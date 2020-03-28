Заразилось 384 +12

Умерло 3

Выздоровело 119 +4

Болеют сейчас 262 +8

Летальность 0.78% около 8 чел. на 1000 заболевших

В Костромской области, включая Кострому, находится 0.17%, 384 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 119 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 262 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Костроме и Костромской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Костромской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.17 раза в Костромской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 8 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Костромской области

Карта распространения коронавируса в Костромской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Костромской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Костромской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 384 +12+3% 3 119 +4+3% ▲ 262+8 11 мая 2020 372 +15+4% 3 115 +8+7% ▲ 254+7 10 мая 2020 357 +14+4% 3 107 +11+11% ▲ 247+3 9 мая 2020 343 +10+3% 3 96 +11+13% ▼ 244-1 8 мая 2020 333 +22+7% 3 85 +17+25% ▲ 245+5 7 мая 2020 311 +18+6% 3 68 ▲ 240+18 6 мая 2020 293 +15+5% 3 68 +4+6% ▲ 222+11 5 мая 2020 278 +12+5% 3 64 +4+7% ▲ 211+8 4 мая 2020 266 +13+5% 3 60 +15+33% ▼ 203-2 3 мая 2020 253 +12+5% 3 45 +3+7% ▲ 205+9 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Костромской области по дням