Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

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Экспресс-прогулка по Красной Поляне

Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя

Ксения
Ксения – Гид из Красной поляны
Эта прогулка 👣 — динамичное знакомство с горнолыжной столицей ⭐️ России.

Всего за час вы убедитесь, что чудеса Красной Поляны не заканчиваются подъемом на вершину Роза Пик: я расскажу о небанальных маршрутах и активных развлечениях, помогу вам оценить значимость Олимпиады 2014 года и поделюсь, как провести здесь отпуск с максимальной пользой — и минимальными затратами.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Экспресс-прогулка по Красной Поляне

Что вас ожидает

Всё, что нужно знать о Красной поляне
За час я помогу вам развеять стереотипы о курортах в окрестностях Сочи и запастись полезной и интересной информацией. О чем поговорим:

  • География Красной Поляны. Охватим все три курорта и два посёлка: вы узнаете, куда лучше подниматься на канатных дорогах, где лучшие места, чтобы покататься на лыжах и сноуборде 🏂.
  • История 📖 курортов: я расскажу, какой была Красная Поляна до Олимпиады и как главное спортивное событие 2014 года повлияло на горнолыжную культуру всей страны.
  • Развлечения для всей семьи. Я предложу нетривиальные варианты активного отдыха, поделюсь местами для отдыха с детьми и вечерних прогулок.

Главные места притяжения курорта
Мы прогуляемся по улочкам курорта и набережной самой длинной реки Кавказа, полюбуемся горными ⛰️ вершинами Кавказского хребта и архитектурными шедеврами «Русской Швейцарии». А еще я раскрою для вас явки и пароли лучших сувенирных точек Красной Поляны и подскажу, какие кафе и рестораны стоит выбрать, чтобы в полной мере оценить местную гастрономию.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем путешественникам, которые хотят увидеть в Красной Поляне чуть больше, чем горнолыжные склоны и канатные подъемники, и запастись полезной информацией о курорте.

Организационные детали

Мы можем прогуляться 👣 по любому интересному вам курорту в окрестностях Красной Поляны: подробный маршрут можно обсудить в переписке.

Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Экспресс-прогулка по Красной Поляне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!
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