Индивидуальная
до 6 чел.
Город, сказки и святыни: из Козельска по главным местам Калужской области
Неспешная и вдумчивая прогулка по старинному городу и великолепным природным локациям вокруг него
Начало: В городском парке Козельска
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование русской провинции
Погулять по старинным монастырям и узнать историю села Перемышль на экскурсии из Козельска
Начало: По договорённости в Козельске
26 мая в 09:00
27 мая в 09:00
15 100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Козельск, Шамордино, Оптина и Фёклина пустыни
Полюбоваться прекрасной храмовой архитектурой и погрузиться в историю этих мест
Начало: У городского парка
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Козельску в категории «Для школьников»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Козельске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Козельску в мае 2025
Сейчас в Козельске в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 15 100 до 16 800.
Забронируйте экскурсию в Козельске на 2025 год для школьников, цены от 15100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль