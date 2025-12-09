Проведем для вас ваш идеальный мини-поход.
Пройдем по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времен черкесов, другие проложили туристы и местные жители.
Мы поднимемся из центра поселка Красная поляна через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор, где открываются виды на хребты и водопады.
Описание экскурсии
Ваш идеальный мини-походНаши маршруты не похожи друг на друга, они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не очень уголкам Красной Поляны, рассказ об истории мест и ценная информация на будущее. Мы поднимемся из центра поселка Красная поляна через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор. С них открываются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо. По дороге увидим современные отели, старые деревенские дома и необычные жилища, типичные для Сочи. Пройдем по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времен черкесов, другие проложили туристы и местные жители. Обычно высшая точка маршрута — водопад Кейва. Он не пересыхает круглый год и здорово освежает после подъема. Зимой, в дождливую погоду или при отсутствии желания набирать 500 вертикальных метров, прогуляемся в более сухом и комфортном направлении — Кругозор Ефремова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Красивые фотографии
Что не входит в цену
- Билеты в Сочинский национальный парк (200 руб/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пос. Красная Поляна, ул. Волоколамская 89
Завершение: Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
