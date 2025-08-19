Оцените по достоинству одну из главных достопримечательностей Абхазии, Ново-Афонский мужской монастырь! Вас ждет легкая и очень комфортная туристическая программа с гидом на минивэне.
Интересный маршрут от знаменитой колоннады в старой части города Гагра до главной христианской святыни Абхазии – Новоафонского монастыря.
Описание экскурсииПрограмма Интересный маршрут от знаменитого ресторана Гагрипш, парка принца Ольденбургского и колоннады в старой части города Гагра вдоль моря приведет вас прямиком в хранящий главные христианские святыни Абхазии – Новоафонский монастырь и его прилегающую территорию. Помимо монастыря вы посетите: мандариновый сад, Рукотворный водопад, Бзыбское ущелье, стеклянный подвесной мост над рекой Бзыбь, Приморский парк Новый Афон, Новоафонскую пещеру (по желанию) и дачу Сталина (по желанию). Важная информация • Дегустация вина, меда включена в стоимость экскурсии. Какие документы нужны для въезда в Абхазию • Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.
Четверг и суббота.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Реликтовый парк принца Ольденбургского
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада в Гагре
- Заброшенный Зимний театр
- Мандариновый сад (осенне - зимний период)
- Бзыбское ущелье и старинный храм 10 века
- Пасека (дегустация меда)
- Винный погреб (дегустация вина)
- Стеклянный подвесной мост через реку Бзыбь
- Обед в ресторане Абхазский дворик (по желанию)
- Качели над рекой Бзыбь
- Ресторан Аскар (корабль на воде)
- Новоафонский мужской монастырь
- Приморский парк (в парке содержат животных: лебеди, страусы, кролики)
- Рукотворный водопад
- Заброшенная ж/д станция Псырцха
- Дача Сталина (по желанию)
- Новоафонская пещера (по желанию)
- Пицунда (по желанию)
Что включено
- Транспортно - экскурсионные услуги на минивэне на 6-7 мест
- Дегустация вина, меда
- Трансфер из Красной Поляны
- Страховка
Что не входит в цену
- Входной билет в Новоафонскую пещеру:
- +700 взр., +200 детский до 16 лет, детский до 8 лет бесплатно.
- График работы пещеры: в летний сезон (до 30 октября) ежедневно, в другое время уточняйте график работы при бронировании
- Входной билет на дачу Сталина: +300 рублей.
- Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и суббота.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иришка
19 авг 2025
Красавица-Абхазиция,нам подвернулась замечательная погода и чистый воздух. С оператором мы видать не поняли друг друга. Но нам попался замечательный гид Эгель, харизматичный, проблемы решал четко и быстро,угостил вкусным чаем,вином и арбузом,на обратной дороге прокатил с ветерком.
Е
Екатерина
12 мая 2024
Отлично
О
Ольга
3 янв 2024
Всё прошло отлично. Транспорт удобный, гид супер. Рекомендую!!!
А
Акбашева
1 окт 2023
Понравился гид Оксана. Понравилось море, природа, Пицунда, озеро Рица.
