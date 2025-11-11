Н Наталья Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Нам очень понравилась экскурсия, 7 часов пролетели незаметно. Наталья прекрасный рассказчик. Много исторических фактов и интересных историй. Дети 13 и 14 лет не скучали, с удовольствием слушали. Рекомендуем! 👍

и ирина Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам

Хотели бы оставить отзыв о Вашей экскурсии.

Огромная благодарность, за такое богатое знание читать дальше истории об этих местах. Было очень познавательно и интересно Вас слушать.

Сразу заметно, что Вы с огромной любовью и теплотой занимаетесь своим делом ❤️ и передаете свои знания людям.

Очень много узнали нового и замечательно провели время 💖.

Спасибо Вам за Ваш труд.

О Ольга Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам читать дальше получили огромное удовольствие. Экскурсия длится 7 часов, информации дается много, но вы не заметите как пробежит время и с легкостью и благодарностью ее примете🙏 огромное спасибо, Наталья!

Отдельное спасибо Ивану Васильевичу за комфортное вождение. Огромное спасибо Наталье за очень интересную и увлекательную подачу материала с доброй душой и вдохновением. Мы многое узнали, посмотрели и

Б Безумова Злой город «Козельск, Чёртово городище, национальный парк» Угра Очень душевная и интересная получилась экскурсия. Замечательные экскурсоводы Анна и Антон с большим вниманием отнеслись к нашим просьбам за что им огромная благодарность. Очень рекомендую, 7 часов пролетели не заметно. Профессионализм и компетентность на 5.

Д Дмитрий Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Получили огромное удовольствие от экскурсии! Наталья прекрасно знает материал и умеет донести много информации очень живо и интересно. Семь часов экскурсии пролетели абсолютно незаметно. Наталья идеально вписывается в тему экскурсии - она потрясающе светлый и добрый человек. Огромное спасибо!

М Мария Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Наталья очень приятная, отзывчивая, внимательная! Все рассказала, показала, учла все пожелания и дала ценные рекомендации! Все по времени четко. Автомобиль комфортабельный!

Очень ей благодарны!

Т Татьяна Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Наталья провела для нас очень интересную экскурсию, прекрасный рассказчик, множество исторических деталей и дат. Остались под приятным впечатлением! Рекомендуем! Комфортный автомобиль, маршрут согласовали с учётом времени нашего отъезда, все детали обговорили. Было приятно, комфортно и увлекательно. Огромное спасибо 💖

О Ольга Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам о которых не прочтешь в обычных книжках и на просторах интернета. Наталья в моменте отвечала на все возникающие вопросы, советовала, что и где лучше купить, на что обратить внимание Спасибо огромное за замечательную экскурсию и доброжелательное отношение. Мы брали минивэн, отличный и спокойный водитель, чистая, ухоженная машина, поэтому переезды были комфортны и приятны. Всем рекомендую! Наталья- прекрасный гид и замечательный рассказчик! Отличная экскурсия, очень познавательно, невероятно интересно и подробно, много исторических фактов и интересной информации,

Е Елена Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Конечно, три монастыря, это много! Но нам все понравилось, организовано без нареканий. Рассказ интересный, много исторических моментов, но для такой экскурсии немного дорого. Спасибо большое. Экскурсия насыщенная, водитель Наталья - отличный, экскурсовод Анна просто выше всех похвал! Ребенок 12 лет все внимательно слушала и вникала.

Ю Юлия Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Экскурсия прошла замечательно! Сначала мы провели 2 часа в Оптиной пустыне, потом на очень комфортном автомобиле нас отвезли в Клыково, а затем в Шамордино. День был будничный, поэтому паломников было мало. Экскурсия будет интересна верующим людям.

Т Тамара Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Огромная благодарность Наталье и Анне за проведенную экскурсию!

Экскурсовод Анна погрузила нас в атмосферу монастырей, святынь с удивительной историей. Рассказ был очень интересной и познавательный! Понравилось и взрослым, и дочке (10 лет).

Все было великолепно организовано!

Получили огромное удовольствие!

М Марина Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам и аккуратно ведет автомобиль по хорошо выстроенному маршруту, поэтому поездка продолжительностью более 7 часов прошла легко и комфортно. Экскурсовод Анна прекрасно знает материал, грамотно его подает, отвечает на все вопросы, учитывает интересы и уровень туристов. Выражаю искреннюю благодарность Наталье и Анне и всем рекомендую их экскурсии! Экскурсия прошла на самом высоком уровне! Машина приехала во время, в салоне было чисто и удобно, водитель Наталья очень внимательно

И Ирина Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам почти 7 часов!!! Узнали много интересного и нового для себя. Надеемся, на новые встречи с таким замечательным экскурсоводом на других экскурсиях. Все было отлично организовано. Спасибо водителю Наталье за организацию поездки. Экскурсовод Анна удивила нас глубиной знаний о монастырях, в которых мы побывали. Рассказ был очень интересным. Не заметили, как пролетело

А Андрей Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Путешествовали на комфортном автомобиле, утром за нами к гостинице приехали вовремя. Анна на протяжении 7 часов беспрерывно рассказывала нам интересные факты про храмы, про жизнь старцев и их духовных наставников, показала нам иконы, истории которых мы не знали ранее. Отдельное спасибо Наталье и Анне за то, что ни разу нам не напомнили об ограниченности временных рамок, нас не торопили и не подгоняли. Показали нам интересные магазинчики, где мы купили необычные сувениры и местную продукцию. Порекомендовали нам интересные места для посещения в Козельске. Экскурсией очень довольны, рекомендуем. Наше путешествие по святым местам (Оптина пустынь-Клыково-Шамордино), организованные Натальей и экскурсоводом Анной наполнило нас новой очень интересной и полезной информацией.

А Анатолий Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Замечательное путешествие в историю православия. Прекрасная организация экскурсии. Энциклопедические знания экскурсовода Анны в сочетании с безупречным сопровождением Натальи сделали поездку незабываемым событием. Большое спасибо!

И Ирина Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам Очень понравилось, экскурсовод Анна обладает огромным багажом знаний как исторических, так и культурных. Очень рады, что обратились к Вам. Спасибо.

М Мария Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам встретил гид и водитель на комфортабельном автомобиле. С первых минут знакомства установилась тёплая и доброжелательная атмосфера. Гид Анна обладает энциклопедическими знаниями, очень интересно излагает материал. Открыли для себя новые грани истории духовной и светской жизни России.

Выражаем благодарность организаторам экскурсии и гиду Анне! Мы посетили с семьей эту экскурсию 24 февраля 2024. Поездка замечательно организована. Утро началось у отеля, где мы остановились. Нас

Выражаем благодарность организаторам экскурсии и гиду Анне! Мы посетили с семьей эту экскурсию 24 февраля 2024. Поездка замечательно организована. Утро началось у отеля, где мы остановились. Нас

М Миллер Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам а Наталья оперативно доставила по самым главным местам области. Приезжайте в Козельск на святые места для успокоения души и осмысления жизни! Большое спасибо за проведённую экскурсию Анне и Наталье! Было интересно, познавательно и душевно. Анна с пониманием отнеслась к желанием клиента,