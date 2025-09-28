Отправьтесь в путешествие по одному из живописнейших уголков Сочи — парк Солохаул.
Вы увидите бескрайние чайные плантации, долину горной реки Шахе с её шумными водами, Дагомысские корыта или, как их еще называют, «Озера любви», и музей-усадьбу Кошмана.
Это уникальная возможность не только насладиться красотой нетронутой природы, но и окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения.
Вы увидите бескрайние чайные плантации, долину горной реки Шахе с её шумными водами, Дагомысские корыта или, как их еще называют, «Озера любви», и музей-усадьбу Кошмана.
Это уникальная возможность не только насладиться красотой нетронутой природы, но и окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения.
Описание экскурсииУникальные природные локации Отправьтесь вместе с нами в один из живописных уголков природы Сочи. Бескрайние чайные плантации, долина горной реки Шахе с её шумными водами, Дагомысские корыта и музей-усадьба Кошмана, человека, который привёз чай в Сочи и первым начал его выращивать! Это уникальная возможность не только насладиться красотой нетронутой природы, но и окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения и узнать о самом северном чае в мире. В конце путешествия мы отправимся в парк развлечений «Солохаул», где можно активно провести время всей семьей. Прокатитесь на километровом зиплайне и насладитесь уникальностью природы Сочи. Яркие эмоции и незабываемые впечатления ждут вас! Важная информация:
- Одевайтесь удобно и по сезону.
- Берите защиту от солнца и питьевую воду.
Ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дагомысские корыта
- Смотровая «На краю земли»
- Мужской монастырь «Крестовая пустынь»
- Парк «Солохаул»
- Дом «Кошмана»
- Чайная плантация Солохаул парк
- Водопады: Девичьи слезы, Радужный и водопад Любви
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Услуги гида
- Дегустация
Что не входит в цену
- Полет на воздушном шаре (по желанию): /n взрослые - 2500 руб. /чел. /n дети - 2000 руб. /чел.
- Зиплайн (по желанию): /n взрослые - от 2000 руб. /чел. /n дети - от 1500 руб. /чел.
- Прогулка на БТР (по желанию): /n взрослые - 1000 руб. /чел. /n дети - 700 р. /чел.
- Обед (по желанию)
- Экологический сбор на Даргомысские корыта - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Одевайтесь удобно и по сезону
- Берите защиту от солнца и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артемий
28 сен 2025
Очень понравилась эта экскурсия! Жалко только воздушные шары не летали им не позволяет дождик и ветер. Зато получилось прокатиться на Зиплане. Благодарю гиду Айгазу за эту замечательную и экстримальную экскурсию!!! 👍👏🔥
М
Марина
19 авг 2025
Это самые незабываемые впечатления от поездки в Сочи! Локации крутые, водитель Аркадий самый лучший!
Р
Роман
19 авг 2025
Не взяли купальники, Вы берите!
И
Ирина
17 авг 2025
Великолепная экскурсия с 13.30 до 23.00 у нас была. Водитель Евгений (самое лучшее что могло с нами произойти) эмоции через край. Полет на воздушном шаре останется навсегда в нашей памяти.
И
Илья
17 авг 2025
Наш гид Роберт пушка. Он сделал нашу поездку незабываемой. Я или не оставляю отзывы или оставляю хорошие и здесь тот случай когда хочется сказать Спасибо Роберту!!! Тур огонь. Гид огонь. Не пожалеете
А
Анжелика
16 авг 2025
Экскурсия о-очень понравилась, просто огонь! Адреналин и драйв полный. Аркадий экскурсовод и водитель в одном лице просто мой герой. Мастер вождения!
А
Анна
13 авг 2025
Лучшая экскурсия, которую мы брали. Роберт очень весело нас сопровождал. Советуем всем: искупаетесь, покатаетесь, потанцуете, продегустируете вкусности. Эмоции зашкаливают)
М
Маргарита
7 авг 2025
Потрясающая поездка! Огромное спасибо нашему гиду - Аркадию. Было и страшно, и весело, и загадочно! Все что написано в описании - было и даже больше. Посетили великолепные места, не было
А
Алёна
6 авг 2025
Евгений - прекрасный экскурсовод, водитель и человек, нам очень понравилось быть с ним в одной команде! В джипе катались очень резво, с адреналином. Все локации прекрасны, больше всего хотели посетить
Т
Татьяна
5 авг 2025
Несмотря на проливной дождь экскурсия удалась. Всё понравилось. Природа шикарная! Виды очень красивые. Горы в дождик покрыты белым туманом, водопады мощнейшие. Горное бездорожье в дождь добавило экстрима. Было весело,драйвово и интересно. Мы ездили на УАЗ патриот с Эдиком. Весёлый молодой человек, внимателен ко всем туристам. В конце заезжали кушать в очень живописное место. Шашлык там просто огонь!
О
Ольга
2 авг 2025
Все шикарно! Даже для людей в возрасте! Прекрасный водитель Влад, обширная программа, дегустация на высшем уровне! Будем в Сочи обязательно поедем ещё! Рекомендую)
И
Ирина
30 июл 2025
Спасибо большое организаторам, нашему экскурсоводу Альберту. Нам все очень понравилось, и катание на джипах, и купание, и дегустации.
С
Сергей
26 июл 2025
Накатались вдоволь, наелись, напились и насмотрелись. Впечатлений много! Покатушки по буеракам на полной скорости под любимую музыку. Я кайфонул. Спасибо Эдику большое
М
Маргарита
26 июл 2025
Водитель Лучший!!! Спасибо Аркадию. Все понравилось, особенно купание и стиль езды👍🏻
А
Александра
23 июл 2025
Читала отзывы перед телевизором, как заказать тур, конечно, начала с отрицательных, и их почему-то оказалось немало!!! Я считаю, что отрицательные отзывы писали люди, которые плохо ознакомились с описанием тура или думают, что за такие деньги их будут катать и
Входит в следующие категории Красной поляны
Похожие экскурсии из Красной поляны
Мини-группа
до 3 чел.
Полет на параплане в тандеме с инструктором в Сочи и Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Полеты проходят ежедневно в хорошую погоду
15 000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фото-тур в Абхазию забытые здания: Гагра, Мандариновый сад и Пицунда
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 9:00
2800 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Абхазия за один день: Рица, пещеры и мандариновый сад из Красной Поляны
Начало: Ближайшая остановка у вашего адреса
2600 ₽ за человека