Экскурсии на водопады из Красной поляны

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопады» на Красной поляне, цены от 5 340 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
К водопаду Кейва через горы Красной Поляны: история и природа
Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты
Начало: В поселке Красная Поляна
«Нашей целью станет непересыхающий и незамерзающий водопад, который носит имя инструктора Краснополянской турбазы — Эльмара Кейва»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
3 отзыва
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
«Полноводный водопад в древнем лесу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
«Кульминацией станет нетуристический водопад Хрустальный»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
«К водопаду — через леса и горы»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 10 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    10 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
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    просьбе). Впервые с ними шел и было очень удобно, теперь только с ними буду прогулки такие делать. Ну и Кирилл же фотограф. Честно говоря не знал, что на выходе получится. Но результат предвосхитил ожидания. Фото прикладываю (ps есть также и без вотермарка) Отзывов немного, не знаю почему, но присмотритесь, когда будете выбирать с кем идти. И для меня было плюсом, что по минимуму было рассказов и можно было слушать тишину и себя.

  • a
    anastasia
    28 апреля 2024
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
  • Э
    Эльмира
    26 апреля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
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    тот день! Очень хотелось посетить Абхазию! Предлагаю немного скорректировать название, потому что это дезинформация. Гид нас встречал на территории Абхазии, с той стороны Пешеходного таможенного пункта Россия-Псоу-Грузия (Абхазия). Мы самостоятельно добирались из п. Эстасадок. Благодарю гида, что заранее позвонил нам утром ранним и сообщил нюансы: в паспорте, где отмечены дети, должна быть ещё и печать паспортного стола. Для нас это критически ничего не изменило -печать за 1 час не появится, но мы были морально готовы, что нас развернут обратно. Как потом выяснилось, у нас оказался целый комплект всего того, что не подошло паспортному (таможенному) контролю: и печати нет, и фамилии разные (поди докажи, что это твой ребенок). Поездка была комфортабельная! Машина комфорт класса. Чистая, белая, без посторонних запахов! Водитель- гид был аккуратен на дорогах. Было много рассказов: медленно и ненавязчиво. Мы заранее попросили оставить наш тур без дегустации вина и сыра, только по красотам края. Но на дегустации чая побывали! Вкусно, ароматно))) К сожалению не помню имени гида:( Благодарю за интересную экскурсию, комфорт и заботливое отеческое отношение!!!! Мы останавливались и наслаждались видами и красотами, много фотографировали и было хорошо, без спешки! Спасибо за организацию тура!

  • м
    маргарита
    19 марта 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
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    что за эти деньги можно и добавить Новоафонский монастырь и окрестности, но раз есть спрос то предложение актуально. Однозначно рекомендую к просмотру и путешествию. Нам понравилось все. И еще есть места по пути к озеру где пороги и камни со мхом в одной локации, смотрится сказочно, но я так и не решилась остановить машину. И еще думаю интересно было бы пройтись по висящим мостам которые предназначены для пешеходов, но мы также не остановились, это мое упущение, вам рекомендую остановится и пройтись. И еще кстати не остановились на водопаде девичьи слезы, но рассказ про него прослушали. Вообще очень емкая экскурсия, много чего узнали и честно даже устали, это почуствовалось уже в конце. Однозначно индивидуальная экскурсия намного лучше групповой.

  • D
    Dmitry
    17 ноября 2023
    К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
    Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких мест всего пару, да и финишная точка стоит того! Рекомендую в сухую погоду всем, кто отдыхает в окрестностях Красной Поляны разнообразить свой досуг!
    Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но такихОтличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких
  • А
    Анастасия
    13 ноября 2023
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с
  • Н
    Наталья
    18 августа 2023
    К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
    Всё понравилось
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2023
    К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
    Продуманный не простой маршрут. В какие то моменты не много экстремальный. Пришлось переходить водопад по бревну. Благодаря опытному инструктору Валерию преодолели эту преграду. Получила море впечатлений. Много интересной информации. Красивые виды. Чудесная природа.
  • Е
    Елена
    19 ноября 2022
    Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
    Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
  • К
    Кира
    1 июля 2022
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на привале вдруг Кирилл начал жарить блины и кипятить чай - счастью детей не было предела!
    Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
  2. Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
  3. Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
  4. Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
  5. Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
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