Погулять по старинным монастырям и узнать историю села Перемышль на экскурсии из Козельска
Это путешествие по красивейшим местам Верховских земель — древнего края на Оке.
Вы познакомитесь с историей Перемышля, бывшего уездного городка, переходящего из одной губернии в другую. Увидите старинные монастыри и соборы, обрамлённые душистыми лесами. Услышите легенды и предания этих мест.
Он был основан в начале 16 века иноком Феогностом, известным как Шаровка. Мы расскажем о жизни и погребении основателя, об отшельниках и иноческих обителях. А ещё о покровителе монастыря — князе Воротынском, который воздвиг здесь 4 каменных храма: Успения Пречистыя Богородицы, Св. Апостола Иоанна Богослова, Святителя Николая и Преп. Сергия Радонежского.
В 1563 г. в Шаровкин монастырь по старому Перемышльскому тракту ездил на богомолье Иван Грозный. Впоследствии он много раз в нём останавливался.
Перемышль
По красивой дороге мы доедем до села Перемышль. Здесь вы увидите:
Холм Успенского собора, старое городище, Завершье, Пушкарский овраг и ансамбль присутственных мест
Новое городище
Успенский собор — памятник архитектуры конца 16 в.
Храмы Перемышля 17-18 вв.
Озеро Тишь
Смотровую площадку с видом на пойму реки Жиздры
Вы услышите, каким был Перемышль в 18 веке — уездный город, приписанный то к одной, то к другой губерниям. Погуляете по улицам, отвечающим регулярной планировке екатерининского времени.
Свято-Успенский Лихвинский Гремячев монастырь
Мы зайдём в Успенский собор и поднимемся на колокольню начала 19 века, чтобы полюбоваться великолепной панорамой Оки: глубокие луговые долины, высокая насыпная гора в виде полуострова, окружённого лесистыми оврагами. Дойдём до источника Георгия Великомученика — он обладает целебными свойствами, поэтому рядом построена часовня с купелью. Мы расскажем:
В честь чего назван монастырь
О чём была первая челобитная грамота царю от местных жителей и монахов
К кому, по преданию, на этом месте явилась Богородица
Организационные детали
Просторный и комфортный кроссовер Kia Carnival 3, удобные индивидуальные кресла, комфорт и безопасность — вы получите максимальное удовольствие от поездки. Дорога между локациями занимает 20-25 мин.
Дополнительные расходы по желанию: обед и чаепитие в трапезной монастыря
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Козельске
Провели экскурсии для 52 туристов
В нашей команде аттестованный экскурсовод-гид по Калуге и Калужской области, менеджер организатор и водитель. Мы отдаём предпочтение малоформатному авторскому туризму, со смыслом и содержанием, с уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в котором живут. Без «сувенирности» и поверхностности. С глубоким погружением. Как мы любим и умеем.