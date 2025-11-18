2 день

Владимир и Суздаль

Завтрак.

Прогулка по Владимиру начнется от Козлова вала — военно-оборонительному сооружению 12 века. Именно на этот период приходится расцвет города Владимира и строительство многих гражданских, религиозных и оборонительных сооружений.

Далее наш маршрут пройдет по самобытной Георгиевской улице, раньше она была сердцем Нового города, здесь в XII веке располагался двор князя Юрия Долгорукого.

По дороге вы повстречаете много интересных персонажей: ученого кота, художника, скульптуру Владимирскому Пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX века, шалопая и филера. Вы увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славилась.

Специально для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор. Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту, по легенде, для крепкого здоровья, нужно потереть его нос и лысину.

Далее отправимся на Соборную площадь — это самое сердце Владимира, где старинные соборы и церкви возвышаются над площадью, создавая атмосферу духовности и величия.

Пройдя через живописный парк Липки мы посетим Успенский собор (включен в список наследия ЮНЕСКО) — уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками выдающегося иконописца Андрея Рублева, далее полюбуемся архитектурой и разгадаем тайны узоров Дмитриевского собора — великолепного образца древнерусской пластики и белокаменной резьбы.

Обед (за доп. плату при бронировании питания «завтраки»).

Переезд в Суздаль.

Вас очарует этот сказочный город — Суздаль, словно вырванный из страниц древних летописей. Здесь сохранились архитектурные памятники, которые дышат историей, а узкие улочки и старинные храмы будто шепчут свои тайны.

Экскурсия начнётся со знакомства с главными достопримечательностями — соборами Вознесенский, Ризоположенный и Спасо-Пребраженский, где вы сможете восхититься древними интерьерами, росписями и атмосферой, проникнутой духом прошлого.

Вы узнаете, как Суздаль стал важным центром Владимиро-Суздальского княжества, как связан с Киево-Печерской лаврой и Великим Новгородом, и как именно здесь зарождались традиции русской духовности и культуры.

Среди интересных историй — легенда о Владимире Красное Солнышко, которая до сих пор вдохновляет поэтов и художников.

Особое внимание будет уделено посещению Спасо-Евфимиева монастыря, одного из древнейших и самых почитаемых монастырей Суздаля. Здесь вы услышите колокольные звоны, которые, как говорят, несут благословение и умиротворение.

Вы побываете на местах съёмок известных фильмов, узнаете о тайнах советской эпохи, а также полюбуетесь живописными видами города со смотровых площадок.

Эта экскурсия — не просто прогулка по старинному городу, а настоящее путешествие в прошлое, наполненное вдохновением, красотой и тайнами.

Переезд в Иваново.

Размещение в гостинице.

Ужин (за доп. плату при бронировании питания «завтраки» или «полупансион»).

