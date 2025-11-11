Мои заказы

Экскурсии Козельска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Козельске, цены от 16 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Козельск и монастыри
Путешествие по древнему Козельску и монастырям: Оптина, Шамордино и Фёклина пустыни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре
Начало: У городского парка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 200 ₽ за всё до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
На машине
7 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково
Путешествие по святым местам Козельска откроет перед вами удивительные истории старчества и духовного подвига, которые оставили глубокий след в русской культуре
Начало: В Козельске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Очарование русской провинции
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование русской провинции
Путешествие по Верховским землям откроет перед вами старинные монастыри и живописные пейзажи. Узнайте легенды и историю этих мест
Начало: По договорённости в Козельске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 ноября 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Нам очень понравилась экскурсия, 7 часов пролетели незаметно. Наталья прекрасный рассказчик. Много исторических фактов и интересных историй. Дети 13 и 14 лет не скучали, с удовольствием слушали. Рекомендуем! 👍
  • и
    ирина
    21 сентября 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наталья проводила экскурсию. Наша мини группа из трех человек.
    Хотели бы оставить отзыв о Вашей экскурсии.
    Огромная благодарность, за такое богатое знание
    читать дальше

    истории об этих местах. Было очень познавательно и интересно Вас слушать.
    Сразу заметно, что Вы с огромной любовью и теплотой занимаетесь своим делом ❤️ и передаете свои знания людям.
    Очень много узнали нового и замечательно провели время 💖.
    Спасибо Вам за Ваш труд.
    Дай Бог Вам сил и здоровья, заниматься любимым делом еще очень много лет… вести Души людей к свету 💖

  • Н
    Наталия
    18 сентября 2025
    Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни
    10 сентября 2025 года мы побывали на экскурсии Летописный Козельск, Шамордино, Оптина пустынь, Феклина пустынь.
    Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу
    читать дальше

    Анне за прекрасное знание темы и этих святых мест. Мы узнали много подробностей из жизни святых Оптинских старцев, об истории создания и возрождения Оптины. Очень впечатлила Успенская Феклина пустынь и Шамордино. Анна- прекрасный грамотный рассказчик Экскурсия получилась очень информационно насыщенной, время пролетело незаметно. Все мы получили огромное удовольствие от увиденного! Спасибо!

  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Огромное спасибо Наталье за очень интересную и увлекательную подачу материала с доброй душой и вдохновением. Мы многое узнали, посмотрели и
    читать дальше

    получили огромное удовольствие. Экскурсия длится 7 часов, информации дается много, но вы не заметите как пробежит время и с легкостью и благодарностью ее примете🙏 огромное спасибо, Наталья!
    Отдельное спасибо Ивану Васильевичу за комфортное вождение.

  • А
    Алиса
    17 августа 2025
    Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни
    Отличная познавательная экскурсия на 100 из 10!
  • Б
    Безумова
    4 августа 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Замечательная экскурсия по Духовным центрам нашей Родины. Все очень интересно, структурировано, профессионально. Редко можно встретить экскурсовода, который реально живет тем
    читать дальше

    о чем рассказывает, это очень подкупает и воодушевляет. Наталья спасибо огромное за Вашу работу, нам очень понравилось, 7 часов пролетели не заметно.

  • Ю
    Юлия
    9 июля 2025
    Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни
    Были на экскурсии в Оптиной Пустыни 07 июля 2025г. Хотим сказать огромное спасибо экскурсаводу Анне и водителю Антону. Нам казалось
    читать дальше

    что мы хорошо подготовились, читали книги про Оптинских старцев, смотрели передачи и разные ролики. Но приехав днём ранше решили вечером сначало самостоятельно посетить Оптину Пустынь. Приехали, огляделись и поняли, что ничего не понимаем, где, что)) Постояли на службе и поехали в отель Карс (отель понравился, современный, чистый с красивым фтнтаном и ухоженной территорией). Утром в назначенное ранее время (мы договорились на 10:00) Анна с водителем Антоном на прекрасном компактном, японском минивене нас забрали на экскурсию. Не буду долго расписывать, скажу, что всё очень понравилось! Анна очень интересно и с большой любовью рассказывала про старцев. Можно много читать, смотреть ролики но так и не проникнуться… Вот тогда начинаешь понимать, что такое переданная с любовью информация из уст в уста)) ничто не может заменить человеческого общения! Так-же очень понравилась история женского монастыря в Шамордино. Расшитые иконы Пресвятой Богородицы просто чудо! Аж до мурашек)) ну и на последок искупались в святом источнике, набрались сил перед дорогой домой. Анна, Антон спасибо большое за чудесную экскурсию! После экскурсии самостоятельно по рекомендации Анны посетили сказочный частный городок Вихляндия. Очень советую! Я не устаю удивляться человеческой фантазии! А еще больше поразило воплощение этой фантазии. Итог: всё очень понравилось, почерпнули много интересной информации, что-то переосмыслили, о чём-то задумались))

  • А
    Александр
    24 июня 2025
    Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни
    Огромное впечатление от экскурсовода Анны!!! Спасибо ей огромное за чудесную экскурсию. Мы и дети в восторге.
  • Д
    Дмитрий
    14 июня 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Наталья прекрасно знает материал и умеет донести много информации очень живо и интересно. Семь часов экскурсии пролетели абсолютно незаметно. Наталья идеально вписывается в тему экскурсии - она потрясающе светлый и добрый человек. Огромное спасибо!
  • М
    Мария
    7 апреля 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наталья очень приятная, отзывчивая, внимательная! Все рассказала, показала, учла все пожелания и дала ценные рекомендации! Все по времени четко. Автомобиль комфортабельный!
    Очень ей благодарны!
  • Т
    Татьяна
    30 марта 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наталья провела для нас очень интересную экскурсию, прекрасный рассказчик, множество исторических деталей и дат. Остались под приятным впечатлением! Рекомендуем! Комфортный автомобиль, маршрут согласовали с учётом времени нашего отъезда, все детали обговорили. Было приятно, комфортно и увлекательно. Огромное спасибо 💖
  • О
    Ольга
    17 февраля 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наталья- прекрасный гид и замечательный рассказчик! Отличная экскурсия, очень познавательно, невероятно интересно и подробно, много исторических фактов и интересной информации,
    читать дальше

    о которых не прочтешь в обычных книжках и на просторах интернета. Наталья в моменте отвечала на все возникающие вопросы, советовала, что и где лучше купить, на что обратить внимание Спасибо огромное за замечательную экскурсию и доброжелательное отношение. Мы брали минивэн, отличный и спокойный водитель, чистая, ухоженная машина, поэтому переезды были комфортны и приятны. Всем рекомендую!

  • Е
    Елена
    26 августа 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Экскурсия насыщенная, водитель Наталья - отличный, экскурсовод Анна просто выше всех похвал! Ребенок 12 лет все внимательно слушала и вникала.
    читать дальше

    Конечно, три монастыря, это много! Но нам все понравилось, организовано без нареканий. Рассказ интересный, много исторических моментов, но для такой экскурсии немного дорого. Спасибо большое.

  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Экскурсия прошла замечательно! Сначала мы провели 2 часа в Оптиной пустыне, потом на очень комфортном автомобиле нас отвезли в Клыково, а затем в Шамордино. День был будничный, поэтому паломников было мало. Экскурсия будет интересна верующим людям.
  • Т
    Тамара
    26 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Огромная благодарность Наталье и Анне за проведенную экскурсию!
    Экскурсовод Анна погрузила нас в атмосферу монастырей, святынь с удивительной историей. Рассказ был очень интересной и познавательный! Понравилось и взрослым, и дочке (10 лет).
    Все было великолепно организовано!
    Получили огромное удовольствие!
  • М
    Марина
    22 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Экскурсия прошла на самом высоком уровне! Машина приехала во время, в салоне было чисто и удобно, водитель Наталья очень внимательно
    читать дальше

    и аккуратно ведет автомобиль по хорошо выстроенному маршруту, поэтому поездка продолжительностью более 7 часов прошла легко и комфортно. Экскурсовод Анна прекрасно знает материал, грамотно его подает, отвечает на все вопросы, учитывает интересы и уровень туристов. Выражаю искреннюю благодарность Наталье и Анне и всем рекомендую их экскурсии!

  • И
    Ирина
    12 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Экскурсовод Анна удивила нас глубиной знаний о монастырях, в которых мы побывали. Рассказ был очень интересным. Не заметили, как пролетело
    читать дальше

    почти 7 часов!!! Узнали много интересного и нового для себя. Надеемся, на новые встречи с таким замечательным экскурсоводом на других экскурсиях. Все было отлично организовано. Спасибо водителю Наталье за организацию поездки.

  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наше путешествие по святым местам (Оптина пустынь-Клыково-Шамордино), организованные Натальей и экскурсоводом Анной наполнило нас новой очень интересной и полезной информацией.
    читать дальше

    Путешествовали на комфортном автомобиле, утром за нами к гостинице приехали вовремя. Анна на протяжении 7 часов беспрерывно рассказывала нам интересные факты про храмы, про жизнь старцев и их духовных наставников, показала нам иконы, истории которых мы не знали ранее. Отдельное спасибо Наталье и Анне за то, что ни разу нам не напомнили об ограниченности временных рамок, нас не торопили и не подгоняли. Показали нам интересные магазинчики, где мы купили необычные сувениры и местную продукцию. Порекомендовали нам интересные места для посещения в Козельске. Экскурсией очень довольны, рекомендуем.

  • А
    Анатолий
    2 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Замечательное путешествие в историю православия. Прекрасная организация экскурсии. Энциклопедические знания экскурсовода Анны в сочетании с безупречным сопровождением Натальи сделали поездку незабываемым событием. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Очень понравилось, экскурсовод Анна обладает огромным багажом знаний как исторических, так и культурных. Очень рады, что обратились к Вам. Спасибо.
