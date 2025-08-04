Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Козельск и монастыри
Путешествие по древнему Козельску и монастырям: Оптина, Шамордино и Фёклина пустыни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре
Начало: У городского парка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково
Путешествие по святым местам Козельска откроет перед вами удивительные истории старчества и духовного подвига, которые оставили глубокий след в русской культуре
Начало: В Козельске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город, сказки и святыни: из Козельска
Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Начало: В городском парке Козельска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 200 ₽ за всё до 6 чел.
