Покататься на джипах на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «Джиппинг» на Красной поляне, цены от 2880 ₽, скидки до 10%.
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
На машине
Джиппинг
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
-
10%
55 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Весь тур проходит на комфортабельном джипе марки УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:00
2880 ₽3200 ₽ за человека
На джипах в древний каньон Сочи
Джиппинг
7 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
На джипах в древний каньон Сочи
Начало: Ваше место проживания
«Джип - тур в древний Сочинский каньон - это активный отдых, трекинг в самшитовой роще, любование горной рекой Мзымта лазурного оттенка и незабываемые древние тектонические плиты»
Расписание: Ежедневно
3350 ₽ за человека
Джип-тур в Солохаул: Чайные плантации и полет на воздушном шаре
Джиппинг
На воздушном шаре
9 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Солохаул: Чайные плантации и полет на воздушном шаре
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 13:00
3750 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Роза Хутор
  4. Мзымта
  5. Набережная
  6. Юпшарский каньон
  7. Водопад Кейва
  8. SkyPark
  9. Хребет Аибга
  10. Олимпийский Парк
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Джиппинг" можно забронировать 4 экскурсии от 2880 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2025 год по теме «Джиппинг», 133 ⭐ отзыва, цены от 2880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль