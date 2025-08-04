Индивидуальная
до 6 чел.
Город, сказки и святыни: из Козельска
Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Начало: В городском парке Козельска
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
18 200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование русской провинции
Путешествие по Верховским землям откроет перед вами старинные монастыри и живописные пейзажи. Узнайте легенды и историю этих мест
Начало: По договорённости в Козельске
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Литературная экскурсия по Козельску, Шамордино и Оптиной пустыни
Посетить великие места и поговорить о великих писателях
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 08:00
14 дек в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Очень душевная и интересная получилась экскурсия. Замечательные экскурсоводы Анна и Антон с большим вниманием отнеслись к нашим просьбам за что им огромная благодарность. Очень рекомендую, 7 часов пролетели не заметно. Профессионализм и компетентность на 5.
