На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек

На минивэне в Абхазию
Оцените по достоинству одну из главных достопримечательностей Абхазии, Ново-Афонский мужской монастырь! Вас ждет легкая и очень комфортная туристическая программа с гидом на минивэне.

Интересный маршрут от знаменитой колоннады в старой части города Гагра до главной христианской святыни Абхазии – Новоафонского монастыря.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Программа Интересный маршрут от знаменитого ресторана Гагрипш, парка принца Ольденбургского и колоннады в старой части города Гагра вдоль моря приведет вас прямиком в хранящий главные христианские святыни Абхазии – Новоафонский монастырь и его прилегающую территорию. Помимо монастыря вы посетите: мандариновый сад, Рукотворный водопад, Бзыбское ущелье, стеклянный подвесной мост над рекой Бзыбь, Приморский парк Новый Афон, Новоафонскую пещеру (по желанию) и дачу Сталина (по желанию). Важная информация • Дегустация вина, меда включена в стоимость экскурсии. Какие документы нужны для въезда в Абхазию • Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
  • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
  • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.

Четверг и суббота.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Реликтовый парк принца Ольденбургского
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Заброшенный Зимний театр
  • Мандариновый сад (осенне - зимний период)
  • Бзыбское ущелье и старинный храм 10 века
  • Пасека (дегустация меда)
  • Винный погреб (дегустация вина)
  • Стеклянный подвесной мост через реку Бзыбь
  • Обед в ресторане Абхазский дворик (по желанию)
  • Качели над рекой Бзыбь
  • Ресторан Аскар (корабль на воде)
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Приморский парк (в парке содержат животных: лебеди, страусы, кролики)
  • Рукотворный водопад
  • Заброшенная ж/д станция Псырцха
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Пицунда (по желанию)
Что включено
  • Транспортно - экскурсионные услуги на минивэне на 6-7 мест
  • Дегустация вина, меда
  • Трансфер из Красной Поляны
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Входной билет в Новоафонскую пещеру:
  • +700 взр., +200 детский до 16 лет, детский до 8 лет бесплатно.
  • График работы пещеры: в летний сезон (до 30 октября) ежедневно, в другое время уточняйте график работы при бронировании
  • Входной билет на дачу Сталина: +300 рублей.
  • Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и суббота.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
Иришка
19 авг 2025
Красавица-Абхазиция,нам подвернулась замечательная погода и чистый воздух. С оператором мы видать не поняли друг друга. Но нам попался замечательный гид Эгель, харизматичный, проблемы решал четко и быстро,угостил вкусным чаем,вином и арбузом,на обратной дороге прокатил с ветерком.
Е
Екатерина
12 мая 2024
Отлично
О
Ольга
3 янв 2024
Всё прошло отлично. Транспорт удобный, гид супер. Рекомендую!!!
А
Акбашева
1 окт 2023
Понравился гид Оксана. Понравилось море, природа, Пицунда, озеро Рица.

Входит в следующие категории Красной поляны

