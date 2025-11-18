1 день

Вышний Волочёк - Углич

Сбор группы в Санкт-Петербург в 07:00 (ст. метро «Московская» Демонстрационный проезд, за памятником Ленину).

В 07:15 выезд из Санкт-Петербурга.

Внимание! Мы рекомендуем бронировать данный тур минимум с питанием полупансион или быть готовыми к тому, что не все объекты питания в нашем маршруте, смогут вас пригласить на обед с оплатой на месте! Обед у Кацкарей возможно заказать только заранее (при бронировании тура), так как в самой деревне возможности самостоятельно покушать нет!

Экскурсия по Золотому кольцу на 6 дней начнется с интересного рассказа гида о Государевой дороге. Где же она проходит?

Обед (за доп. плату).

Экскурсия по Вышнему Волочку — это возможность познакомиться с городом, обладающим неповторимым обликом и характером, сформированным благодаря сложным гидротехническим сооружениям.

Его часто называют «Северной Венецией». Вышний Волочек известен своим историческим наследием и в прошлом играл значительную роль в торговом пути «из варяг в греки».

Во время экскурсии вы сможете прогуляться по Ванчаковой линии, посетить Богоявленский собор, увидеть памятник Венецианову, который отражает атмосферу спокойной сельской жизни, а также бронзовую статую Екатерины II, величественно расположенную у Драматического театра.

Кроме того, вас ждет уникальный «двойной» памятник Петру I и Михаилу Сердюкову, который подчеркивает важность их вклада в историю города.

Отправление в Углич.

Размещение в гостинице 3* в г. Угличе.

Ужин (за доп. плату).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160