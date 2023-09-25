Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.
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Описание
Что вас ожидает
Озеро Рица и не только
Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.
Новый Афон — христианский центр Абхазии
Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.
Легендарные Гагры
Гагры — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, меда и сыра
- Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник – 700 руб. /взрослый, 200 руб. /детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 500 руб. /чел; пещера в Афоне — 700 руб. /чел; два водопада выше Рицы — 400 руб. /чел
- При желании в Новом Афоне вы сможете спуститься в Новоафонскую пещеру. Обратите внимание: при посещении пещеры на другие локации маршрута времени у нас может не остаться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из отеля на Красной Поляне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.