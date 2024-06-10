Это путешествие по красивейшим местам Верховских земель — древнего края на Оке. Вы познакомитесь с историей Перемышля, бывшего уездного городка, переходящего из одной губернии в другую. Увидите старинные монастыри и соборы, обрамлённые душистыми лесами. Услышите легенды и предания этих мест.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Шаровкин женский монастырь

Он был основан в начале 16 века иноком Феогностом, известным как Шаровка. Мы расскажем о жизни и погребении основателя, об отшельниках и иноческих обителях. А ещё о покровителе монастыря — князе Воротынском, который воздвиг здесь 4 каменных храма: Успения Пречистыя Богородицы, Св. Апостола Иоанна Богослова, Святителя Николая и Преп. Сергия Радонежского.

В 1563 г. в Шаровкин монастырь по старому Перемышльскому тракту ездил на богомолье Иван Грозный. Впоследствии он много раз в нём останавливался.

Перемышль

По красивой дороге мы доедем до села Перемышль. Здесь вы увидите:

Холм Успенского собора, старое городище, Завершье, Пушкарский овраг и ансамбль присутственных мест

Новое городище

Успенский собор — памятник архитектуры конца 16 в.

Храмы Перемышля 17-18 вв.

Озеро Тишь

Смотровую площадку с видом на пойму реки Жиздры

Вы услышите, каким был Перемышль в 18 веке — уездный город, приписанный то к одной, то к другой губерниям. Погуляете по улицам, отвечающим регулярной планировке екатерининского времени.

Свято-Успенский Лихвинский Гремячев монастырь

Мы зайдём в Успенский собор и поднимемся на колокольню начала 19 века, чтобы полюбоваться великолепной панорамой Оки: глубокие луговые долины, высокая насыпная гора в виде полуострова, окружённого лесистыми оврагами. Дойдём до источника Георгия Великомученика — он обладает целебными свойствами, поэтому рядом построена часовня с купелью. Мы расскажем:

В честь чего назван монастырь

О чём была первая челобитная грамота царю от местных жителей и монахов

К кому, по преданию, на этом месте явилась Богородица

Организационные детали