Очарование русской провинции

Погулять по старинным монастырям и узнать историю села Перемышль на экскурсии из Козельска
Это путешествие по красивейшим местам Верховских земель — древнего края на Оке.

Вы познакомитесь с историей Перемышля, бывшего уездного городка, переходящего из одной губернии в другую. Увидите старинные монастыри и соборы, обрамлённые душистыми лесами. Услышите легенды и предания этих мест.
Очарование русской провинции
Очарование русской провинции
Очарование русской провинции
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Шаровкин женский монастырь

Он был основан в начале 16 века иноком Феогностом, известным как Шаровка. Мы расскажем о жизни и погребении основателя, об отшельниках и иноческих обителях. А ещё о покровителе монастыря — князе Воротынском, который воздвиг здесь 4 каменных храма: Успения Пречистыя Богородицы, Св. Апостола Иоанна Богослова, Святителя Николая и Преп. Сергия Радонежского.

В 1563 г. в Шаровкин монастырь по старому Перемышльскому тракту ездил на богомолье Иван Грозный. Впоследствии он много раз в нём останавливался.

Перемышль

По красивой дороге мы доедем до села Перемышль. Здесь вы увидите:

  • Холм Успенского собора, старое городище, Завершье, Пушкарский овраг и ансамбль присутственных мест
  • Новое городище
  • Успенский собор — памятник архитектуры конца 16 в.
  • Храмы Перемышля 17-18 вв.
  • Озеро Тишь
  • Смотровую площадку с видом на пойму реки Жиздры

Вы услышите, каким был Перемышль в 18 веке — уездный город, приписанный то к одной, то к другой губерниям. Погуляете по улицам, отвечающим регулярной планировке екатерининского времени.

Свято-Успенский Лихвинский Гремячев монастырь

Мы зайдём в Успенский собор и поднимемся на колокольню начала 19 века, чтобы полюбоваться великолепной панорамой Оки: глубокие луговые долины, высокая насыпная гора в виде полуострова, окружённого лесистыми оврагами. Дойдём до источника Георгия Великомученика — он обладает целебными свойствами, поэтому рядом построена часовня с купелью. Мы расскажем:

  • В честь чего назван монастырь
  • О чём была первая челобитная грамота царю от местных жителей и монахов
  • К кому, по преданию, на этом месте явилась Богородица

Организационные детали

  • Просторный и комфортный кроссовер Kia Carnival 3, удобные индивидуальные кресла, комфорт и безопасность — вы получите максимальное удовольствие от поездки. Дорога между локациями занимает 20-25 мин.
  • Дополнительные расходы по желанию: обед и чаепитие в трапезной монастыря
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в Козельске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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