадочной истории.
Под ее мудрым руководством вы создадите свое собственное молодильное зелье — уникальный чайный набор с удивительными ароматами.
Насладитесь атмосферой веселья и дружелюбия в компании этой яркой женщины. Кроме того, у вас будет возможность приобрести различные памятные сувениры в ее магазине и лавке.
Экскурсия по Владимиру начнется у Золотых ворот — шедевра русской архитектуры, и пройдет мимо Водонапорной башни (сейчас это музей «Старый Владимир») по живописной Георгиевской улице, которая в XII веке была центром Нового города и местом, где находился двор князя Юрия Долгорукого.
По пути вы встретите множество интересных персонажей: ученого кота, художника, скульптуру владимирскому Пожарному с действующей водокачкой XIX века, а также шалопая и филера.
Вы увидите символ старого города — памятник Владимирской Вишне и узнаете о ее славе.
Для туристов оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается великолепный вид на берега Клязьмы и Успенский собор.
Рядом с первой городской аптекой XVIII века установлен памятник фармацевту, и по легенде, чтобы укрепить здоровье, нужно потереть его нос и лысину.
На Соборной площади вы сможете полюбоваться Успенским собором — уникальным памятником Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева, а также Дмитриевским собором — великолепным образцом древнерусской архитектуры и белокаменной резьбы.
Обед за доп. плату.
Выезд в Боголюбово.
Это место поражает своей красотой и уникальностью, сохраняя подлинный дух древней Руси. Построенное из белого камня в XII веке, Боголюбово стало резиденцией сына Юрия Долгорукого — князя Андрея Боголюбского.
Наши экскурсоводы расскажут вам о его яркой личности и значительных достижениях — вы узнаете, как ему удалось объединить разрозненные удельные княжества, заложить основы монархического правления и оказать влияние на будущее Российского государства.
Также вы обязательно увидите великолепный храм Покрова на Нерли — символ расцвета Владимиро-Суздальского княжества в эпоху Андрея Боголюбского.
Другим важным символом Боголюбова является Свято-Боголюбский монастырь. Вы сможете прогуляться по его ухоженной территории, осмотреть переходную башню дворцового комплекса Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы.
Не упустите возможность посетить собор Боголюбской Божьей Матери, построенный в 1866 году, где находится чудотворная копия иконы XII века, освященная святым Феофаном Затворником.
Возвращение во Владимир, переезд в гостиницу.
Размещение в гостинице 3 * в г. Владимир.
Ужин (за доп. плату).
Сергиев Посад
Завтрак.
Выезд в Сергиев Посад.
Сергиев Посад — единственный город «Золотого кольца», расположенный в Московской области.
Здесь уже более 700 лет существует монастырь (с XVIII века — лавра), который привлекает внимание паломников, историков и, конечно, современных туристов.
В путеводителях его называют Русским Ватиканом, и это не случайно, ведь Свято-Троицкий монастырь является главным в стране.
Здесь располагается резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия и семинария.
Архитекторы на протяжении веков трудились над его строительством. Не имеет значения, какое вероисповедание исповедует посетитель — достаточно просто постоять на площади и набрать воды из святого источника Сергия Радонежского, и на душе становится легче.
Обед за доп. плату.
23:00-00:00 Возвращение в Санкт-Петербург (зависит от дорожной обстановки, в дороге предусмотрены технические остановки).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|28.07 – 02.08
|18.08 – 23.08
|15.09 – 20.09
|06.10 – 11.10
|2-местный номер стандарт, завтраки
|40190
|40690
|40190
|40190
|1-местный номер, стандарт, завтраки
|48100
|48100
|48100
|48100
|2-местный номер, стандарт, полупансион
|44700
|45200
|44700
|44700
|1-местный номер, стандарт, полупансион
|52600
|52600
|52600
|52600
|2-местный номер, стандарт, полный пансион
|48950
|49450
|48950
|48950
|1-местный номер, стандарт, полный пансион
|56100
|56100
|56100
|56100
|2-местный номер с доп. местом, стандарт, завтраки
|40367
|40367
|40367
|40367
|2-местный номер с доп. местом, стандарт, полупансион
|45200
|45200
|45200
|45200
|2-местный номер с доп. местом, стандарт, полный пансион
|49450
|49450
|49450
|49450
Варианты проживания
Гостиница «Вознесенская», г. Углич
Гостиница «Вознесенская» располагается на берегу реки Волга в живописном районе города Углич. Гостям предлагается тихий спокойный отдых в месте с великолепными панорамными видами.
Гости могут разместиться в 12 типах номеров, включая классы «Люкс» и «Полулюкс», а также комфортабельные помещения в мансарде, рассчитанные как для одиночного, так и семейного отдыха. Номерной фонд оснащен современной мультимедийной техникой и удобной мебелью.
В кафе «Васькин Rabbit» подаются бизнес-ланчи, детское меню с широким выбором мороженного, ароматный кофе и другие напитки. Ресторан «Золотое кольцо» предлагает блюда европейской и русской кухни. Возможен заказ специального меню, проведение банкетов.
Конференц-зал имеет вместимость до 80 посадочных мест, при организации корпоративных и деловых мероприятий предоставляется необходимое оборудование для презентаций и видеодемонстраций.
Путь от отеля до берега Волги не займет более пяти минут ходьбы. В окрестностях расположены многочисленные исторические достопримечательности, в том числе Дом Меховых (здание начала XVIII века), Торговые ряды (ансамбль 1860 года), Зимин двор.
Гостиница «Успенская», г. Углич
Трехзвездочная гостиница «Успенская» расположилась в Угличе и принимает своих постояльцев с 2003 года. За это время она успела наработать постоянных клиентов и хорошие отзывы. Вы можете поиграть в бильярдной или попариться в сауне.
Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые укомплектованы всей необходимой техникой. Различаются они по вместительности и классу комфорта. В любом случае в каждом номере есть кровати с удобными матрасами, современная техника и работает бесплатный Интернет.
В ресторане искусные повара стараются приготовить для Вас самые вкусные блюда, для того чтобы с самого утра Вы были полны сил для работы или экскурсий.
В шаговой доступности находятся музеи городского быта и истории русской водки, здание городской публичной библиотеки. До остальных достопримечательностей добраться возможно заказав такси или доехать на автобусе.
Отель «Сусанин Парк Отель», г. Кострома
Отель «Сусанин Парк Отель» — находится недалеко от Костромы. Подходит для семейного отдыха с детьми или с компанией. На территории установлены беседки, зоны барбекю. Гордостью отеля является комплекс старорусских бань. Гости могут приятно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис или прокатиться на велосипедах. Зимой заливается каток. Путь до центра города на машине займет не более 30 минут.
Для размещения доступны номера различной категории и вместимости. Все номера оформлены в приятных тонах. В каждом из них имеется бесплатный доступы к высокоскоростному интернету, телевизор, небольшой холодильник, телефон. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями. В некоторых номерах есть сауна.
Каждое утро в отеле накрывается завтрак по системе «шведский стол». На территории отеля работает атмосферный ресторан русской кухни. Он оформлен стиле традиционной русской избы. Здесь гости смогут насладиться вкуснейшими блюдами, закусками и напитками, которые были приготовлены по старорусским рецептам. «БирШтадт» - ресторан с интересным оформлением, а также широким выбором блюд европейской кухни и сортов пива.
Путь до центра города на машине займет не более 30 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 6 км, а до аэропорта — 11,2 км.
Отель «Московская застава», г. Кострома
Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Для проведения деловых мероприятий гостиница предоставляет услуги конференц-зала, вместимостью до 50 человек.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волга, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо», г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского. Здание выполнено в соответствии всех современных требований.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи.
В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3
- Питание по программе на выбор: только завтраки/ завтраки и обеды/ трёхразовое питание
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Проезд по маршруту на комфортабельном автобусе (при наборе менее 20 чел. возможен миниавтобус)
- Входные билеты по программе
- Дегустация суздальской медовухи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Доплата за обед в музее Кацкарей: 1200 руб. /чел. (обязательная доп. услуга)
- Теплоходная экскурсия в Плёсе: 750 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.