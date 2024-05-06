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Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 490₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
Начало: Москва
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 3200027 290₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя история Золотого Кольца
Начало: Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
от 28 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 28 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 мая 2024Организатор отработал без нареканий.
- РРезниченко5 мая 2024Выражаю огромную благодарность сотрудникам турфирмы «Большая Страна» за организацию экскурсионной программы по большому Золотому Кольцу России! Менеджеру Татьяне особая благодарность!
- ЛЛидия1 мая 2024Отличная организация.
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ООльга29 марта 2024Очень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,а поездка закончилась! Спасибо огромное
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ИИрина10 января 2024Новогодняя сказка, перенос в истории, во времена князей и царей, погружение в атмосферу того времени, благодаря сохранившейся архитектуре, музейных экспонатов и конечно знаниям и умению их передать наших замечательных экскурсоводов. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «5-дневные туры»
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