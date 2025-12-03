Мои заказы

Цветы и сады – экскурсии на Красной поляне

Найдено 5 экскурсий в категории «Цветы и сады» на Красной поляне, цены от 2500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:00
2745 ₽3050 ₽ за человека
Горячий тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Сухум, Черниговка и Кындыг
На автобусе
12 часов
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Горячий тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Сухум, Черниговка и Кындыг
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:45
2520 ₽2800 ₽ за человека
Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:00
2880 ₽3200 ₽ за человека
Абхазия за один день: Рица, пещеры и мандариновый сад из Красной Поляны
На автобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Абхазия за один день: Рица, пещеры и мандариновый сад из Красной Поляны
Начало: Ближайшая остановка у вашего адреса
2600 ₽ за человека
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон + 🍊сад
На автобусе
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон + 🍊сад
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
2500 ₽ за человека

