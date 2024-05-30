Экскурсии в Новый Афон из Красной поляны

Найдено 7 экскурсий в категории «Новый Афон» на Красной поляне, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 6 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
40 отзывов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320 за человека
Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Гагра
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон, Новый Афон и заброшенные дворцы. Гибкий маршрут и дружеский подход
Начало: От отеля гостей
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
18 000 за всё до 6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Экскурсия: озеро Рица, Новый Афон и Гагры - путешествие из Красной Поляны
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
2100019 950 за всё до 5 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000 за человека
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
    читать дальше

    все наши пожелания по маршруту, остановкам, обедом. Учитывая, что поездка длительная, почти 12 часов, а с нами в путешествие отправилась моя мама (72 года), благодаря Андрею, его внимательности, аккуратности вождения, интересным рассказам об истории Абхазии, путешествие оказалось легким, очень интересным, с массой приятных впечатлений и огромным количеством фотографий! Большое спасибо всей команде! Обязательно снова обратимся к Вам и с уверенностью будем рекомендовать друзьям!

  • Г
    Гульнара
    15 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Экскурсию проводил по рекомендации Адгура Даниэль. У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела! Мало того
    читать дальше

    что места просто завораживающе мистические, но профессионализм экскурсовода, гида просто на 100 с плюсом.. Влюбилась в Абхазию, в её историю, обычаи, традиции.. Обо всех местах посещения полноценная информация, очень интересная, с такими подробностями о которых вряд ли прочтёшь где нибудь. . Легенды, эпос. . просто в сказке побывала, по пути к основным достопримечательностям очень много интересного. . и на каждом этапе истории о месте: и легенды и исторические факты Очень интересная экскурсия, рекомендую всем и каждому! Даниэлю и Адгуру огромное человеческое спасибо!!!!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Наш тур «три в одном» превзошел все ожидания! Про природу и невероятные красоты, которые открывались повсюду, на каждой остановке и
    читать дальше

    на протяжении всего пути в целом… -даже можно не говорить, это огромное богатство!)) Адгур - просто прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора и с целым багажом знаний!! Он помог нам окунуться в историю Абхазии, проникнуться к этому месту самыми теплыми чувствами. Тур брали индивидуальный, все очень гибко по нашим пожеланиям, удобный комфортный автомобиль с хорошим обзором, что немаловажно, когда кругом и даже над головой такие виды…, хороший вкусный ресторан в обед и, помимо основной программы, визит в роскошную частную винодельню, в которую не возят толпы туристов. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще! Очень рекомендую именно этот тур, маршрут и, конечно же, такого гида как Агдур в компанию 👌🏼👌🏼👌🏼

  • М
    Марина
    6 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
    читать дальше

    это не помешало нам выполнить всю запланированную программу. Андрей прекрасный рассказчик и водитель (по таким дорогам это важно!), согрел нас горячим чаем и кофе, угостил вкусной вяленой хурмой. Мы сделали много красивых фотографий, полюбовались чудесными пейзажами Абхазии, познакомились с историей мест, которые посетили. Попробовали блюда национальной кухни, вина и мед.

    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек, прекрасный водитель, хорошо преподносит
    читать дальше

    информацию. Александр замечательно спланировал маршрут, чтобы мы успели посетить все локации. Показал нам потрясающие места, учёл все пожелания. Обед прошёл на о. Рица в маленьком и очень уютном ресторане. Спасибо огромное! Отдельное спасибо Александру за прекрасные фотографии! Обязательно будем вас рекомендовать! Хороших вам клиентов!

    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек
  • М
    Марина
    17 января 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Это наша вторая поездка с друзьями в Абхазию. И думали, ну чем нас удивить…? Мы же уже основные достопримечательности видели…
    читать дальше

    но эта фантастическая природа влюбляет и поражает своей невероятной красотой! Экскурсовод Радж интересно и с огромной любовью рассказал нам о своей Родине, людях и достопримечательностях! Был внимателен к нашим пожеланиям и терпелив к нашим веселым и иногда шумным детям))) Обязательно приедем еще! И обязательно с экскурсией!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Новый Афон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Звезды Абхазии: дружеское путешествие
  2. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  3. Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
  4. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
  5. Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Новый Афон" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 000 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий на Красной поляне на 2024 год по теме «Новый Афон», 123 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам