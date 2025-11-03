Индивидуальная
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Весь тур проходит на комфортабельном джипе марки УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:00
2880 ₽
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
На джипах в древний каньон Сочи
Начало: Ваше место проживания
«Джип - тур в древний Сочинский каньон - это активный отдых, трекинг в самшитовой роще, любование горной рекой Мзымта лазурного оттенка и незабываемые древние тектонические плиты»
Расписание: Ежедневно
3350 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Солохаул: Чайные плантации и полет на воздушном шаре
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 13:00
3750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 ноября 2025Все было отлично, нам в целом понравилась экскурсия
- ООльга12 октября 2025Отличный джип-тур! Море драйва от езды по бездорожью, потрясающие горные панорамы и вкуснейшее местное вино. Водитель — профессионал и отличный собеседник. Получили именно те эмоции, на которые и рассчитывали. Однозначно советую!
- ААлексей25 сентября 2025Отличная экскурсия! Даже дождь не испортил общего впечатления. Границу и туда и обратно проскочили на раз. Изумительные локации, вкусный обед, местный винчик и приятнейший водитель - Александр. Очень рекомендую!!!
- ЕЕвгений10 сентября 2025Спасибо, за море впечатлений!!! Это было не забываемо Гарик лучший водитель!
- ЯЯна31 августа 2025Всё очень понравилось, у нас был отличный гид, и прекрасная компания.
- ККристина19 августа 2025Реальность превзошла все ожидания! Это безусловно лучший тур, который я брала Настолько все организовано, водитель Эдик - это топ. Ехали
- ООльга19 августа 2025Отличная экскурсия! Все динамично, весело, насыщенно! Прекрасная организация, незабываемая природа! Всем рекомендую)))
- ГГалина18 августа 2025Хорошая организация тура. Прекрасные виды Абхазии. Чуть задержались на дегустации. Впечатления от экскурсии только положительные!!!! Спасибо!!!
- ВВиктор17 августа 2025Очень хорошая экскурсия для тех, кто не любит нудные экскурсии.
- ААнастасия10 августа 2025Погода подвела и по заданному маршруту не поехали, очень жаль 😞
- ЮЮлия8 августа 2025Отличная экскурсия, хорошая организация и потрясающие виды! Всем рекомендую!
- ЮЮлия7 августа 2025Остались довольны поездкой! За 1 день увидели достопримечательности природы Абхазии, очень внимательные водители,которые прислушивались к просьбам и пожеланиям.
- ААлексей3 августа 2025Все понравилось, сервис, гид, водитель, автобус и сама поездка очень насыщенная, очень много что удалось повидать.
- ННаталья3 августа 2025Все понравилось
- ДДарья27 июля 2025Джип тур очень понравился. Посетили дегустацию чая, вин и сыров местного производства. Смотрели на Гагский водопад, обедали в очень живописном
- ННиколай27 июля 2025Альпийских лугов не было,виды красивые. В машине было очень тесно,нужно набирать группы на 1-2 человека меньше
- KK-petrova201116 июля 2025Отличная экскурсия, и отличная компания Все что планировали, все посетили, гиды просто супер Времени достаточно на все Было очень приятно получить в подарок бутылку вина ❤️
- ООльга15 июля 2025Спасибо за экскурсию, очень красивые места. Кто любит горы,реки,эти шикарные природные места-вы не пожалеете!!! Звезду убрала одну за то,что по
- ЕЕвгегий12 июля 2025Все супер!!! Все прошло, как и задумывалось, увидели все что хотели - Озеро Рица, Гегский водопад, были на дегустации чая,
- ААлександр11 июля 2025Видели все что написано, водители веселые, Абхазия понравилась даже больше чем Сочи, все круто
