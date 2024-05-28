Экскурсии по набережной Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» на Красной поляне, цены от 17 100 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Вы прогуляетесь по набережной, увидите легендарную колоннаду, ресторан «Гагрипш» и парк принца Ольденбургского, о котором поговорим отдельно»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Экскурсия: озеро Рица, Новый Афон и Гагры - путешествие из Красной Поляны
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
«Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
2100019 950 за всё до 5 чел.
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
«Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800017 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
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    все наши пожелания по маршруту, остановкам, обедом. Учитывая, что поездка длительная, почти 12 часов, а с нами в путешествие отправилась моя мама (72 года), благодаря Андрею, его внимательности, аккуратности вождения, интересным рассказам об истории Абхазии, путешествие оказалось легким, очень интересным, с массой приятных впечатлений и огромным количеством фотографий! Большое спасибо всей команде! Обязательно снова обратимся к Вам и с уверенностью будем рекомендовать друзьям!

  • А
    Аза
    26 мая 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
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    рассказал много познавательного и увлекательного, о своем родном крае! Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида, получили массу эмоций за один день! Однозначно будем рекомендовать Адгура. Лучший гид!

  • Г
    Гульнара
    15 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Экскурсию проводил по рекомендации Адгура Даниэль. У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела! Мало того
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    что места просто завораживающе мистические, но профессионализм экскурсовода, гида просто на 100 с плюсом.. Влюбилась в Абхазию, в её историю, обычаи, традиции.. Обо всех местах посещения полноценная информация, очень интересная, с такими подробностями о которых вряд ли прочтёшь где нибудь. . Легенды, эпос. . просто в сказке побывала, по пути к основным достопримечательностям очень много интересного. . и на каждом этапе истории о месте: и легенды и исторические факты Очень интересная экскурсия, рекомендую всем и каждому! Даниэлю и Адгуру огромное человеческое спасибо!!!!

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Наш тур «три в одном» превзошел все ожидания! Про природу и невероятные красоты, которые открывались повсюду, на каждой остановке и
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    на протяжении всего пути в целом… -даже можно не говорить, это огромное богатство!)) Адгур - просто прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора и с целым багажом знаний!! Он помог нам окунуться в историю Абхазии, проникнуться к этому месту самыми теплыми чувствами. Тур брали индивидуальный, все очень гибко по нашим пожеланиям, удобный комфортный автомобиль с хорошим обзором, что немаловажно, когда кругом и даже над головой такие виды…, хороший вкусный ресторан в обед и, помимо основной программы, визит в роскошную частную винодельню, в которую не возят толпы туристов. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще! Очень рекомендую именно этот тур, маршрут и, конечно же, такого гида как Агдур в компанию 👌🏼👌🏼👌🏼

  • Е
    Евгений
    30 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
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    ущелья по дороге, о. Рица). Машина Тойота Альфард в очень хорошем состоянии, комфортная, 7 полноценных комфортных сидений. Оптимальный маршрут экскурсии- за счет отсутствия большого количества объектов (не было Нового Афона) экскурсия не утомительная при общей продолжительности экскурсии 9,5 часов (из Красной Поляны).

    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах
  • Д
    Дарья
    12 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Приятный, интеллигентный гид. Отлично и комфортно провели день.
    Приятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гид
  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
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    это не помешало нам выполнить всю запланированную программу. Андрей прекрасный рассказчик и водитель (по таким дорогам это важно!), согрел нас горячим чаем и кофе, угостил вкусной вяленой хурмой. Мы сделали много красивых фотографий, полюбовались чудесными пейзажами Абхазии, познакомились с историей мест, которые посетили. Попробовали блюда национальной кухни, вина и мед.

    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек, прекрасный водитель, хорошо преподносит
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    информацию. Александр замечательно спланировал маршрут, чтобы мы успели посетить все локации. Показал нам потрясающие места, учёл все пожелания. Обед прошёл на о. Рица в маленьком и очень уютном ресторане. Спасибо огромное! Отдельное спасибо Александру за прекрасные фотографии! Обязательно будем вас рекомендовать! Хороших вам клиентов!

    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Набережная»

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  2. Самое главное
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  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
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Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 17 100 до 24 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Прогуляйтесь по набережной на Красной поляне, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Красной поляны. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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