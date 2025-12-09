Описание Фото Ответы на вопросы Проведем для вас ваш идеальный мини-поход.



Пройдем по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времен черкесов, другие проложили туристы и местные жители.



Мы поднимемся из центра поселка Красная поляна через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор, где открываются виды на хребты и водопады.

Илья Ваш гид на Красной поляне Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком 7950 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Ваш идеальный мини-поход Наши маршруты не похожи друг на друга, они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не очень уголкам Красной Поляны, рассказ об истории мест и ценная информация на будущее. Мы поднимемся из центра поселка Красная поляна через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор. С них открываются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо. По дороге увидим современные отели, старые деревенские дома и необычные жилища, типичные для Сочи. Пройдем по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времен черкесов, другие проложили туристы и местные жители. Обычно высшая точка маршрута — водопад Кейва. Он не пересыхает круглый год и здорово освежает после подъема. Зимой, в дождливую погоду или при отсутствии желания набирать 500 вертикальных метров, прогуляемся в более сухом и комфортном направлении — Кругозор Ефремова.

