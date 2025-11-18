От
Программа тура по дням
Тверь
06:30 Выезд из Санкт-Петербурга (отправление от м. Московская, Демонстрационный проезд напротив памятнику В. И. Ленину).
Обед г. Твери (за доп. плату при бронировании питания «завтраки»).
Обзорная экскурсия по Твери.
Вас ждёт увлекательное путешествие сквозь века по самым знаковым местам древнего города.
Вы познакомитесь с величественным Императорским дворцом и узнаете захватывающие истории о его прошлом.
Полюбуетесь изящным Кружевным мостом и монументальным Драмтеатром эпохи Сталина.
Насладитесь панорамами Волги с живописной набережной и прогуляетесь по аристократической Миллионной улице.
Особое внимание уделим Трёхсвятской — современному сердцу города, где прошлое встречается с настоящим. Вы также увидите уникальные следы тверского кремля, сохранившиеся до наших дней.
Тверь всегда была местом притяжения выдающихся личностей. Вы узнаете, какие тайны связывали этот город с Александром Пушкиным, Александром Островским и композитором Александровым.
Раскроем вам страницы истории, где Тверь играла ключевую роль в важнейших политических, экономических и культурных событиях страны.
Выезд во Владимир.
Размещение в гостинице Заря.
Поздний ужин (за доп. плату при бронировании питания «завтраки» или «полупансион»).
Владимир и Суздаль
Завтрак.
Прогулка по Владимиру начнется от Козлова вала — военно-оборонительному сооружению 12 века. Именно на этот период приходится расцвет города Владимира и строительство многих гражданских, религиозных и оборонительных сооружений.
Далее наш маршрут пройдет по самобытной Георгиевской улице, раньше она была сердцем Нового города, здесь в XII веке располагался двор князя Юрия Долгорукого.
По дороге вы повстречаете много интересных персонажей: ученого кота, художника, скульптуру Владимирскому Пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX века, шалопая и филера. Вы увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славилась.
Специально для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор. Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту, по легенде, для крепкого здоровья, нужно потереть его нос и лысину.
Далее отправимся на Соборную площадь — это самое сердце Владимира, где старинные соборы и церкви возвышаются над площадью, создавая атмосферу духовности и величия.
Пройдя через живописный парк Липки мы посетим Успенский собор (включен в список наследия ЮНЕСКО) — уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками выдающегося иконописца Андрея Рублева, далее полюбуемся архитектурой и разгадаем тайны узоров Дмитриевского собора — великолепного образца древнерусской пластики и белокаменной резьбы.
Обед (за доп. плату при бронировании питания «завтраки»).
Переезд в Суздаль.
Вас очарует этот сказочный город — Суздаль, словно вырванный из страниц древних летописей. Здесь сохранились архитектурные памятники, которые дышат историей, а узкие улочки и старинные храмы будто шепчут свои тайны.
Экскурсия начнётся со знакомства с главными достопримечательностями — соборами Вознесенский, Ризоположенный и Спасо-Пребраженский, где вы сможете восхититься древними интерьерами, росписями и атмосферой, проникнутой духом прошлого.
Вы узнаете, как Суздаль стал важным центром Владимиро-Суздальского княжества, как связан с Киево-Печерской лаврой и Великим Новгородом, и как именно здесь зарождались традиции русской духовности и культуры.
Среди интересных историй — легенда о Владимире Красное Солнышко, которая до сих пор вдохновляет поэтов и художников.
Особое внимание будет уделено посещению Спасо-Евфимиева монастыря, одного из древнейших и самых почитаемых монастырей Суздаля. Здесь вы услышите колокольные звоны, которые, как говорят, несут благословение и умиротворение.
Вы побываете на местах съёмок известных фильмов, узнаете о тайнах советской эпохи, а также полюбуетесь живописными видами города со смотровых площадок.
Эта экскурсия — не просто прогулка по старинному городу, а настоящее путешествие в прошлое, наполненное вдохновением, красотой и тайнами.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице.
Ужин (за доп. плату при бронировании питания «завтраки» или «полупансион»).
Кострома и Терем Снегурочки, Ярославль
Завтрак.
Переезд в Кострому.
Кострома запомнится вам своими живописными видами: купеческими домами, набережной Волги и старинными улочками, которые расходятся от главной площади как лучи.
Эта атмосфера уюта и величия создаёт особую прелести города, где каждая деталь — результат мастерства и вкуса прошлого.
Вы посетите Сусанинскую площадь, расположенную в самом сердце города. Её часто называют «круглой сковородкой» — такая необычная форма площади вызывает восхищение и интерес.
Здесь вы узнаете, как она стала центром жизни Костромы, как здесь проходили ярмарки, собрания и праздники. Вокруг площади — губернские присутственные места, дом Борщёва, гаупвахта и пожарная каланча — все они рассказывают о богатой истории города.
Вы пройдетесь по проспекту Мира, где расположены значимые здания — от административных до культурных.
Здесь вы узнаете, как Кострома сочетает в себе традиции и современность, как город развивается, сохраняя при этом свою уникальную атмосферу.
Посещение Терема Снегурочки, одного из самых волшебных мест Костромы.
Этот деревянный терем, построенный в традициях русского зодчества, стал символом города и местом встречи с новогодним волшебством.
Здесь вы узнаете легенду о Снегурочке и Деде Морозе, которая берёт своё начало в Костроме.
Терем украшен по мотивам русских народных сказок, а его интерьеры и атмосфера создают ощущение праздника и чуда.
Это место не только для детей, но и для взрослых — оно напоминает о том, что вера в чудо живёт в каждом из нас.
Обед (за доп. плату при бронировании питания «завтраки»).
Отправление в Ярославль.
Обзорная экскурсия по Ярославлю. Вы пройдётесь по улицам, где сохранились памятники эпохи золотого века русской архитектуры.
Спасо-Преображенский монастырь — одно из самых значимых мест города. Именно здесь в 1611 году было сформировано ополчение Минина и Пожарского — событие, которое изменило ход истории. Его колокольня и стены словно хранят эхо тех времён.
Успенский собор поражает своей гармонией и величием. Его золотые купола и строгие формы — символ ярославской духовности и архитектурного вкуса. Вы узнаете, как собор связан с важными историческими событиями и как он отражает религиозную культуру региона.
На берегу Волги расположена церковь Ильи Пророка, одна из самых древних и почитаемых в городе. Её архитектура и расположение создают особую атмосферу, а гид расскажет о её роли в жизни города и о традициях, связанных с этим храмом.
Вы отправитесь на Стрелку — живописное место, где сходятся реки Которосль и Волга.
Здесь вы сможете насладиться видами, прогуляться по берегам и почувствовать дух ярославской природы. Стрелка — не просто географическая точка, а символ города, место встречи исторических и культурных линий.
Наш гид поделится с вами самыми интересными фактами о Ярославле: почему и когда он стал центром Российского государства; что случилось с древним Кремлем, который был разрушен в XVIII веке; почему ссыльный герцог Бирон запрещал ярославцам топить камины — чтобы не дать городу развиваться; и существует ли подземное сообщение под Губернаторским дворцом — один из множества мифов и легенд, окружающих этот город.
Размещение в гостинице.
Ужин (за доп. плату при бронировании питания «завтраки» или «полупансион»).
Углич и Мышкин
Завтрак.
Переезд в Углич.
Углич — один из древнейших городов Верхнего Поволжья, словно вписан в изгиб Волги, где река делает свой знаменитый поворот.
Именно это место, с древних времён называвшееся «Угилец» или «Углич», стало колыбелью удельного княжества, которое играло важную роль в истории Руси. Эта экскурсия — не просто прогулка по улицам, а погружение в эпоху, когда в этих стенах звучали звуки ратных труб, а в храмах горели лампады.
Вы узнаете, как родился этот город, как он рос и развивался, становясь центром княжеской власти. В центре внимания — Угличский кремль, ансамбль, который словно оживлённый памятник эпохе золотого века русской архитектуры.
Его стены, башни и купола — не просто камень и дерево, а хранители исторических судеб и легенд.
Особое место в экскурсии занимает церковь Димитрия-на-Крови, построенная в память о последнем представителе династии Рюриковичей — князе Дмитрии Угличском. Величественный храм, с его изящными формами и мощной атмосферой, словно приглашает вглубь времени.
А вы посетите Палаты угличских удельных князей — одно из самых древних гражданских зданий в Центральной России.
Это место, где когда-то принимались важные решения, где звучали речи князей и где оставались следы их жизни. Его архитектура — как мост между прошлым и настоящим, напоминающий о том, что даже в камне живёт память.
Обед (за доп. плату при бронировании питания «завтраки»).
Прощаемся с гостеприимным Угличем и отправляемся в гости к доброму соседу — в Мышкин, который притаился на пологом берегу Волги.
Программа «Валенки да мыши!»
- Музей Мыши. Музей расположен в старинном бревенчатом доме и посвящён истории, культуре и искусству, связанным с мышью. Во время экскурсии вы узнаете о легенде, подарившей название городу, о мышах из мультфильмов и других представителях серых грызунов.
- Музей крестьянской архитектуры малых форм и музей уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ». Вы сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать о жизни и быте крестьян, а также увидеть редкие экспонаты старинной техники.
- Дом ремёсел: посещение кузнечной и гончарной мастерской.
- Музей «Русские валенки». Здесь вы увидите коллекцию старинных валенок разных форм и размеров, а также узнаете об истории их создания, процессе изготовления и связанных с ними легендах. В программу также включена обзорная экскурсия.
Выезд в Углич.
Размещение в гостинице Вознесенская.
Ужин (за доп. плату при бронировании питания «завтраки» или «полупансион»).
Этнографический музей кацкарей, Вышний Волочек
Завтрак.
Отправление в д. Мартыново.
Этнографический музей кацкарей.
В этом месте проживает уникальная этническая группа кацкари, которая бережно хранит свой диалект и традиции. Музей располагается в старинном доме XIX века и знакомит посетителей с кацкарским образом жизни, обычаями и верованиями.
Гости имеют возможность изучить предметы, связанные с сельским хозяйством и домашним бытом, а также узнать больше о кацкарском диалекте.
Выезд в Вышний Волочек.
Обед (за доп. плату при бронировании питания «завтраки»).
Обзорная по городу. Городу с особым обликом и характером, сформированным сложными гидротехническими сооружениями.
Вы познакомитесь с архитектурным наследием, прогуляетесь по Ванчаковой линии, увидите Богоявленский собор, Цнинский канал и Казанский женский монастырь.
Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия около 22:00-23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту в номерах категории стандарт.
Стоимость тура в зависимости от количества человек в номере и типа питания, руб:
|Кол-во человек/тип питания
|Завтраки (4 завтрака)
|Полупансион (4 завтрака + 5 обедов)
|Полный пансион (4 завтрака + 5 обедов + 4 ужина)
|2 взрослых
|82 500
|92 000
|102 100
|2 взрослых + 1 ребенок (до 14 лет)
|121 950
|136 200
|151 100
|3 взрослых
|122 750
|137 000
|152 150
|1 взрослый
|52 100
|56 800
|62 050
|1 взрослый + 1 ребенок (до 14 лет)
|81 700
|91 200
|101 300
|1 взрослый + 2 ребенка (до 14 лет)
|121 150
|135 400
|150 300
Внимание! В туре возможно женское подселение.
Планируемые гостиницы в туре: г. Тверь – Заря 3*, г. Иваново – Вознесенская 2*/Союз 3*, г. Ярославль – Корона 3*/Которосль 3*, г. Углич – Вознесенская 3*.
Варианты проживания
Гостиница «Заря», г. Владимир
Гостиница «Заря» находится в центре города Владимир, рядом с Золотыми воротами. Из удобств — бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации и парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.
В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность «Золотые ворота», театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка Бабуся-Ягуся, сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта - 4.2 км, до железнодорожного вокзала - 2.3 км.
Отель «Союз», г. Иваново
Бизнес-отель «Союз» современного класса располагается в тихой и живописной части центра Иваново, в районе набережной реки Уводь и в 8 минутах ходьбы от городских достопримечательностей.
Комфортабельные и уютные номера, оформленные в соответствии классического стиля с элегантным дизайном, и оснащенные необходимой и качественной мебелью, удобной кроватью, холодильником и телевизором, а еще собственной ванной комнатой с феном.
У гостей есть возможность посетить ресторан на территории строения и попробовать изысканные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Аэропорт находится в 7,3 км от места отдыха, а железнодорожный вокзал в 1,6 км. В километре от здания есть торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры и парки, где отдыхающие смогут занимательно провести время.
Отель «Русские сезоны», г. Ярославль
Гостиница «Русские Сезоны Комфорт отель Ярославль» удобно расположена на въезде в центр города Ярославль по пути к Белому морю.
Для проживания подготовлено 44 номера. Из удобств представлены: кровати с ортопедическими матрасами, наборы постельного белья, санузел с косметическими принадлежностями. Более того, установлен кондиционер, фен, телевизор.
На территории работает ресторан авторской итальянской кухни с пиццей из дровяной печи, а также в номерах присутствуют современные капсульные кофемашины.
Постояльцы смогут посетить термальный комплекс с подогреваемым бассейном и парными. Недалеко от отеля расположен живописный парк с детскими площадками, пивзавод «Ярпиво» с индивидуальными турами, а также крупнейшие спортивные сооружения: ледовый дворец «Арена 2000», «СК Атлант». Расстояние до железнодорожного вокзала – 5,1 км, до аэропорта – 19,2 км.
Отель «Которосль», г. Ярославль
Гостиница «Которосль» находится в центре города Ярославль, рядом с рекой Которосль.
В гостинице 97 номеров различных категорий. Все номера оснащены всем необходимым для великолепного отдыха.
К Вашим услугам: бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан, фирменные блюда от шеф-повара, живая музыка, конференц-залы, сауна, бассейн и многое другое.
В непосредственной близости от гостиницы «Которосль» находятся железнодорожный вокзал и автовокзал. Расстояние до аэропорта города Ярославль составляет 19,7 км.
Гостиница «Вознесенская», г. Углич
Гостиница «Вознесенская» располагается на берегу реки Волга в живописном районе города Углич. Гостям предлагается тихий спокойный отдых в месте с великолепными панорамными видами.
Гости могут разместиться в 12 типах номеров, включая классы «Люкс» и «Полулюкс», а также комфортабельные помещения в мансарде, рассчитанные как для одиночного, так и семейного отдыха. Номерной фонд оснащен современной мультимедийной техникой и удобной мебелью.
В кафе «Васькин Rabbit» подаются бизнес-ланчи, детское меню с широким выбором мороженного, ароматный кофе и другие напитки. Ресторан «Золотое кольцо» предлагает блюда европейской и русской кухни. Возможен заказ специального меню, проведение банкетов.
Конференц-зал имеет вместимость до 80 посадочных мест, при организации корпоративных и деловых мероприятий предоставляется необходимое оборудование для презентаций и видеодемонстраций.
Путь от отеля до берега Волги не займет более пяти минут ходьбы. В окрестностях расположены многочисленные исторические достопримечательности, в том числе Дом Меховых (здание начала XVIII века), Торговые ряды (ансамбль 1860 года), Зимин двор.
Гостиница «Успенская», г. Углич
Трехзвездочная гостиница «Успенская» расположилась в Угличе и принимает своих постояльцев с 2003 года. За это время она успела наработать постоянных клиентов и хорошие отзывы. Вы можете поиграть в бильярдной или попариться в сауне.
Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые укомплектованы всей необходимой техникой. Различаются они по вместительности и классу комфорта. В любом случае в каждом номере есть кровати с удобными матрасами, современная техника и работает бесплатный Интернет.
В ресторане искусные повара стараются приготовить для Вас самые вкусные блюда, для того чтобы с самого утра Вы были полны сил для работы или экскурсий.
В шаговой доступности находятся музеи городского быта и истории русской водки, здание городской публичной библиотеки. До остальных достопримечательностей добраться возможно заказав такси или доехать на автобусе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание (работа гида, входные билеты)
- Питание по выбранному тарифу:4 завтракаполупансион: 4 завтрака, 5 обедовполный пансион: 4 завтрака, 5 обедов, 4 ужина
- 4 завтрака
- Полупансион: 4 завтрака, 5 обедов
- Полный пансион: 4 завтрака, 5 обедов, 4 ужина
- Бесплатный выбор мест в автобусе при бронировании
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не входящее в выбранный тариф
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.