Фото-тур в Абхазию забытые здания: Гагра, Мандариновый сад и Пицунда

Наш тур идеально подойдёт всем ценителям ярких впечатлений и тем, кто предпочитает здания-призраки и руины современной и исторической архитектуре.

Мы с вами побываем на давно забытых станциях и внутри домов, пройдёмся по знаменитому Стеклянному мосту и побываем на дегустациях, а летом можно будет искупаться в ласковом море.
Описание фото-прогулки

Что вас ждет: Для любителей потрясающих видов и фантастических ощущений, а так же для тех, кто не равнодушен к старинный зданиям и архитектуре. Великолепные сооружения которые перенесут вас в прошлое. Забытые смотровые площадки, именитые ЖД станции, уникальный «Стеклянный мост», дегустации не оставят Вас равнодушными.
  • Дегустация включена в стоимость.
  • Обед вы оплачиваете самостоятельно.
  Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Мы заберем вас из отеля или с ближайшей остановки. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля. По пути мы будем делать остановки по 15-30 минут, на озере Рица — 1,5 часа. На границе вас ждёт паспортный контроль. Возьмите с собой документы (только в оригинале). Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит. Другие подробности прохождения границы уточняйте у гида.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые скалы (по желанию группы)
  • Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
  • Мандариновый сад (осенне-зимнее время)
  • Бзыбская крепость
  • Площадь Нартаа (площадь Гагарина) - фонтан Три грации, универмаг Жоэквара, Ж/Д станция Аббата
  • Жоэкварское ущелье (башня Марлинского, здание городской бани)
  • Дом призрака принца Ольденбургского
  • Парк Принца Ольденбургского
  • Старая канатка в парке
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада
  • Зимний театр
  • Мамзышха «Первая смотровая»
  • Бзыбское ущелье
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Дегустационный зал Отырба
  • Абхазская пасека
  • Павильон ж/д станции «Гагрипш»
  • Дача Нестора Лакобы
  • Пицунда (по желанию)
  • Мюссера Горбачева (по желанию)
Что включено
  • Трансфер из Красной Поляны (детское кресло/бустер по запросу)
  • Дегустация вина, чачи и чая
  • Транспортно-экскурсионные услуги
Что не входит в цену
  • Посещение Мюссеры Горбачева - 750 руб. /чел.
  • Посещении Пицунды - 500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
  • Мы заберем вас из отеля или с ближайшей остановки. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля
  • По пути мы будем делать остановки по 15-30 минут, на озере Рица - 1,5 часа
  • На границе вас ждёт паспортный контроль. Возьмите с собой документы (только в оригинале). Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит. Другие подробности прохождения границы уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Irina
24 авг 2025
Замечательная экскурсия небольшой группой. Большое спасибо нашему гиду Автандилу не только за экскурсию, но и за безопасную и комфортную поездку, интересную и не скучную подачу информации. Увидели много локаций. Неторопливый
читать дальше

осмотрт зданий. Дочери (12 лет) было очень интересно. В здании канатной дороги встретили летучих мышей. В таких местах особо чувствуется дух времени. Ускольщающая эпоха, природа забирает обратно то, что когда-то отняли у неё. Огромные проёмы окон с видом на море, балконы, лестничные пролеты. Тишина и тени минувшего. Чьи-то судьбы, чьи-то жизни. И в то же время красивейшая природа, парки, море. Особенно понравилось то, что нас не торопили и дали возможность на спокойный осмотр. Хотелось бы увидеть эти здания во всей красе. Хочется верить, что будет реконструкция. Хочется отметить, очень уютный ресторан, где мы обедали."Абхазский двор" находится на 11-м километре Бзыбского ущелья, на пути к озеру Рица, и расположен рядом со знаменитым Стеклянным мостом через реку Бзыбь. Ещё здорово было, что желания участников экскурсии совпали и мы попали дополнительно в Мюссеру и Пицунду. В Мюссере посетили дачу Сталина и посмотрели дачу Горбачева. В Пицунде же с удовольствием купались и встретили закат. Ещё раз огромное спасибо за этот день.

Е
Евгений
11 мая 2024
У нас был просто замечательный водитель-гид. Рустам постоянно нам что-то рассказывал про местные достопримечательности и историю Абхазии. Данный тур будет интересен тем, кто был уже везде в Абхазии. Особенно классные
читать дальше

локации будут для тех, кто любит фотографироваться. И виды, и сами заброшки просто великолепны для фотосессий. Так же советую брать собой как можно больше налички. Вино на столько вкусное, что вы захотите купить всё, что пробовали на дегустации 😂 Так же Рустам привез нас в великолепный ресторан на обед. Цены демократические, порции большие. Не первый раз в Абхазии, и смело могу сказать, что Абхазия великолепна!

А
Анжелика
24 мар 2024
Выбрали эту экскурсию, так как в прошлый раз ездили по более популярному маршруту и захотелось увидеть что-то новое! Ни разу не пожалели, было очень красиво и интересно увидеть Абхазию с другой стороны! 🥰🤍 Были дегустации вин, сыров и чая - все понравилось!! Экскурсовод Джамал очень крутой 😄 Много интересного рассказывал, показывал! И плейлист у него очень классный:)
M
Mironova
20 мар 2024
Из хорошего, планировалась группа на 8 человек, в результате 4 человека отказались и мы на экскурсии были только своей группой, т. е. можно было не заезжать на всякие дегустации на
читать дальше

которых мы бывали не однократно. Из минусов, нас не предупредили, что ряд мест будет закрыты, в итоге мы не посетили дом призрак принца Ольденбургского, ресторан Гагрипш тоже был закрыт, на дачу Нестора Лакобы и павильон ж/д станции Гагрипш нас так же не отвезли, водитель наш вообще ни чего не знал о местах по которым он нас возил, в итоге наша экскурсия закончилась в три часа, вместо заявленных семи. А в целом, Абхазия чудесна.

Г
Гулистан
3 фев 2024
С первым туром по Сочи было немного скучновато. Решили поехать в Абхазию на джип тур в Гагры, дом призрак. Понравилось абсолютно всё! Маршрут классный, республика невероятная. Но, больше всего впечатлений получили от нашего гида Джамала! Очень веселей, позитивный и хороший человек. Прям офигенный мужик. Если буду возвращаться, то только к турам с Джамалом! Удачи ему!
М
Мария
24 окт 2023
Здравствуйте, мы посетили экскурсию "Заброшки Абхазии:_Тайная Гагра", всё очень понравилось, гид-водитель Эрик доброжелательно встретил, всё очень интересно рассказывал, факты из истории, описание красивых мест, юмор, абхазский колорит, всё было замечательно, в Абхазию хочется приехать снова! В конце экскурсии услышали песню "Новый_Афон",до_слез! Спасибо! 😀
М
Марина
14 сен 2023
Спасибо большое нашему экскурсоводу, все было замечательно!
К
Комарова
8 авг 2023
Все супер 😍
о
оксана
27 июл 2023
Все понравилось. Сын ооочень доволен. Гид-водитель Рашид вел машину прекрасно, рассказывал о достопримечательностях, отвечал на любые вопросы, прислушивался к интересам группы. Прекрасно провели время. Для любителей фото много интересных мест

