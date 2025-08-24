читать дальше

осмотрт зданий. Дочери (12 лет) было очень интересно. В здании канатной дороги встретили летучих мышей. В таких местах особо чувствуется дух времени. Ускольщающая эпоха, природа забирает обратно то, что когда-то отняли у неё. Огромные проёмы окон с видом на море, балконы, лестничные пролеты. Тишина и тени минувшего. Чьи-то судьбы, чьи-то жизни. И в то же время красивейшая природа, парки, море. Особенно понравилось то, что нас не торопили и дали возможность на спокойный осмотр. Хотелось бы увидеть эти здания во всей красе. Хочется верить, что будет реконструкция. Хочется отметить, очень уютный ресторан, где мы обедали."Абхазский двор" находится на 11-м километре Бзыбского ущелья, на пути к озеру Рица, и расположен рядом со знаменитым Стеклянным мостом через реку Бзыбь. Ещё здорово было, что желания участников экскурсии совпали и мы попали дополнительно в Мюссеру и Пицунду. В Мюссере посетили дачу Сталина и посмотрели дачу Горбачева. В Пицунде же с удовольствием купались и встретили закат. Ещё раз огромное спасибо за этот день.