Экскурсии на микроавтобусе на Красной поляне с гидом по низким ценам

Найдено 4 экскурсии в категории «На микроавтобусе» на Красной поляне, цены от 2700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
На микроавтобусе
10 часов
80 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
Начало: Заберем вас из отеля
«Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 8 или 12 человек»
Расписание: Ежедневно 8-00
3200 ₽ за человека
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
-
10%
69 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Тур проходит на 18-ти местном микроавтобусе Mersedes Sprinter»
Расписание: Ежедневно в 7:00
2745 ₽3050 ₽ за человека
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
На микроавтобусе
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
Начало: По договоренности
«Вас ждет легкая и очень комфортная туристическая программа с гидом на минивэне»
Расписание: Четверг и суббота.
3100 ₽ за человека
В Абхазию на минивэне из Красной Поляны: Гагра, Мандариновый сад и Рица
На микроавтобусе
10.5 часов
72 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
В Абхазию на минивэне из Красной Поляны: Гагра, Мандариновый сад и Рица
Начало: Сообщите ваш адрес гиду после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 8:30
2700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    По локациям мне все понравилось и всего хватило. Очень здорово, что нас забрали именно из отеля на Красной Поляне, и
    читать дальше

    что формат экскурсии именно мини-группа (нас было 7 человек). Лично мне не хватило какого-то рассказа про Абхазию, интересных фактов, мы сидели на заднем сидении - почти ничего не было слышно, микрофона у гида не было. Плюс обратно мы очень долго стояли на границе, такое бывает, и в целом, ничего страшного, но было бы круто понимать, хотя бы почему))

  • Д
    Дарья
    22 ноября 2025
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
    Отличная экскурсия, мы остались довольны, прекрасный веселый гид очень интересно и с юмором рассказал много интересного!
  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2025
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
    Поездка потрясающая! Вообще было бы преступлением жить в Адлере и не съездить в Абхазию, ведь до границы рукой подать. Нас
    читать дальше

    возил водитель Беслан, а сопровождал гид Астик. Очень и очень приятная компания. Гид с юмором, с любовью к Абхазии обо всём рассказывал. Мы посетили Гагру, Лыхны, Новый Афон и конечно же озеро Рица, увидели его красоту с разных сторон. А началась наша поездка с бесконечных дегустаций, сначала нас угостили чаем с булочкой и понеслась: вино, сыры, мёд… В целом утро задалось и впечатления об Абхазии сразу стали на несколько градусов ярче) Вообще места прекрасные, дороги хорошие, люди добрые, фруктов в изобилии. Поездка получилась весьма насыщенная и многообразная и мы не заметили, как вернулись на границу. Хочу выразить всем благодарность, что организовываете такие душевные туры и влюбляете нас в Абхазию. Храни вас Бог!

  • Ю
    Юлия
    14 ноября 2025
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
    Выла на Гранд Туре в Абхазии с Оксаной. Всё прошло гладко,мило, складно. Спасибо за это ей!!! Сама экскурсия потрясающая, я уже в 5 раз на ней. Очень красивая и разная Абхазия. Всем рекомендую.
  • Д
    Дарья
    13 ноября 2025
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
    Прекрасная экскурсия! Отличный выбор, если хочется расслабиться и отдохнуть: без изнуряющей физической нагрузки в виде длительных походов и восхождений в
    читать дальше

    горы. Экскурсия простроена так, что вы не успеете заскучать или утомиться, экскурсовод ведет программу динамично,"теоретическуя часть" в виде введения в контекст исторических событий места вовремя сменяет "практическая", когда вы уже непосредственно погружаетесь в опыт, связанный с бытом и традициями местного населения. Множество разнообразных локаций, море впечатлений, остались невероятно довольны, спасибо!

  • Н
    Наталья
    11 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Замечательная экскурсия… виды такие что словами не передать, восторг зашкаливает. Экскурсию проводил Денис, отличный экскурсовод, интересно рассказывал и очень приятный в общении. Спасибо огромное!!!
  • М
    Мария
    7 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Экскурсовод Рашид просто супер. Было все четко, по делу, интересно. Аккуратный водитель. Впечатления супер. Спасибо
  • М
    Мария
    7 ноября 2025
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, прекрасный гид Азамат- интеллигентный, умный, с прекрасным голосом и очень интересным повествованием! Вместить такое количество событий в одну
    читать дальше

    экскурсию -талант! У нас возникло ощущение, что мы были в Абхазии не один день, а полноценный отпуск! Очень красиво, очень насыщенно и интересно ❤️

  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
    Ездили в Абхазию уже не первый раз. Казалось все уже видела, но в этот раз гид Беслан смог удивить. Отличная
    читать дальше

    экскурсия, однозначно рекомендую! На обратном пути наш водитель Адгур, проявил вообще чудеса водительского мастерства. Он так мастерски объехал все километровые пробки на Русско-Абхазской границе, за что ему отдельное большое Спасибо!

  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Отличная экскурсия с лучшим гидом, которого я когда-либо встречала. Нодар - человек, который любит свою страну, свой народ, прекрасно знает
    читать дальше

    историю. Очень общительный, добрый и с чувством юмора. Побывали в лучших местах программы VIP тура, сделали прекрасные фото, дегустировали вино, сыр, мясо и чай. Конечно же уехали с покупками. Обед был в прекрасном горном ресторане с местной кухней. По завершению экскурсии Нодар всем подарил сувениры ручной работы - хинкали). Была очень теплая погода и прекрансые попутчики из Чебоксар и Крыма. Есть огромное желание вернуться в Абхазию, посмотреть и другие места. Огромное спасибо и до новых встреч!

  • З
    Зульфия
    3 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Поездка в прекрасную Абхазию состоялась у нас 2 ноября, мы остались в восторге! Побывали во всех заявленных достопримечательностях, все произвело
    читать дальше

    неизгладимое впечатление! Выбрали именно минивэн и не прогадали, и на границе быстрее прошли и на остановках долго не задерживались. Отдельная большая благодарность водителю, по совместительству гиду Нодару, за его интереснейшие рассказы на всём протяжении пути, прекрасную музыку в тему, за знакомство с богатой местной культурой! Благодаря ему мы за 1 день влюбились в дивный край, страну души - Абхазию! Ждите нас снова, гости из Карачаево-Черкесии)

  • А
    Алия
    1 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Классную экскурсию нам провел гид Роланд. Рассказывал все интересно и без лишней перегрузки фактами. Давал на каждой точке столько свободного
    читать дальше

    времени, сколько нам хотелось, не торопил. Очень понравился стиль его вождения, так как была наслышана о манере вождения местных водителей) никаких опасных маневров и нарушений ПДД. На обед заехали в красивое место с вкусной кухней. Абхазия великолепна. Вообщем, рекомендую 👌🏻

  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Очень удобный автомобиль на 5 пассажиров. Забрали с дома почти вовремя и привезли обратно) Хороший и приятный водитель (как экскурсовод
    читать дальше

    конечно не очень, но нам это было не важно). Было всё, как заявлено по программе. Если добавить в программу "Новый Афон" думаю было бы круче)

  • А
    Алексей
    30 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Абхазия впечатляет своими видами. Гид Денис рассказал всё подробно и показал красивые локации.
  • О
    Оксана
    26 октября 2025
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
    Лиза и Беслан-тандем. Шутят и поддерживают шутки друг друга. Экскурсия супер, спасибо. Куча вопросов была и Лиза не все отвечала.
  • А
    Анна
    26 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Гид Денис позитивный и интересный рассказчик! Забрал и доставил в комфорте. Ресторан, куда он нас привез на обед, шикарный! И отдельное ему спасибо за подарок, вид на Гагру обалденный!
  • Д
    Дарья
    22 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Все безумно понравилось, всё рассказали показали, дружно и весело! Абхазия и ее местный колорит прекрасны😍
  • М
    Маргарита
    22 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Понравилась программа экскурсии и сама Абхазия. Заехали на скалистый берег, увидели колоннаду в Гагре, дегустировали вкусные вина и сыры. Так
    читать дальше

    же останавливались у водопадов и поднялись к озеру Рица с невероятными видами. Отдельного внимания заслуживает ресторан Абхазский двор с великолепной кухней и сервисом.

  • Л
    Лилия
    19 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Впечатления зашкаливают. Нам попался прекрасный,деликатный гид и водитель Роланд. Одно лишь немного удручило ситуацию, это то, что за 11 месячного ребенка взяли полную оплату за экскурсию
  • Л
    Лариса
    17 октября 2025
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, очень интересная! Экскурсовод - огонь!

