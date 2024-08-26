Экскурсия насыщенная, водитель Наталья - отличный, экскурсовод Анна просто выше всех похвал! Ребенок 12 лет все внимательно слушала и вникала.

Конечно, три монастыря, это много! Но нам все понравилось, организовано без нареканий. Рассказ интересный, много исторических моментов, но для такой экскурсии немного дорого. Спасибо большое.

Ю Юлия

Экскурсия прошла замечательно! Сначала мы провели 2 часа в Оптиной пустыне, потом на очень комфортном автомобиле нас отвезли в Клыково, а затем в Шамордино. День был будничный, поэтому паломников было мало. Экскурсия будет интересна верующим людям.