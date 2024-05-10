1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
К водопаду Кейва через горы Красной Поляны: история и природа
Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты
Начало: В поселке Красная Поляна
«Нашей целью станет непересыхающий и незамерзающий водопад, который носит имя инструктора Краснополянской турбазы — Эльмара Кейва»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
«Полноводный водопад в древнем лесу»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
«Кульминацией станет нетуристический водопад Хрустальный»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
«К водопаду — через леса и горы»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб10 мая 2024Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
- aanastasia28 апреля 2024Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
- ЭЭльмира26 апреля 2024Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
- ммаргарита19 марта 2024У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
- DDmitry17 ноября 2023Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких мест всего пару, да и финишная точка стоит того! Рекомендую в сухую погоду всем, кто отдыхает в окрестностях Красной Поляны разнообразить свой досуг!
- ААнастасия13 ноября 2023Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
- ННаталья18 августа 2023Всё понравилось
- ЮЮлия15 мая 2023Продуманный не простой маршрут. В какие то моменты не много экстремальный. Пришлось переходить водопад по бревну. Благодаря опытному инструктору Валерию преодолели эту преграду. Получила море впечатлений. Много интересной информации. Красивые виды. Чудесная природа.
- ЕЕлена19 ноября 2022Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
- ККира1 июля 2022Спасибо Кириллу за чудесный поход! Дети в полном восторге! Красивые виды, интересный маршрут. А когда на привале вдруг Кирилл начал жарить блины и кипятить чай - счастью детей не было предела!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Водопады" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 340 до 12 690 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий на Красной поляне на 2024 год по теме «Водопады», 26 ⭐ отзывов, цены от 5340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август