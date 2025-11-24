Мини-группа
до 12 чел.
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
Начало: Заберем вас из отеля
«Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 8 или 12 человек»
Расписание: Ежедневно 8-00
3200 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Тур проходит на 18-ти местном микроавтобусе Mersedes Sprinter»
Расписание: Ежедневно в 7:00
2745 ₽
3050 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
На минивэне в Абхазию: Гагра, Новый Афон в мини-группе 6-8 человек
Начало: По договоренности
«Вас ждет легкая и очень комфортная туристическая программа с гидом на минивэне»
Расписание: Четверг и суббота.
3100 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В Абхазию на минивэне из Красной Поляны: Гагра, Мандариновый сад и Рица
Начало: Сообщите ваш адрес гиду после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 8:30
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 ноября 2025По локациям мне все понравилось и всего хватило. Очень здорово, что нас забрали именно из отеля на Красной Поляне, и
- ДДарья22 ноября 2025Отличная экскурсия, мы остались довольны, прекрасный веселый гид очень интересно и с юмором рассказал много интересного!
- ТТатьяна16 ноября 2025Поездка потрясающая! Вообще было бы преступлением жить в Адлере и не съездить в Абхазию, ведь до границы рукой подать. Нас
- ЮЮлия14 ноября 2025Выла на Гранд Туре в Абхазии с Оксаной. Всё прошло гладко,мило, складно. Спасибо за это ей!!! Сама экскурсия потрясающая, я уже в 5 раз на ней. Очень красивая и разная Абхазия. Всем рекомендую.
- ДДарья13 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Отличный выбор, если хочется расслабиться и отдохнуть: без изнуряющей физической нагрузки в виде длительных походов и восхождений в
- ННаталья11 ноября 2025Замечательная экскурсия… виды такие что словами не передать, восторг зашкаливает. Экскурсию проводил Денис, отличный экскурсовод, интересно рассказывал и очень приятный в общении. Спасибо огромное!!!
- ММария7 ноября 2025Экскурсовод Рашид просто супер. Было все четко, по делу, интересно. Аккуратный водитель. Впечатления супер. Спасибо
- ММария7 ноября 2025Прекрасная экскурсия, прекрасный гид Азамат- интеллигентный, умный, с прекрасным голосом и очень интересным повествованием! Вместить такое количество событий в одну
- ТТатьяна5 ноября 2025Ездили в Абхазию уже не первый раз. Казалось все уже видела, но в этот раз гид Беслан смог удивить. Отличная
- ИИрина4 ноября 2025Отличная экскурсия с лучшим гидом, которого я когда-либо встречала. Нодар - человек, который любит свою страну, свой народ, прекрасно знает
- ЗЗульфия3 ноября 2025Поездка в прекрасную Абхазию состоялась у нас 2 ноября, мы остались в восторге! Побывали во всех заявленных достопримечательностях, все произвело
- ААлия1 ноября 2025Классную экскурсию нам провел гид Роланд. Рассказывал все интересно и без лишней перегрузки фактами. Давал на каждой точке столько свободного
- ССергей31 октября 2025Очень удобный автомобиль на 5 пассажиров. Забрали с дома почти вовремя и привезли обратно) Хороший и приятный водитель (как экскурсовод
- ААлексей30 октября 2025Абхазия впечатляет своими видами. Гид Денис рассказал всё подробно и показал красивые локации.
- ООксана26 октября 2025Лиза и Беслан-тандем. Шутят и поддерживают шутки друг друга. Экскурсия супер, спасибо. Куча вопросов была и Лиза не все отвечала.
- ААнна26 октября 2025Гид Денис позитивный и интересный рассказчик! Забрал и доставил в комфорте. Ресторан, куда он нас привез на обед, шикарный! И отдельное ему спасибо за подарок, вид на Гагру обалденный!
- ДДарья22 октября 2025Все безумно понравилось, всё рассказали показали, дружно и весело! Абхазия и ее местный колорит прекрасны😍
- ММаргарита22 октября 2025Понравилась программа экскурсии и сама Абхазия. Заехали на скалистый берег, увидели колоннаду в Гагре, дегустировали вкусные вина и сыры. Так
- ЛЛилия19 октября 2025Впечатления зашкаливают. Нам попался прекрасный,деликатный гид и водитель Роланд. Одно лишь немного удручило ситуацию, это то, что за 11 месячного ребенка взяли полную оплату за экскурсию
- ЛЛариса17 октября 2025Прекрасная экскурсия, очень интересная! Экскурсовод - огонь!
