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Фотопрогулка
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Проведите день среди дивных пейзажей Кавказского биосферного заповедника, наслаждаясь видами горных озер и водопадов
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по хребту Аибга с панорамными видами
Присоединяйтесь к групповому треккингу по хребту Аибга. Вас ждут потрясающие виды, пикник у водопада и незабываемый закат. Идеально для всех уровней подготовки
Начало: в селе Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб10 мая 2024Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
- aanastasia28 апреля 2024Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
- ММаргарита16 ноября 2023С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем
- ААнастасия13 ноября 2023Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
- ССергей5 ноября 2023Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
- ИИрина16 сентября 2023Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор,
- ВВера5 сентября 2023Очень впечатляющий поход! Именно поход, не экскурсия и не прогулка, потому что он реально физически непростой, даже для меня, спортсменки.
- ДДарья4 сентября 2023Маршрут и правда не простой но посильный! Чудесные виды открываются! Спасибо большое за целое путешествие в мир гор!
- ССергей31 августа 2023Очень пунктуальный, вежливый и учтивый гид. Целиком подстроился под наши физические и психологические потребности и возможности. Надеюсь, когда-нибудь мы наберемся
- ААнастасия29 августа 2023Это было потрясающее и незабываемое покорение вершин. Маршрут безумно красивый, иногда сложный и вызывающий спектр разнообразных эмоций, но все трудности
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Треккинг и походы»
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