Описание экскурсии Что вас ждет? В пути мы посмотрим с высоты на поселок Красная Поляна, на северные склоны хребта Аибга, на которых увидим горнолыжные курорты с их трассами, а также олимпийский объект — трамплин «Русские Горки». Окунемся в прохладную свежесть водопада Кейву. Пройдемся по Хмелевским озерам и выйдем на смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид на Кавказский Хребет с его пиками- трёхтысячниками. Я расскажу Вам об этой местности, об основных вершинах Кавказского Хребта и хребта Аибга.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кавказский Хребет

Хребет Аибга

Поселок Красная Поляна

Горнолыжные курорты: Красная Поляна, Роза Хутор

Хмелевские озера

Водопад Кейва

Горы: Чугуш, Малый Чугуш, Агепста, Черная Пирамида, Фишт, Оштен, Пшеха-су. Олимпийский объект - трамплин «Русские Горки» Что включено Услуги гида

Перекус и чай

Трансфер по Красной Поляне до места старта на маршрут Что не входит в цену Билет в нацпарк, заповедник Где начинаем и завершаем? Начало: Сочи, посёлок Красная Поляна, Калиновая улица, 9/1 Завершение: Калиновая улица, 9/1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.