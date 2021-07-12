Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное

Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет

5
1 отзыв
Приглашаю провести день в окружении дивных пейзажей! Вы погуляете по живописным тропам Кавказского биосферного заповедника, подышите свежим лесным воздухом и полюбуетесь Ачипсинскими водопадами.

Посетите волшебные озера, оцените величественные горные ландшафты и рассмотрите редкие растения.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное

Что вас ожидает

Фантастическая природа

Вы увидите горные озера Хмелевского и Зеркальное. Насладитесь видами на Главный Кавказский хребет, море и плато Арабика. Погуляете по лесам и альпийским лугам, полюбуетесь Ачипсинскими водопадами и по желанию окунетесь в освежающие воды реки. А также оцените величественные ледники гор Чугуш, Агепста, Фишт и познакомитесь с краснокнижным видом тритонов.

Занимательные истории

По пути я расскажу о временах, когда горы населяли кавказские племена. Покажу редкие растения и поделюсь интересными фактами о лесных обитателях нашего края: оленях, турах, леопардах и кавказском зубре. Кроме того, в живописном месте мы устроим привал с ароматным горным чаем. Будем наслаждаться единением с природой, красивыми видами и тишиной.

Организационные детали

  • До места старта нужно доехать на машине по грунтовой дороге. По запросу я могу организовать трансфер — от 1500 р.
  • Билеты в Кавказский биосферный заповедник не включены в стоимость — 300 р. с человека
  • Протяженность маршрута зависит от вашего опыта и физической подготовки. Минимум — 6 км.
  • Подходит для детей от 12 лет
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Я живу и работаю в Красной Поляне — это уникальное место, которое объединяет мою увлеченность горными лыжами и любовь к горам. Все лето я хожу в походы, а с наступлением зимы учу желающих кататься на горных лыжах. Мне хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают меня в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.
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1 реальный отзыв

Юлия
12 июля 2021
Здравствуйте! Очень интересная экскурсия по маршруту 13 в заповеднике. Узнали историю лесопарка и не только. Сергей хорошо проинструктировал как правильно ходить и каким темпом, так что мы (новички) справились с маршрутом)))
Виды красивейшие, некоторые неожиданные. Видели ТРИТОНА и не одного… Дошли до водопадов, очень красиво! Обратно, при вечернем солнце, зеркальное озеро светится россыпью брилиантов, готовьте хорошую камеру!

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