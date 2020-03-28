Последние новости коронавируса в Костромской области на сегодня со статистикой
Заразилось 384+12
Умерло 3
Выздоровело 119+4
Болеют сейчас 262+8
Летальность 0.78%около 8 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Костромской области, включая Кострому, находится 0.17%, 384 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 119 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 262 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Костроме и Костромской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Костромской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Костромской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Костромской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Костромской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
384+12+3%
3
119+4+3%
▲262+8
11 мая 2020
372+15+4%
3
115+8+7%
▲254+7
10 мая 2020
357+14+4%
3
107+11+11%
▲247+3
9 мая 2020
343+10+3%
3
96+11+13%
▼244-1
8 мая 2020
333+22+7%
3
85+17+25%
▲245+5
7 мая 2020
311+18+6%
3
68
▲240+18
6 мая 2020
293+15+5%
3
68+4+6%
▲222+11
5 мая 2020
278+12+5%
3
64+4+7%
▲211+8
4 мая 2020
266+13+5%
3
60+15+33%
▼203-2
3 мая 2020
253+12+5%
3
45+3+7%
▲205+9
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Костромской области по дням
Костромская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Костромской области
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
В еще одном российском регионе произошло заражение пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Зараженный коронавирусом SARS-CoV-2 школьник приехал из Великобритании в Костромскую область. Подростка положили в инфекционное отделение больницы. Остальных костромичей, вернувшихся из поездки, проверяют.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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