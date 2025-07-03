Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Приглашаю провести день в окружении дивных пейзажей! Вы погуляете по живописным тропам Кавказского биосферного заповедника, подышите свежим лесным воздухом и полюбуетесь Ачипсинскими водопадами. Посетите волшебные озера, оцените величественные горные ландшафты и рассмотрите редкие растения.
Описание экскурсии
Фантастическая природа
Вы увидите горные озера Хмелевского и Зеркальное. Насладитесь видами на Главный Кавказский хребет, море и плато Арабика. Погуляете по лесам и альпийским лугам, полюбуетесь Ачипсинскими водопадами и по желанию окунётесь в освежающие воды реки. А также оцените величественные ледники гор Чугуш, Агепста, Фишт и познакомитесь с краснокнижным видом тритонов.
Занимательные истории
По пути я расскажу о временах, когда горы населяли кавказские племена. Покажу редкие растения и поделюсь интересными фактами о лесных обитателях нашего края: оленях, турах, леопардах и кавказском зубре. Кроме того, в живописном месте мы устроим привал с ароматным горным чаем. Будем наслаждаться единением с природой, красивыми видами и тишиной.
Организационные детали
- До места старта нужно доехать на машине по грунтовой дороге. По запросу я могу организовать трансфер — от 1500 ₽
- Билеты в Кавказский биосферный заповедник не включены в стоимость — 500 ₽ с человека
- Протяженность маршрута зависит от вашего опыта и физической подготовки. Минимум — 6 км.
- Подходит для детей от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1249 туристов
Мы работаем в разных уголках южных широт: от Красной Поляны до турецких берегов. Все лето мы с командой ходим в походы, а с наступлением зимы учим желающих кататься на горных лыжах. Нам хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают нас в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем привет!
Решился впервые попробовать трекинг — впечатления невероятные! Маршрут стартовал на высоте около 800 метров неподалеку от живописной Красной Поляны. Затем предстояло преодолеть подъём ещё на 1100 метров вверх, пока
Решился впервые попробовать трекинг — впечатления невероятные! Маршрут стартовал на высоте около 800 метров неподалеку от живописной Красной Поляны. Затем предстояло преодолеть подъём ещё на 1100 метров вверх, пока
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С
Понравилось всё! Две женщины среднего уровня подготовки справились с маршрутом, включая наборы высоты, в том числе благодаря поддержке гида Сергея. Всё прошло классно! Однодневное путешествие полностью соответствовало заявленной программе. Получили не забываемые опыт и впечатления!
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Анна чуткий и внимательный гид, были я и мама, Анна под наш запрос порекомендовала маршрут, остались очень довольны походом
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Здравствуйте! Очень интересная экскурсия по маршруту 13 в заповеднике. Узнали историю лесопарка и не только. Сергей хорошо проинструктировал как правильно ходить и каким темпом, так что мы (новички) справились с маршрутом)))
Виды красивейшие, некоторые неожиданные. Видели ТРИТОНА и не одного… Дошли до водопадов, очень красиво! Обратно, при вечернем солнце, зеркальное озеро светится россыпью брилиантов, готовьте хорошую камеру!
Виды красивейшие, некоторые неожиданные. Видели ТРИТОНА и не одного… Дошли до водопадов, очень красиво! Обратно, при вечернем солнце, зеркальное озеро светится россыпью брилиантов, готовьте хорошую камеру!
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Н
Огромное спасибо Марте. Провели время отлично. Получили много позитивных эмоций.
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