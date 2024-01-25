Рождество на Золотом кольце

Города Золотого кольца — самое подходящее место, чтобы встретить Рождество! В этом туре Вас ждут величественные храмы и нарядные улицы старейших городов нашей страны, интересные открытия и приятные знакомства.

Вы увидите своими глазами достопримечательности Сергиева Посада и Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля, Костромы, Владимира и Суздаля.

Именно здесь под перезвон церковных колоколов наиболее ярко ощущается праздничное рождественское настроение.
5
3 отзыва
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Сергиев Посад и Переславь-Залесский

08:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже у лифта (табличка «Рождество на Золотом кольце»).

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Наша сказочная рождественская поездка продолжается в раскинувшемся на берегу Плещеева озера Переславле-Залесском. Город основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким.

В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.

Обед.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади.

Размещение в гостинице «Переславль»/«Азимут Отель Ростов».

Сергиев Посад и Переславь-ЗалесскийСергиев Посад и Переславь-ЗалесскийСергиев Посад и Переславь-ЗалесскийСергиев Посад и Переславь-Залесский
2 день

Ростов Великий и Ярославль

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд в Ростов Великий.

Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.

Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть — роспись эмальерных миниатюр.

Экскурсионная программа: осмотр архитектурного ансамбля кремля.

Посещение ремесленного двора «Жар-птица» для приобретения сувениров.

Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю.

Волжская набережная, самая древняя часть — стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому — основателю города.

Вершиной ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна Предтечи. Это единственный в России пятнадцатикупольный храм. Фасады украшены изразцами и резным кирпичом. Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю.

Обед.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».

Размещение в гостинице «Азимут Ярославль».

Ростов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и ЯрославльРостов Великий и Ярославль
3 день

Кострома и интерактивная программа

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд в Кострому.

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».

Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.

А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» — рубелем, да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей — чай с пряниками.

В программу включена обзорная экскурсия по музею.

Обзорная экскурсия по Костроме. Заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.

Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!

Обед.

Переезд в Иваново / Владимир.

Размещение в гостинице «Турист» / «Заря» г. Владимир.

Кострома и интерактивная программаКострома и интерактивная программаКострома и интерактивная программаКострома и интерактивная программа
4 день

Суздаль и Владимир

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздальгород-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Увидим потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Переезд во Владимир.

Один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположенный на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед с фольклорной программой «Рождество в русских народных традициях» (на группу от 35 человек). Выступление фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки. Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым!

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Новогоднему Владимиру.

Ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота — уникальный памятник древнерусской архитектуры, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.

17:00 Окончание программы во Владимире.

Отправление в Москву (200 км).

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Суздаль и ВладимирСуздаль и ВладимирСуздаль и ВладимирСуздаль и Владимир

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • «Переславль» (г. Переславль-Залесский) / «Азимут Отель Ростов» (г. Ростов Великий);
  • «Азимут» (г. Ярославль);
  • «Турист» (г. Иваново) / «Заря» (г. Владимир).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт33 90043 900

Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1000 рублей.

Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 400 рублей.

Варианты проживания

Отель «Азимут Отель Ростов»

1 ночь

Отель «AZIMUT Ростов Великий» расположен в центре города Ростов Великий, в 10 минутах ходьбы от Ростовского кремля.

К услугам гостей номера с балконом и собственной ванной комнатой.

В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi.

При отеле «AZIMUT Ростов Великий» открыт большой ресторан европейской кухни. Также работает открытое кафе с террасой у декоративного озера.

На территории отеля «AZIMUT Ростов Великий» можно сыграть в бильярд и пинг-понг.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и доставки еды и напитков в номер.

На территории обустроена бесплатная частная парковка.

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Отель «Переславль»

1 ночь

«Переславль» - это самая большая гостиница в городе. Ей присвоен статус три звезды. К Вашим услугам здесь работает сувенирный магазин.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 104 просторных и уютных номера, поделенных на несколько категорий. Все они обустроены современной мебелью и техникой. Наличие собственной ванной комнаты сделает ваш отдых более комфортным и приятным. С балконов, которые есть во всех номерах, приятно любоваться красотами города.

В стоимость вашего проживания входят аппетитные и сытные завтраки. В здании гостиницы открыто 2 кафе, в которых подаются только вкусные блюда, приготовленные из свежих продуктов.

В окрестностях «Переславля» Вы найдете практически все основные достопримечательности города. Сотрудники экскурсионного бюро с радостью помогут Вам в организации экскурсий по местным монастырям, церквям и музеям. Расстояние до центра города составляет примерно 1 км.

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Отель «Азимут»

1 ночь

Гостиница «AZIMUT Ярославль» радушно встречает гостей города Ярославля. Это развитый район, где в шаговой доступности есть вся необходимая инфраструктура. В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер за отдельную плату, бассейн, бильярдная, вечерняя программа и многое другое.

Для заселения предоставляются номера в нескольких категориях и различной вместимости. В комнатах установлена удобная мебель и предусмотрена необходимая техника для комфортного проживания и отдыха. Из некоторых окон открывается красивый вид на город.

В ресторане, который работает на территории, представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус, в лобби есть бар, где можно попробовать вкусные напитки.

Расстояние до трассы М 8 - 2 км и в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.

Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»

Отель «Заря»

1 ночь

Гостиница «Заря» находится в городе Владимир.

Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры.

Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»

Отель «Турист» 3

1 ночь

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.

В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.

Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с 04.01.25 по 07.01.25
  • Питание по программе: 3 завтрака, 4 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
  • Фольклорная программа (на группу от 35 человек)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1000 рублей.

Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 400 рублей.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
25 янв 2024
Добрый день!
Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5).
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Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.

Добрый день!
С
6 авг 2024
Отзывчивый, внимательные. Лучшие в своём деле.
Д
5 авг 2024
Очень понравился маршрут.

Тур входит в следующие категории Костромы

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