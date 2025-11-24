читать дальше

возил водитель Беслан, а сопровождал гид Астик. Очень и очень приятная компания. Гид с юмором, с любовью к Абхазии обо всём рассказывал. Мы посетили Гагру, Лыхны, Новый Афон и конечно же озеро Рица, увидели его красоту с разных сторон. А началась наша поездка с бесконечных дегустаций, сначала нас угостили чаем с булочкой и понеслась: вино, сыры, мёд… В целом утро задалось и впечатления об Абхазии сразу стали на несколько градусов ярче) Вообще места прекрасные, дороги хорошие, люди добрые, фруктов в изобилии. Поездка получилась весьма насыщенная и многообразная и мы не заметили, как вернулись на границу. Хочу выразить всем благодарность, что организовываете такие душевные туры и влюбляете нас в Абхазию. Храни вас Бог!