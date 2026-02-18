Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.
Описание экскурсии
Озеро Рица и не только
Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.
Новый Афон — христианский центр Абхазии
Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.
Легендарные Гагры
Гагры — самое тёплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.
Организационные детали
- В стоимость включена дегустация спиртных напитков, мёда и сыра
- Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 500 ₽ за чел; пещера в Афоне — 700 ₽ за чел; два водопада выше Рицы — 400 ₽ за чел.
- При желании в Новом Афоне вы сможете спуститься в Новоафонскую пещеру. Обратите внимание: при посещении пещеры на другие локации маршрута времени у нас может не остаться
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Здравствуйте, а теперь подробненько.
На этот раз, а он был четвёртым,как мы решили посетить Абхазию, нам попался великолепный гид. До этого мы в принципе тоже не жаловались, но Адгур
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Адгуру за прекрасно организованную экскурсию! С первой минуты
Экскурсия очень невероятная, безумно красивые места, насыщенный маршрут,.
Адгур рассказывает очень много и интересно: об истории и жизни Абхазии, поездка очень комфортная, остановки во всех классных местах по желанию.
Сама с удовольствием посещу иные программы с Адгуром и всем рекомендую
Интеллигентный интеллектуал с филологическим образованием. Изумительный рассказчик. Настолько