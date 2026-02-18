В поездке по Стране Души вы вдохновитесь чудесными пейзажами, увидите святыни древнего христианского монастыря и узнаете о жизни и традициях абхазцев. Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.

Новый Афон — христианский центр Абхазии

Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.

Легендарные Гагры

Гагры — самое тёплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Организационные детали

В стоимость включена дегустация спиртных напитков, мёда и сыра

Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 500 ₽ за чел; пещера в Афоне — 700 ₽ за чел; два водопада выше Рицы — 400 ₽ за чел.

При желании в Новом Афоне вы сможете спуститься в Новоафонскую пещеру. Обратите внимание: при посещении пещеры на другие локации маршрута времени у нас может не остаться

Пересечение границы