Пеший подъём на Хмелёвские озёра через водопад Кейва (из Красной Поляны)

Давайте хотя бы на денёк забудем о зное и шумных пляжах и отправимся на уединённые горные озёра.

По пути к ним у вас будет возможность освежиться в водопаде Кейва, а также обойти смотровые площадки с лучшими видами на Кавказский хребет и Красную Поляну.
4 отзыва
Описание экскурсии

Что вас ждет? В пути мы посмотрим с высоты на поселок Красная Поляна, на северные склоны хребта Аибга, на которых увидим горнолыжные курорты с их трассами, а также олимпийский объект — трамплин «Русские Горки». Окунемся в прохладную свежесть водопада Кейву. Пройдемся по Хмелевским озерам и выйдем на смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид на Кавказский Хребет с его пиками- трёхтысячниками. Я расскажу Вам об этой местности, об основных вершинах Кавказского Хребта и хребта Аибга.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кавказский Хребет
  • Хребет Аибга
  • Поселок Красная Поляна
  • Горнолыжные курорты: Красная Поляна, Роза Хутор
  • Хмелевские озера
  • Водопад Кейва
  • Горы: Чугуш, Малый Чугуш, Агепста, Черная Пирамида, Фишт, Оштен, Пшеха-су. Олимпийский объект - трамплин «Русские Горки»
Что включено
  • Услуги гида
  • Перекус и чай
  • Трансфер по Красной Поляне до места старта на маршрут
Что не входит в цену
  • Билет в нацпарк, заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, посёлок Красная Поляна, Калиновая улица, 9/1
Завершение: Калиновая улица, 9/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
А
Анна
13 ноя 2025
Замечательный гид! Подстроил поход под особенности цели и маршрута, помогал с выбором локаций для посещения, угостил вкуснейшим чаем и вкусностями 🤩🩷
А
Алена
8 июн 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Михаилу за незабываемый поход к водопаду Кейва и смотровую площадку по горному лесу, усыпанному цветущими рододендронами! С самого начала Михаил проявил себя как настоящий
читать дальше

профессионал: маршрут был подобран идеально с учетом наших возможностей, а его советы по технике движения помогли легко преодолеть даже сложные участки. Михаил давал время на отдых и фото, был внимателен к нашему темпу. Чай и свежесваренный кофе в горах, отдельная изюминка нашего путешествия. Обязательно вернемся еще! СПАСИБО!!

Е
Елена
6 авг 2023
Все прошло супер👍 Нашим гидом был Михаил, очень позитивный молодой человек 👌 Маршрут нам по добрали по нашим силам и возможностям(хотя я думала что не осилю😁), благодаря Михаилу и его советам мы смогли💪 покорить 2320 ⛰️🏔🗻 шикарные виды (для нас еще не покоренных гор) завораживали. Михаилу желаю новых вершин, чистого неба и крутых зимних спусков. До встречи зимой на сноубордах🏔🏂
М
Михаил
2 июл 2023
Гид супер. Маршрут подобран отлично. Организация похода приятно впечатлила. По времени начала и окончания все прошло как было запланировано.

