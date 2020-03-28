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Последние новости коронавируса в Костромской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 384+12
  • Умерло 3
  • Выздоровело 119+4
  • Болеют сейчас 262+8
  • Летальность 0.78%около 8 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Костромской области, включая Кострому, находится 0.17%, 384 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 119 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 262 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Костроме и Костромской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Костромской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.17 разав Костромской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
8 человекв среднем умирает в Костромской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Костромской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Костромской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Костромской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020384+12+3%3119+4+3%262+8
11 мая 2020372+15+4%3115+8+7%254+7
10 мая 2020357+14+4%3107+11+11%247+3
9 мая 2020343+10+3%396+11+13%244-1
8 мая 2020333+22+7%385+17+25%245+5
7 мая 2020311+18+6%368240+18
6 мая 2020293+15+5%368+4+6%222+11
5 мая 2020278+12+5%364+4+7%211+8
4 мая 2020266+13+5%360+15+33%203-2
3 мая 2020253+12+5%345+3+7%205+9
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Костромской области по дням

Костромская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Костромской области

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
31.03.2020 12:06
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
В еще одном российском регионе нашли первого зараженного коронавирусом
В еще одном российском регионе нашли первого зараженного коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 11:24
В еще одном российском регионе произошло заражение пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Зараженный коронавирусом SARS-CoV-2 школьник приехал из Великобритании в Костромскую область. Подростка положили в инфекционное отделение больницы. Остальных костромичей, вернувшихся из поездки, проверяют.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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