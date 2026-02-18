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Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)

Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
В поездке по Стране Души вы вдохновитесь чудесными пейзажами, увидите святыни древнего христианского монастыря и узнаете о жизни и традициях абхазцев.

Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.
5
36 отзывов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.

Новый Афон — христианский центр Абхазии

Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.

Легендарные Гагры

Гагры — самое тёплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Организационные детали

  • В стоимость включена дегустация спиртных напитков, мёда и сыра
  • Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 500 ₽ за чел; пещера в Афоне — 700 ₽ за чел; два водопада выше Рицы — 400 ₽ за чел.
  • При желании в Новом Афоне вы сможете спуститься в Новоафонскую пещеру. Обратите внимание: при посещении пещеры на другие локации маршрута времени у нас может не остаться

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из отеля на Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2391 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
К
Дата посещения: 17 фев 2026
Это было феерично!!!
Здравствуйте, а теперь подробненько.
На этот раз, а он был четвёртым,как мы решили посетить Абхазию, нам попался великолепный гид. До этого мы в принципе тоже не жаловались, но Адгур
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изменил наше представление о Стране Души. Заказали с женой индивидуальный тур, и ни капли об этом не пожалели! В чём плюсы:
1. Вы сможете обговорить с гидом Ваши предпочтения и пожелание, и Адгур подберёт программу именно под Вас!
2. Вы будете ощущать на протяжении всей экскурсии дружескую атмосферу, благодаря ненавязчивому общению, и рассказам про эту великолепную страну, сможете получить ответы на все интересующие Вас вопросы о ней!
3. Посетите великолепные места , опять же, про каждое из которых будет рассказано отдельно и развёрнуто ( что Вы не получите при групповой экскурсии), и сами решите, стоит ли останавливаться там, или продолжать движение дальше! А их, этих мест , поверьте нам, будет не мало!
4. Ну и в целом, Абхазия , это место куда хочется вернуться снова и снова, и побольшей части это благодаря таким людям, как Адгур!!!
Спасибо Вам большое за это гостеприимство!!!
ps Были в Абхазии 17.02.2026, это был мой день рождения, и он запомнится нам с супругой , надолго!

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Анастасия
Взяли индивидуальную экскурсию Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Адгуру за прекрасно организованную экскурсию! С первой минуты
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встречи почувствовали профессионализм и искреннюю заинтересованность в том, чтобы сделать наше путешествие незабываемым.
Особенно хочу отметить пунктуальность гида – встретил точно в назначенное время, был вежлив и внимателен. Маршрут был продуман до мелочей, все остановки и перемещения были чётко организованы.
Это была лучшая экскурсия в моей жизни! Вы не просто рассказываете факты — вы создаёте атмосферу, погружаете в историю, заставляете чувствовать каждую эпоху. Спасибо за ваш талант и преданность делу. Обязательно буду рекомендовать вас как лучшего гида!
Вы — настоящий мастер своего дела!
РЕКОМЕНДУЮ пять из пяти 🔥

Взяли индивидуальную экскурсию Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Взяли индивидуальную экскурсию Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Взяли индивидуальную экскурсию Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Взяли индивидуальную экскурсию Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Взяли индивидуальную экскурсию Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Взяли индивидуальную экскурсию Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
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С
доброго времени суток, путешественники! делюсь с Вами своими впечатлениями об экскурсии с Адгуром "Три в одном…" Итак, сразу же после бронирования и внесения предоплаты на Трипстере Адгур дал обратную связь,
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обговорили детали. Сразу отмечу, что при бронировании можно выбрать время выезда, попозже или пораньше. Очень удобно! Наша экскурсия начиналась в 9 утра. В назначенное время Адгур подъехал за нами прямо к отелю. Был пунктуален, что не скажешь о нас). Адгур подробно рассказал о прохождении границы, попросил нас проверить паспорта и мы поехали. Пока ехали до границы Адгур рассказал о программе экскурсии, спросил наши пожелания. Индивидуальный формат экскурсии -это всегда удобно! Никто не подгоняет, всегда можно скорректировать программу. Границу прошли быстро! Адгур, как только прошли границу, сразу начал свой рассказ. Об истории своей страны, об обычаях и местных традициях, о семейных ценностях абхазцев и пр. По всей дороге Адгур знакомил нас с историческим местами, памятниками архитектуры, будь то старая крепостная стена, или заброшенный замок основателя Гагры. Сложилось впечатление, что он всё-всё знает и очень любит родные места. Даже когда задавались дополнительные вопросы, Адгур подробно отвечал на все. Экскурсия была насыщенной, интересной и познавательной. На обед Адгур посоветовал нам место с кавказской кухней и кавказской живой музыкой, с потрясающим видом на горы на берегу горной реки. Мы насладились великолепным пейзажами Абхазии, посетили Новоафонский храм, погуляли по набережной озера Рица, посмотрели красивые горы и ущелья. День пролетел незаметно. Спасибо за интересную экскурсию, мы получили незабываемые впечатления! Всем рекомендую!

доброго времени суток, путешественники! делюсь с Вами своими впечатлениями об экскурсии с Адгуром "Три в одном…"
доброго времени суток, путешественники! делюсь с Вами своими впечатлениями об экскурсии с Адгуром "Три в одном…"
доброго времени суток, путешественники! делюсь с Вами своими впечатлениями об экскурсии с Адгуром "Три в одном…"
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А
Тур с Адгуром- самый лучший!
Экскурсия очень невероятная, безумно красивые места, насыщенный маршрут,.
Адгур рассказывает очень много и интересно: об истории и жизни Абхазии, поездка очень комфортная, остановки во всех классных местах по желанию.
Сама с удовольствием посещу иные программы с Адгуром и всем рекомендую
Тур с Адгуром- самый лучший!
Тур с Адгуром- самый лучший!
Тур с Адгуром- самый лучший!
Тур с Адгуром- самый лучший!
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Д
Путешествие в сказочную Абхазию Добро пожаловать в удивительный мир красок и ароматов! Мы провели незабываемый день в гостеприимной Абхазии вместе с нашим профессиональным гидом Адгуром. Этот волшебный край раскрыл перед
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нами свою красоту и очарование, погрузив в атмосферу древнего быта и культуры местного населения.
Природа здесь поистине уникальна: горные вершины, покрытые снегом, плавно переходят в густые леса, зеленые луга и чистые реки, шум которых успокаивает душу. Реки бурлят своей энергией, словно живое существо, наполняя воздух свежестью и прохладой. Особенно впечатляют водопады, чьи струи каскадами низвергаются вниз, создавая неповторимую картину силы и гармонии.
Во время путешествия мы посетили самые живописные места: знаменитые озера, величественные горы и уютные деревушки, сохранившие дух старины. Каждый уголок Абхазии наполнен особой атмосферой, создающей ощущение сказки, перенесенной в реальность.
Особенное впечатление произвели местные обычаи и традиции. Аромат свежих мандаринов, растущих прямо вдоль дорог, мгновенно переносит в детство, вызывая теплые воспоминания и улыбку на лице.
Несмотря на насыщенность программы, поездка оказалась удивительно легкой и приятной. Всего лишь один день подарил массу положительных эмоций и желание вернуться сюда снова, чтобы вновь ощутить магию Абхазии и увидеть её во всей красоте в разные времена года.

Путешествие в сказочную Абхазию Добро пожаловать в удивительный мир красок и ароматов! Мы провели незабываемый день
Путешествие в сказочную Абхазию Добро пожаловать в удивительный мир красок и ароматов! Мы провели незабываемый день
Путешествие в сказочную Абхазию Добро пожаловать в удивительный мир красок и ароматов! Мы провели незабываемый день
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Н
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная с орг. вопросов и заканчивая самим туром.

Интеллигентный интеллектуал с филологическим образованием. Изумительный рассказчик. Настолько
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структурированная подача материала и просто захватывающее повествование. Слушали раскрыв рот. Вся история Абхазии от и до.

Посетили все что было заявлено по программе и даже больше.
Шикарные локации, удобный и выверенный тайминг, душевное знакомство с национальной кухней, заезд (по нашей просьбе) на дегустацию вина, сыров и прочих местных деликатесов с бонусным сбором урожая абхазских мандаринов))

Замечательный день, замечательная страна, замечательный гид!
Еще раз огромное спасибо!

Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная+2
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная
Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная
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Входит в следующие категории Красной поляны

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