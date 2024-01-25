1 день

Сергиев Посад и Переславь-Залесский

08:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже у лифта (табличка «Рождество на Золотом кольце»).

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Наша сказочная рождественская поездка продолжается в раскинувшемся на берегу Плещеева озера Переславле-Залесском. Город основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким.

В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.

Обед.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади.

Размещение в гостинице «Переславль»/«Азимут Отель Ростов».