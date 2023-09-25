Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны

Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни

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1 отзыв
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Вы вдохновитесь чудесными пейзажами, увидите святыни древнего христианского монастыря и узнаете о жизни и традициях абхазцев.

Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.

Новый Афон — христианский центр Абхазии

Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.

Легендарные Гагры

Гагры — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, меда и сыра
  • Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник – 700 руб. /взрослый, 200 руб. /детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 500 руб. /чел; пещера в Афоне — 700 руб. /чел; два водопада выше Рицы — 400 руб. /чел
  • При желании в Новом Афоне вы сможете спуститься в Новоафонскую пещеру. Обратите внимание: при посещении пещеры на другие локации маршрута времени у нас может не остаться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из отеля на Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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25 сен 2023
Замечательное путешествие на очень комфортном авто! Адгур прекрасно составил маршрут -что сначала посмотреть, а что потом что бы "без туристической очереди"; заехали и в наши любимые места,маршрут составляли совместно;вся поездка сопровождалась очень интересным рассказом как и про те места, что проезжали/заезжали и про историю страны и про обычаи и ещё много много интересного! Спасибо за чудесный день в такой красочной и гостепреимной Абхазии!
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Набережная
Популярные места
Абхазия
Озеро Рица
Природа и пейзажи
Парки
Новый Афон

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