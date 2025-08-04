Б Безумова

Очень душевная и интересная получилась экскурсия. Замечательные экскурсоводы Анна и Антон с большим вниманием отнеслись к нашим просьбам за что им огромная благодарность. Очень рекомендую, 7 часов пролетели не заметно. Профессионализм и компетентность на 5.