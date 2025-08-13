Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Экспресс-прогулка по Красной Поляне - это не просто экскурсия, это динамичное путешествие по горнолыжной столице России, которое за час позволит вам увидеть и узнать о курорте гораздо больше, чем могли читать дальшеуменьшить
представить.
Вместе мы исследуем географию Красной Поляны, охватывая все курорты и поселки, чтобы выявить лучшие места для катания на лыжах и сноуборде.
Вы узнаете, как Олимпиада 2014 года преобразила курорт и какие развлечения ждут здесь вас и вашу семью.
Мы прогуляемся по живописным улочкам, полюбуемся горными вершинами и архитектурными шедеврами, раскроем секреты лучших сувенирных точек и рекомендуем кафе и рестораны для настоящих гурманов.
Эта экскурсия подойдет всем, кто хочет увидеть в Красной Поляне не только горнолыжные склоны, но и получить полезную информацию о курорте, его истории и культуре.
Организационные детали экскурсии обсуждаются индивидуально, что позволяет адаптировать маршрут под интересы каждого участника
Лучшее время для экскурсии на Красной Поляне - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться пешими прогулками и видами на горные вершины. Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, можно избежать большого наплыва туристов, но погода может быть менее предсказуемой. Зимой, хотя и возможны прогулки, погодные условия и загруженность курорта могут ограничить возможности для полноценного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улицы курорта
Набережная реки
Горные вершины Кавказского хребта
Архитектурные шедевры «Русской Швейцарии»
Описание экскурсии
Всё, что нужно знать о Красной поляне
За час я помогу вам развеять стереотипы о курортах в окрестностях Сочи и запастись полезной и интересной информацией. О чем поговорим:
География Красной Поляны. Охватим все три курорта и два посёлка: вы узнаете, куда лучше подниматься на канатных дорогах, где лучшие места, чтобы покататься на лыжах и сноуборде.
История курортов: я расскажу, какой была «Красная Поляна» до Олимпиады и как главное спортивное событие 2014 года повлияло на горнолыжную культуру всей страны.
Развлечения для всей семьи. Я предложу нетривиальные варианты активного отдыха, поделюсь местами для отдыха с детьми и вечерних прогулок.
Главные места притяжения курорта
Мы прогуляемся по улочкам курорта и набережной самой длинной реки Кавказа, полюбуемся горными вершинами Кавказского хребта и архитектурными шедеврами «Русской Швейцарии». А еще я раскрою для вас явки и пароли лучших сувенирных точек Красной Поляны и подскажу, какие кафе и рестораны стоит выбрать, чтобы в полной мере оценить местную гастрономию.
Кому подойдет экскурсия
Всем путешественникам, которые хотят увидеть в «Красная Поляне» чуть больше, чем горнолыжные склоны и канатные подъемники, и запастись полезной информацией о курорте.
Организационные детали
Мы можем прогуляться по любому интересному вам курорту в окрестностях Красной Поляны: подробный маршрут можно обсудить в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1128 туристов
Я и мои прекрасные коллеги влюбим вас в Красную Поляну. Мы ярые фанаты своего дела и наша задача - рассказать вам как можно больше всего интересного и полезного, включить вашу читать дальшеуменьшить
фантазию и погрузить вас в древнюю историю Красной Поляны и нетронутые природные места Западного Кавказа. Мы гуляем по самым красивым локациям и строим удобные маршруты, но главное наполняем их смыслом. Все гиды в команде имеют большой опыт, а главное любовь к месту, в котором живут!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Дата посещения: 4 авг 2025
Выражаю искреннюю благодарность организаторам экскурсии по Красной Поляне за ответственный подход к организации мероприятия! Экскурсия позволила мне глубже познакомиться с историей и современным обликом курорта на основе новой интересной и познавательной информации. Кроме того гид поделилась ценными рекомендациями, куда сходить, что посмотреть и чем заняться самостоятельно. Оригинальные фотографии, сделанные по ходу экскурсии, позволят возвращаться к этим приятным моментам снова и снова!
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Ирина
Спасибо за прогулку! Красная Поляна и Роза Хутор заиграли новыми красками благодаря вашему рассказу 👌
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Марина
Великолепная экскурсия! Огромная благодарность Галине. За час прогулки по курорту Роза Хутор Галина рассказала и о современных канатных подъемниках, о заповедниках, о большом количестве интересных мест, связанных с Олимпиадой 2014 года. Было много исторических справок. Отдельное спасибо за то, что экскурсия состоялась, несмотря на дождь. Рекомендую, не пожалеете.
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Ирина
Экскурсовод Евгения нам очень понравилась, знает все, или почти всё! Историческую часть, как все образовывалось, как все организовывалось и строилось. Где что находится, ориентируется прекрасно! Гуляли по Роза Хутор, пили читать дальшеуменьшить
горную водичку из бювета, посмотрели интересные и видовые места. У Евгении была возможность нам посвятить чуть больше времени и пока мои катались на родельбане, Евгения рассказывала интересные и важные моменты отдыха на курортах, но из за этих же покатушек на Роза Хутор не успели посетить знаменитую набережную, придётся вернуться и продолжить экскурсию)))
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Дина
21 июня гуляла с Евгенией по Роза Хутор. Все очень понравилось: маршрут был составлен под мои пожелания, Евгения терпеливо фотографировала меня на всех локациях, рассказала и показала массу интересного и даже уделила времени больше, чем изначально планировалось. Большое спасибо за душевное сопровождение🥰🥰🥰
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нина
В Красной Поляне мы были уже 2 раза и оба предшествующих визита провели вверху в горах. В этот раз нам очень не повезло с погодой, в прогнозе был дождь и читать дальшеуменьшить
мы выбрали самую короткую по продолжительности экскурсию под проливным дождем, так как подниматься в горы в такую погоду не было смысла. На наш взгляд, цена для часовой экскурсии высока. В хорошую погоду мы бы взяли другую экскурсию и цена была бы более адекватной. Но тем не менее, нужно отдать должное экскурсоводу Ксении, общее впечатление и настроение в итоге у нас были хорошими. Мы узнали очень много интересного из истории этого района и, благодаря экскурсоводу, наметили себе еще несколько объектов для посещения на курорте и в окрестностях. К примеру, по совету Ксении посетили археологический музей, который очень впечатлил нашего юного путешественника.
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