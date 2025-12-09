Погрузитесь в уютную атмосферу курорта «Роза Хутор».
На прогулке вы пройдете по живописной набережной Лаванда с видами на горы, пересечёте изящные мосты и посетите главную площадь с её знаковой Ратушей. Экскурсовод поделится интересными деталями о местах. При желании можно дополнить маршрут подъёмом по канатной дороге для захватывающих панорам.
Описание экскурсииПредлагаем увлекательную экскурсию по курорту Роза Хутор. Вы прогуляетесь по живописной набережной Лаванда, любуясь панорамой гор и окружающей природой. Прогулка продолжится через красивые мосты — Пешков мост с изящными фонарями в старинном стиле и Романов мост, соединяющие набережные Лаванда и Панорама. Вы также посетите главную площадь Роза с ее атмосферной Ратушей, где можно сделать яркие фото на память. В стоимость экскурсии входит сопровождение опытного экскурсовода, который расскажет интересные истории и детали о местах, которые вы увидите. По желанию можно добавить поездку на канатной дороге для потрясающих видов с высоты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережные Лаванда и Панорама
- Пешков и Романов мосты
- Площадь Роза и Ратуша
Что включено
- Сопровождение экскурсовода
Что не входит в цену
- Трансфер (по желанию, с других курортов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная Поляна
Завершение: Роза Хутор (согласовываем с Вами заранее)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можем провести в любой день, заранее согласовав с Вами удобную дату и время.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Красной поляны
