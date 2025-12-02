читать дальше

возят с Сочи и Адлера. С Красной поляны только при наличии группы, у нас группа была, поэтому все сложилось. Забирают рано, в 4.30, так как сезон, много людей и я на протяжении всего маршрута отмечала такие детали как 1. Быстрое прохождение границы. Слышала истории знакомых с прохождением границы по несколько часов. 2. Свободные локации, а значит легко сделать фото, никто не лезет в кадр. Мне это важно, веду соц сети и не хочется приехать без контента домой. 3. Свободные уборные и быстрое обслуживание на локациях. Надо быть готовыми к дополнительным расходам и заездам на дегустации, что нормально для обзорных экскурсий. На дегустациях не обязаны ничего покупать, на отношении не сказывается. По маршруту была остановка на аттракцион тарзанка. Мы прокатились. Рекомендую. На сайте указана стоимость за выезд, в описании указаны дополнительные расходы - въезд в Заповедник и остальные зоны. Заранее это не включено в маршрут, потому что Вы можете отказаться от допов. Например, у нас был заезд на озеро с другой стороны, не туристической, с доступом к воде. Туда всех не возят. В конце маршрута тоже была развилка, кто-то пошел гулять по городу, мы выбрали посетить пещеры. В целом от поездки приятные ощущения. Благодарю организаторов и группу сопровождения.