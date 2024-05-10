Треккинг на Красной поляне

Найдено 9 экскурсий в категории «Треккинг и походы» на Красной поляне, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
3 отзыва
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 10 чел.
Вечерний треккинг и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000 за всё до 6 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Проведите день среди дивных пейзажей Кавказского биосферного заповедника, наслаждаясь видами горных озер и водопадов
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия по хребту Аибга с панорамными видами
Присоединяйтесь к групповому треккингу по хребту Аибга. Вас ждут потрясающие виды, пикник у водопада и незабываемый закат. Идеально для всех уровней подготовки
Начало: в селе Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за человека
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285 за всё до 3 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    10 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
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    просьбе). Впервые с ними шел и было очень удобно, теперь только с ними буду прогулки такие делать. Ну и Кирилл же фотограф. Честно говоря не знал, что на выходе получится. Но результат предвосхитил ожидания. Фото прикладываю (ps есть также и без вотермарка) Отзывов немного, не знаю почему, но присмотритесь, когда будете выбирать с кем идти. И для меня было плюсом, что по минимуму было рассказов и можно было слушать тишину и себя.

  • a
    anastasia
    28 апреля 2024
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
  • М
    Маргарита
    16 ноября 2023
    Вечерний треккинг и закат в горах
    С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем
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    получилось даже подружиться. У Максима есть опыт работы гида на восхождении к вершинам, а это характеризует его как специалиста готового реагировать в нестандартной ситуации. Не стоит забывать о том что выходя на маршрут в горах, важно помнить о безопасности. Много людей очень просто относятся к походам в горах, но мы например с Максимом спускались в экстремальной ситуации и он обеспечил профессиональное сопровождение. Более того человек очень идейный, а настроение так же важная компонента на прогулке 👍🏻

  • А
    Анастасия
    13 ноября 2023
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
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  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь.
  • И
    Ирина
    16 сентября 2023
    Вечерний треккинг и закат в горах
    Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор,
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    любитель экстрима или спокойного отдыха - и стар, и млад - любой умеющий видеть и "слышать" настоящую красоту природы ❤️). Мы в восторге! Без оценок - ЛЮБОВЬ с первого взгляда! Гид (Максим) - без лишних слов, наш лучший выбор спутника в горах (счастливая случайность правильного выбора на Tripster). До новых встреч, Сочи 👐 В место влюбляют люди🔥

    Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник
  • В
    Вера
    5 сентября 2023
    На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
    Очень впечатляющий поход! Именно поход, не экскурсия и не прогулка, потому что он реально физически непростой, даже для меня, спортсменки.
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    Но я искала именно такой. А какие виды открываются с разных точек маршрута! Фотографии не передают масштабов увиденного, но! Артём, мой гид на маршруте, действительно, фотограф-профессионал высокого уровня, сделал очень красивые фотки. Огромное спасибо ему за поход. Всем сильным и любящим горы очень рекомендую этот маршрут.

  • Д
    Дарья
    4 сентября 2023
    На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
    Маршрут и правда не простой но посильный! Чудесные виды открываются! Спасибо большое за целое путешествие в мир гор!
  • С
    Сергей
    31 августа 2023
    Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками
    Очень пунктуальный, вежливый и учтивый гид. Целиком подстроился под наши физические и психологические потребности и возможности. Надеюсь, когда-нибудь мы наберемся
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    смелости и дойдем до конца маршрута, но пока мы довольны и тем, до куда смогли добраться. Физически мы были готовы и дальше идти, но вот духу не хватило. Рекомендую!

    Очень пунктуальный, вежливый и учтивый гид. Целиком подстроился под наши физические и психологические потребности и возможности
  • А
    Анастасия
    29 августа 2023
    Треккинг по хребту Аибга: прогулка над облаками
    Это было потрясающее и незабываемое покорение вершин. Маршрут безумно красивый, иногда сложный и вызывающий спектр разнообразных эмоций, но все трудности
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    вознаградятся невероятной красотой гор. Сергей очень грамотный и внимательный инструктор, умеет мотивировать, когда сомневаешься в своих силах. На удивление, ни разу не испытала страха, так как сразу было абсолютное доверие к знаниям и опыту Сергея, за что ему огромное спасибо. Очень советую получить этот великолепный опыт.

    Это было потрясающее и незабываемое покорение вершин. Маршрут безумно красивый, иногда сложный и вызывающий спектр разнообразныхЭто было потрясающее и незабываемое покорение вершин. Маршрут безумно красивый, иногда сложный и вызывающий спектр разнообразных

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
  2. Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
  3. Вечерний треккинг и закат в горах
  4. Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
  5. Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
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