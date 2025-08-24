Наш тур идеально подойдёт всем ценителям ярких впечатлений и тем, кто предпочитает здания-призраки и руины современной и исторической архитектуре.
Мы с вами побываем на давно забытых станциях и внутри домов, пройдёмся по знаменитому Стеклянному мосту и побываем на дегустациях, а летом можно будет искупаться в ласковом море.
Описание фото-прогулкиЧто вас ждет: Для любителей потрясающих видов и фантастических ощущений, а так же для тех, кто не равнодушен к старинный зданиям и архитектуре. Великолепные сооружения которые перенесут вас в прошлое. Забытые смотровые площадки, именитые ЖД станции, уникальный «Стеклянный мост», дегустации не оставят Вас равнодушными. Организационные моменты:
- Дегустация включена в стоимость.
- Обед вы оплачиваете самостоятельно.
- Трансфер из Адлера и Сириуса входит в стоимость Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Мы заберем вас из отеля или с ближайшей остановки. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля. По пути мы будем делать остановки по 15-30 минут, на озере Рица — 1,5 часа. На границе вас ждёт паспортный контроль. Возьмите с собой документы (только в оригинале). Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит. Другие подробности прохождения границы уточняйте у гида.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы (по желанию группы)
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
- Мандариновый сад (осенне-зимнее время)
- Бзыбская крепость
- Площадь Нартаа (площадь Гагарина) - фонтан Три грации, универмаг Жоэквара, Ж/Д станция Аббата
- Жоэкварское ущелье (башня Марлинского, здание городской бани)
- Дом призрака принца Ольденбургского
- Парк Принца Ольденбургского
- Старая канатка в парке
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада
- Зимний театр
- Мамзышха «Первая смотровая»
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Дегустационный зал Отырба
- Абхазская пасека
- Павильон ж/д станции «Гагрипш»
- Дача Нестора Лакобы
- Пицунда (по желанию)
- Мюссера Горбачева (по желанию)
Что включено
- Трансфер из Красной Поляны (детское кресло/бустер по запросу)
- Дегустация вина, чачи и чая
- Транспортно-экскурсионные услуги
Что не входит в цену
- Посещение Мюссеры Горбачева - 750 руб. /чел.
- Посещении Пицунды - 500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
- Мы заберем вас из отеля или с ближайшей остановки. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля
- По пути мы будем делать остановки по 15-30 минут, на озере Рица - 1,5 часа
- На границе вас ждёт паспортный контроль. Возьмите с собой документы (только в оригинале). Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит. Другие подробности прохождения границы уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Irina
24 авг 2025
Замечательная экскурсия небольшой группой. Большое спасибо нашему гиду Автандилу не только за экскурсию, но и за безопасную и комфортную поездку, интересную и не скучную подачу информации. Увидели много локаций. Неторопливый
Е
Евгений
11 мая 2024
У нас был просто замечательный водитель-гид. Рустам постоянно нам что-то рассказывал про местные достопримечательности и историю Абхазии. Данный тур будет интересен тем, кто был уже везде в Абхазии. Особенно классные
А
Анжелика
24 мар 2024
Выбрали эту экскурсию, так как в прошлый раз ездили по более популярному маршруту и захотелось увидеть что-то новое! Ни разу не пожалели, было очень красиво и интересно увидеть Абхазию с другой стороны! 🥰🤍 Были дегустации вин, сыров и чая - все понравилось!! Экскурсовод Джамал очень крутой 😄 Много интересного рассказывал, показывал! И плейлист у него очень классный:)
M
Mironova
20 мар 2024
Из хорошего, планировалась группа на 8 человек, в результате 4 человека отказались и мы на экскурсии были только своей группой, т. е. можно было не заезжать на всякие дегустации на
Г
Гулистан
3 фев 2024
С первым туром по Сочи было немного скучновато. Решили поехать в Абхазию на джип тур в Гагры, дом призрак. Понравилось абсолютно всё! Маршрут классный, республика невероятная. Но, больше всего впечатлений получили от нашего гида Джамала! Очень веселей, позитивный и хороший человек. Прям офигенный мужик. Если буду возвращаться, то только к турам с Джамалом! Удачи ему!
М
Мария
24 окт 2023
Здравствуйте, мы посетили экскурсию "Заброшки Абхазии:_Тайная Гагра", всё очень понравилось, гид-водитель Эрик доброжелательно встретил, всё очень интересно рассказывал, факты из истории, описание красивых мест, юмор, абхазский колорит, всё было замечательно, в Абхазию хочется приехать снова! В конце экскурсии услышали песню "Новый_Афон",до_слез! Спасибо! 😀
М
Марина
14 сен 2023
Спасибо большое нашему экскурсоводу, все было замечательно!
К
Комарова
8 авг 2023
Все супер 😍
о
оксана
27 июл 2023
Все понравилось. Сын ооочень доволен. Гид-водитель Рашид вел машину прекрасно, рассказывал о достопримечательностях, отвечал на любые вопросы, прислушивался к интересам группы. Прекрасно провели время. Для любителей фото много интересных мест
