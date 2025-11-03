Ю Юлия Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Все было отлично, нам в целом понравилась экскурсия

О Ольга Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Отличный джип-тур! Море драйва от езды по бездорожью, потрясающие горные панорамы и вкуснейшее местное вино. Водитель — профессионал и отличный собеседник. Получили именно те эмоции, на которые и рассчитывали. Однозначно советую!

А Алексей Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Отличная экскурсия! Даже дождь не испортил общего впечатления. Границу и туда и обратно проскочили на раз. Изумительные локации, вкусный обед, местный винчик и приятнейший водитель - Александр. Очень рекомендую!!!

Е Евгений Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Спасибо, за море впечатлений!!! Это было не забываемо Гарик лучший водитель!

Я Яна Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Всё очень понравилось, у нас был отличный гид, и прекрасная компания.

К Кристина Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад читать дальше весело, с музыкой, отличной компанией. Давал советы, где и когда лучше пройти, а когда лучше потом, чтобы не стоять в очереди с туристами. Во всех прекрасных местах, где были, нас не гнали, а давали достаточно времени, чтобы нафоткаться, насмотреться и тд Если бы можно было поставить 1000 звезд, с удовольствием поставила бы. Эмоций куча, фотографий куча, впечатление об Абхазии самое наилучшее и все это благодаря нашему водителю - Эдику Реальность превзошла все ожидания! Это безусловно лучший тур, который я брала Настолько все организовано, водитель Эдик - это топ. Ехали

О Ольга Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Отличная экскурсия! Все динамично, весело, насыщенно! Прекрасная организация, незабываемая природа! Всем рекомендую)))

Г Галина Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Хорошая организация тура. Прекрасные виды Абхазии. Чуть задержались на дегустации. Впечатления от экскурсии только положительные!!!! Спасибо!!!

В Виктор Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Очень хорошая экскурсия для тех, кто не любит нудные экскурсии.

А Анастасия Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Погода подвела и по заданному маршруту не поехали, очень жаль 😞

Ю Юлия Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Отличная экскурсия, хорошая организация и потрясающие виды! Всем рекомендую!

Ю Юлия Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Остались довольны поездкой! За 1 день увидели достопримечательности природы Абхазии, очень внимательные водители,которые прислушивались к просьбам и пожеланиям.

А Алексей Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Все понравилось, сервис, гид, водитель, автобус и сама поездка очень насыщенная, очень много что удалось повидать.

Д Дарья Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад читать дальше месте недалеко от Гагского водопада в горах, были на озере Рица. Были даже купания в море)) Большое спасибо хочется сказать нашего водителю-гиду Алясу, он очень с душой рассказывал про родную для него Абхазию. Очень подкованный и эрудированный молодой человек!!! Рекомендуем присоединиться к нему если будете ехать в джип тур по Абхазии!!! Джип тур очень понравился. Посетили дегустацию чая, вин и сыров местного производства. Смотрели на Гагский водопад, обедали в очень живописном

Н Николай Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Альпийских лугов не было,виды красивые. В машине было очень тесно,нужно набирать группы на 1-2 человека меньше

K K-petrova2011 Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад Отличная экскурсия, и отличная компания Все что планировали, все посетили, гиды просто супер Времени достаточно на все Было очень приятно получить в подарок бутылку вина ❤️

О Ольга Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад читать дальше времени оказалось дольше,а это сказывается на общем состоянии(встаёшь ооооочень рано,приезжаешь домой уже поздно) А я была с двумя детьми,они измотаны. Прохождение через границу занимает не мало времени. А в общем, впечатлений хватает,Спасибо вам. Спасибо за экскурсию, очень красивые места. Кто любит горы,реки,эти шикарные природные места-вы не пожалеете!!! Звезду убрала одну за то,что по

Е Евгегий Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад читать дальше вина, сыра и мяса 👍 Отдельное спасибо водителю (к сожалению не запомнили имя «прошу извинить»), профессиональный водитель, все доходчиво объяснял на каждой остановке «что, где и как», и просто хороший человек 😎 Все супер!!! Все прошло, как и задумывалось, увидели все что хотели - Озеро Рица, Гегский водопад, были на дегустации чая,