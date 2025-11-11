Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Козельска

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Козельске, цены от 16 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
На машине
7 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково
Путешествие по святым местам Козельска откроет перед вами удивительные истории старчества и духовного подвига, которые оставили глубокий след в русской культуре
Начало: В Козельске
«Вы пройдёте через главные ворота, посетите все храмы монастыря, осмотрите некрополь и познакомитесь с удивительной историей обители»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Злой город «Козельск, Чёртово городище, национальный парк» Угра
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Город, сказки и святыни: из Козельска
Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Начало: В городском парке Козельска
«После знакомства с храмом вас ждёт тёплый приём в чайной «Птичка»»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
18 200 ₽ за всё до 6 чел.
Очарование русской провинции
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование русской провинции
Путешествие по Верховским землям откроет перед вами старинные монастыри и живописные пейзажи. Узнайте легенды и историю этих мест
Начало: По договорённости в Козельске
«Вы познакомитесь с историей Перемышля, бывшего уездного городка, переходящего из одной губернии в другую»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 ноября 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Нам очень понравилась экскурсия, 7 часов пролетели незаметно. Наталья прекрасный рассказчик. Много исторических фактов и интересных историй. Дети 13 и 14 лет не скучали, с удовольствием слушали. Рекомендуем! 👍
  • и
    ирина
    21 сентября 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наталья проводила экскурсию. Наша мини группа из трех человек.
    Хотели бы оставить отзыв о Вашей экскурсии.
    Огромная благодарность, за такое богатое знание
    истории об этих местах. Было очень познавательно и интересно Вас слушать.
    Сразу заметно, что Вы с огромной любовью и теплотой занимаетесь своим делом ❤️ и передаете свои знания людям.
    Очень много узнали нового и замечательно провели время 💖.
    Спасибо Вам за Ваш труд.
    Дай Бог Вам сил и здоровья, заниматься любимым делом еще очень много лет… вести Души людей к свету 💖

  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Огромное спасибо Наталье за очень интересную и увлекательную подачу материала с доброй душой и вдохновением. Мы многое узнали, посмотрели и
    получили огромное удовольствие. Экскурсия длится 7 часов, информации дается много, но вы не заметите как пробежит время и с легкостью и благодарностью ее примете🙏 огромное спасибо, Наталья!
    Отдельное спасибо Ивану Васильевичу за комфортное вождение.

  • Б
    Безумова
    4 августа 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Замечательная экскурсия по Духовным центрам нашей Родины. Все очень интересно, структурировано, профессионально. Редко можно встретить экскурсовода, который реально живет тем
    о чем рассказывает, это очень подкупает и воодушевляет. Наталья спасибо огромное за Вашу работу, нам очень понравилось, 7 часов пролетели не заметно.

  • Б
    Безумова
    4 августа 2025
    Злой город «Козельск, Чёртово городище, национальный парк» Угра
    Очень душевная и интересная получилась экскурсия. Замечательные экскурсоводы Анна и Антон с большим вниманием отнеслись к нашим просьбам за что им огромная благодарность. Очень рекомендую, 7 часов пролетели не заметно. Профессионализм и компетентность на 5.
  • Д
    Дмитрий
    14 июня 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Наталья прекрасно знает материал и умеет донести много информации очень живо и интересно. Семь часов экскурсии пролетели абсолютно незаметно. Наталья идеально вписывается в тему экскурсии - она потрясающе светлый и добрый человек. Огромное спасибо!
  • М
    Мария
    7 апреля 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наталья очень приятная, отзывчивая, внимательная! Все рассказала, показала, учла все пожелания и дала ценные рекомендации! Все по времени четко. Автомобиль комфортабельный!
    Очень ей благодарны!
  • Т
    Татьяна
    30 марта 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наталья провела для нас очень интересную экскурсию, прекрасный рассказчик, множество исторических деталей и дат. Остались под приятным впечатлением! Рекомендуем! Комфортный автомобиль, маршрут согласовали с учётом времени нашего отъезда, все детали обговорили. Было приятно, комфортно и увлекательно. Огромное спасибо 💖
  • О
    Ольга
    17 февраля 2025
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наталья- прекрасный гид и замечательный рассказчик! Отличная экскурсия, очень познавательно, невероятно интересно и подробно, много исторических фактов и интересной информации,
    о которых не прочтешь в обычных книжках и на просторах интернета. Наталья в моменте отвечала на все возникающие вопросы, советовала, что и где лучше купить, на что обратить внимание Спасибо огромное за замечательную экскурсию и доброжелательное отношение. Мы брали минивэн, отличный и спокойный водитель, чистая, ухоженная машина, поэтому переезды были комфортны и приятны. Всем рекомендую!

  • Е
    Елена
    26 августа 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Экскурсия насыщенная, водитель Наталья - отличный, экскурсовод Анна просто выше всех похвал! Ребенок 12 лет все внимательно слушала и вникала.
    Конечно, три монастыря, это много! Но нам все понравилось, организовано без нареканий. Рассказ интересный, много исторических моментов, но для такой экскурсии немного дорого. Спасибо большое.

  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Экскурсия прошла замечательно! Сначала мы провели 2 часа в Оптиной пустыне, потом на очень комфортном автомобиле нас отвезли в Клыково, а затем в Шамордино. День был будничный, поэтому паломников было мало. Экскурсия будет интересна верующим людям.
  • Т
    Тамара
    26 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Огромная благодарность Наталье и Анне за проведенную экскурсию!
    Экскурсовод Анна погрузила нас в атмосферу монастырей, святынь с удивительной историей. Рассказ был очень интересной и познавательный! Понравилось и взрослым, и дочке (10 лет).
    Все было великолепно организовано!
    Получили огромное удовольствие!
  • М
    Марина
    22 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Экскурсия прошла на самом высоком уровне! Машина приехала во время, в салоне было чисто и удобно, водитель Наталья очень внимательно
    и аккуратно ведет автомобиль по хорошо выстроенному маршруту, поэтому поездка продолжительностью более 7 часов прошла легко и комфортно. Экскурсовод Анна прекрасно знает материал, грамотно его подает, отвечает на все вопросы, учитывает интересы и уровень туристов. Выражаю искреннюю благодарность Наталье и Анне и всем рекомендую их экскурсии!

  • И
    Ирина
    12 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Экскурсовод Анна удивила нас глубиной знаний о монастырях, в которых мы побывали. Рассказ был очень интересным. Не заметили, как пролетело
    почти 7 часов!!! Узнали много интересного и нового для себя. Надеемся, на новые встречи с таким замечательным экскурсоводом на других экскурсиях. Все было отлично организовано. Спасибо водителю Наталье за организацию поездки.

  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Наше путешествие по святым местам (Оптина пустынь-Клыково-Шамордино), организованные Натальей и экскурсоводом Анной наполнило нас новой очень интересной и полезной информацией.
    Путешествовали на комфортном автомобиле, утром за нами к гостинице приехали вовремя. Анна на протяжении 7 часов беспрерывно рассказывала нам интересные факты про храмы, про жизнь старцев и их духовных наставников, показала нам иконы, истории которых мы не знали ранее. Отдельное спасибо Наталье и Анне за то, что ни разу нам не напомнили об ограниченности временных рамок, нас не торопили и не подгоняли. Показали нам интересные магазинчики, где мы купили необычные сувениры и местную продукцию. Порекомендовали нам интересные места для посещения в Козельске. Экскурсией очень довольны, рекомендуем.

  • А
    Анатолий
    2 июня 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Замечательное путешествие в историю православия. Прекрасная организация экскурсии. Энциклопедические знания экскурсовода Анны в сочетании с безупречным сопровождением Натальи сделали поездку незабываемым событием. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Очень понравилось, экскурсовод Анна обладает огромным багажом знаний как исторических, так и культурных. Очень рады, что обратились к Вам. Спасибо.
  • М
    Мария
    24 февраля 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Мы посетили с семьей эту экскурсию 24 февраля 2024. Поездка замечательно организована. Утро началось у отеля, где мы остановились. Нас
    встретил гид и водитель на комфортабельном автомобиле. С первых минут знакомства установилась тёплая и доброжелательная атмосфера. Гид Анна обладает энциклопедическими знаниями, очень интересно излагает материал. Открыли для себя новые грани истории духовной и светской жизни России.
    Выражаем благодарность организаторам экскурсии и гиду Анне!

  • М
    Миллер
    24 февраля 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Большое спасибо за проведённую экскурсию Анне и Наталье! Было интересно, познавательно и душевно. Анна с пониманием отнеслась к желанием клиента,
    а Наталья оперативно доставила по самым главным местам области. Приезжайте в Козельск на святые места для успокоения души и осмысления жизни!

  • Н
    Наталья
    18 декабря 2023
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
    Были у Вас 15 и 16 декабря 2023 года,приятно удивлены качеством экскурсионных услуг. Такого количества информации о "Святых местах" Калуги
    и ее окрестностях мы и представить себе не могли! Экскурсоводы Анна и Наталья в течении двух дней, невзирая на обильный снегопад и гололед, качественно и профессионально выполняли все условия договора по индивидуальному экскурсионному обслуживанию группы, состоящей из шести "капризных" Москвичей! С нами были согласованы все детали маршрута, время подачи транспорта, предложены качественные места обедов и ужинов, куда нас отвезти даже после окончания времени экскурсии. Когда мы были в Оптина Пустыне,сложилось впечатление, что Анна прожила там несколько лет, настолько подробно она рассказывала о каждой Иконе, о жизни Монахов и отвечала на все наши многочисленные вопросы. Для двух наших маломобильных путешественников организовали подъезд к самим воротам Обители. Благодаря Наталье и Анне, казавшийся провинциальным городом, Калуга превратилась в красивейший исторический город с губернской архитектурой, а Троицкий Собор и Храм Святого Георгия оставили неизгладимые впечатления на нас, москвичей! Уезжая в Москву и подъезжая к вокзалу Калуга 1, мы обнаружили, что у нас отправление с вокзала Калуга 2 и Наталья, несмотря на обильный снегопад,"домчала" нас до станции и мы успели к поезду! Огромное спасибо за познавательно проведенное время и внимание к нашим проблемам и запросам! Рекомендуем Всем кому нужно качественное, честное и профессиональное экскурсионное обслуживание. Здоровья Вам и Удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Козельску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Козельске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам
  2. Злой город «Козельск, Чёртово городище, национальный парк» Угра
  3. Очарование русской провинции
Сколько стоит экскурсия по Козельску в декабре 2025
Сейчас в Козельске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 16 800 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Козельска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Козельске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025