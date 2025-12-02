Этот тур для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное за один день, без спешки и с комфортом. В Абхазию приезжают за природой и историей. Мы посетим самые красивые места
Описание экскурсииРекомендуем посетить самый яркий тур по самой шикарной стране рядом с РФ - Абхазии! За один день Вы сможете увидеть самые исторические и красивые места, насладиться уникальной красотой гор и водоемов. Можно посетить одно из самых знаменитых важных православных мест в Европе - 19 века. Новоафонский монастырь, великолепный памятник архитектуры века и величественно сияющий золотыми куполами на зеленом склоне гор. Затем вы направляетесь в пещеры Нового Афона, комплекс из 9 древних пещер в глубине горы, где вы прокатитесь на специальном поезде в глубину горы (там прохладно, предоставляются пледы), но вам все равно нужно одеваться теплее, потому что внутри пещер температура составляет около 10 градусов, а время пребывания там составляет более часа. В Новом Афоне можно полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы, поплавать и позагорать (летом), а также увидеть множество архитектурных памятников. Затем вы отправитесь в самые старые храмы на территории Абхазии – храм Лыхны, он был посажен в столетии и помнит много исторических периодов и войн. Затем группа движется к следующему важному месту-озеру Рица, которое высоко в горах, но весь путь к нему настолько увлекателен, что вы даже будете кайфовать под шум горных рек, вы увидите обилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. По пути к озеру наша группа пересечет величественный Юпшарский каньон - знаменитый каменный мешок, водопады Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочные водопады. Особое внимание заслуживает Голубое озеро-ярко-голубая кристально чистая вода с павлинами и лебедями, что придает этому озеру особую тайну. Во время тура наши профессиональные гиды расскажут вам о самых известных легендах этих удивительных мест, о наших гидах туристы часто оставляют восторженные отзывы, а кто ранее ездил на другие экскурсии дает отличную оценку качества именно нашей компании, как говорится все познается в сравнении. Вообщем такая увлекательная поездка никого не оставит равнодушным и останется в памяти каждого туриста на долгие годы! Немного интересных фактов: На языке местного населения « Абхазия» звучит как «Апсни" - в переводе означает "Страна Души» В районе Старой Гагры стоит ресторан «Гагрипш", построенный без единого гвоздя Репруа (длина 18 метров) - самая короткая река в мире Город Новый Афон считается самым маленьким городом в мире и имеет метро (если его можно назвать), есть железная дорога, проходящая через пещеры. В абхазских горах находятся две самые глубокие пещеры в мире-Пещера Крубера (2197 метров) и пещера им. Веревкина (2212 метров) Абхазское побережье-самое чистое в Черном море В Абхазии насчитывается 3500 видов растений, в том числе 100 эндемичных видов, которых больше нигде в мире нет Финальная сцена битвы Шерлока и Мориарти была снята в горах Абхазии возле водопада Гегский И в 70-х годах появился первый в мире памятник обезьяне ------------- Границу могут пересекать все своему паспорту, а иностранные граждане по действующему загранпаспорту. Для взрослых — паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загран иначе могут не пропустить. Условия пропуска через границу граждан Казахстана со стороны Абхазии в РФ: - должны обязательно иметь вид на жительство в РФ - либо должны быть в официальном браке за гражданами РФ и при пересечении границы быть с супругой/супругом - либо пересекать с близким родственником гражданином РФ и быть в его сопровождении брат/сестра/сын/дочь • если ребенок едет без родителей, то нужно предоставить генеральную нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на пересечение границы Абхазии (или просто границ без указания стран), • дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого, • отсутствие судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП и по ИНН проверяем есть ли запрет на выезд), • домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок, справок от ветеринара и переноски. Дополнительные расходы:
✔ Государственный экологический сбор на озеро Рица на контрольно пропускном пункте является обязательным и доплачивается к цене билета:
• взрослый с 12 лет — 700 руб., • дети с 8-11 лет включительно — 200 руб., • дети до 7 лет включительно — бесплатно. По желанию:
- Дача Сталина — 400 руб. /чел.;
- Группа до Сухума — 700 руб. /чел. (по желанию);
✔ Ново-Афонская Пещера (до 1-40 мин. внутри, отдельная экскурсия проводится, спуск на подземном метро):
• для взрослых — 700 рублей, • для детей до 8 лет вход бесплатный, Важная информация:
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.
- Пещеры посещаем, расписание рабочих дней уточнять.
- С Красной Поляны сбор только по набору групп, уточнять заранее.
- Забираем от ближайшей остановки к вашему адресу проживания везде!
- Время выездов и общая продолжительность экскурсии указаны примерно, в сезон оно зависит от светового дня, загруженности границы и вашей точки посадки, мы заботимся о своих путешественниках и едем через специальное место на границе в выделяемое для нас время, чтобы не стоять в огромной общей автомобильной очереди и не очень поздно возвращать вас назад.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колоннада в Гагре
- 🍊 Мандариновый Сад
- Парк принца Ольденбургского
- Город Гагра
- Абхазский национальный парк
- Пасека с вкусным мёдом и винный погреб (бесплатная дегустация - мёд, вино, чача, сыр, копчёное мясо)
- Голубое озеро
- Водопады Девичьи, Мужские слезы (остановки запрещены - камнепады)
- Водопад Молочный и смотровая Птичий клюв (по желанию, если погода плохая не посещаются, посещаются только в теплое время года)
- Водопад влюблённых (остановки запрещены - камнепады)
- Юпшарский каньон (каньон каменный мешок, остановки запрещены - камнепады)
- Чистейшее заповедное горное озеро Рица
- Заброшенная Жд Станция Псцырха
- Дача Сталина (по желанию)
- Новоафонский монастырь (по желанию)
- Новоафонская пещера (по желанию)
- Сухум по желанию и при наборе группы (кто не идет в пещеры)
- Парк с лебедями в Новом Афоне
- Новоафонский действующий мужской монастырь, храм Симона Канонита внутри монастыря - летом
- Храм Лыхны (VIII - X вв) - зимой
- Рукотворный водопад в Новом Афоне
- Кто выделяет время на посещение пещер не успеют посетить парк и пляж, кто не посещает пещеры гуляет по парку и на пляже
- Профессиональный экскурсовод историк из Абхазии
- Трансфер Сочи/Адлер/Сириус/Поляна согласно выбранному билету
- Дегустации напитков, сыра, копченостей
- Въезд в государственный экологический сбор в Рицинский национальный парк: с 12 лет 700 руб., дети 8-11 лет 200 руб.
- Дача Сталина 300 руб. /чел.
- Ново-Афонская Пещера: 700 руб., с 8 лет, до 8 лет - бесплатно
- Водопад Молочный и смотровая Птичий клюв по 300 р. /чел. каждая точка (это объезд Рицы по вашему желанию)
- Обед в кафе средне от 800 руб. /чел.
Начало: Ближайшая остановка у вашего адреса
Завершение: Довозим к месту сбора
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 дек 2025
Насыщенная программа, все очень организовано, экскурсию рекомендую
С
Светлана
2 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! За один день посетили достаточно много локаций, много красивых фото, общее представление об Абхазии теперь есть! Хочется отметить отличную организацию экскурсии, начиная с посадки в автобус. Водитель
Т
Татьяна
18 сен 2025
Отличная экскурсия. Водитель и экскурсовод, высший класс 👍., но на озере Рица, хотелось бы подольше побыть. Очень довольна, что поехала.
Е
Елена
6 сен 2025
Экскурсия была 5го сентября 2025 года. Все понравилось. Водитель Артур, гид Николь. Все отлажено, что радует. Мы стартовали с Красной поляны и надо быть готовыми к тому, что большинство экскурсий
Е
Елена
25 авг 2025
Спасибо Юрию и Рубену за чудесную экскурсию🙏
Л
Леонова
23 мая 2025
21 мая был на экскурс. Абхазия за 1 день. Экскурсия очень понравилась. Все отлично организованно. Успели посетитьвсе,что указанно в программе тура. Отдельная благодарностьСаиду!Очень интерестно все рассказывал и комфортное вождение! Все понравилось! Спасибо!
А
Александр
18 мая 2025
Вот ребята на дегустации абсолютно не рассказали ни одного тоста такое впечатление что они не настоящие абхазы…. Экскурсовод молодец ми водитель прямо подгадал время им особенная благодарность
Л
Людмила
14 сен 2024
Экскурсия понравилась, очень интересная, прошла на одном дыхании, экскурсовод Юрий бесподобен!
В
Владислав
13 сен 2024
Очень крутая экскурсия. Позитивные водитель с гидом. Динамичная и познавательная экскурсия. Одобряем с женой)
С
Сергей
26 авг 2024
Отличная экскурсия. Спасибо, все было интересно и красиво. Отдельное спасибо экскурсоводу Саиду. Задал очень хорошую атмосферу и юмор нашей экскурсии 😀
С
Светлана
5 авг 2024
Спасибо за все! Управляющая компания вообще огонь, все быстро решают ❤️🥹
А
Ася
4 авг 2024
Замечательная поездка-путешествие. Посетили Гагра, Новый Афон, мужской монастырь, множество водопадов, поплавали в черном море Абхазии. Продегустировали местную кухню. Гид Линда доступно и многогранно рассказывает историю своей страны. Водитель Андрей спец своего дела с тонким юмором👌
Н
Наталья
31 июл 2024
Экскурсия понравилась, водитель и гид на высшем уровне. Конечно, всё быстро-оперативно. Впечатление от дегустации хорошее, но мёд покупили один, а дали другой, не тёмный. В столовой заказали форель, не прожарили,
Е
Елена
18 июл 2024
Общее впечатление от поездки отличное, но есть пожелание пляж для купания выбрать с более лучшими условиями для переодевания, время в поездке все-таки ограничено и искать более менее условия некогда. Гид и водитель сделали все для комфорта и хорошего настроения экскурсантов. Рекомендую однозначно этот тур для знакомства с красотами Абхазии.
Н
Наталья
18 июл 2024
Экскурсия интересная, но поездка на микроавтобусе по горному серпантину, в котором ужасно укачивает, растянулась на 18 часов. То количество объектов, которое заявлено не возможно посетить за заявленные 12 часов и организаторы это знают.
