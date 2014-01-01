Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

Что вас ожидает

Всё, что нужно знать о Красной поляне

За час я помогу вам развеять стереотипы о курортах в окрестностях Сочи и запастись полезной и интересной информацией. О чем поговорим:

География Красной Поляны. Охватим все три курорта и два посёлка: вы узнаете, куда лучше подниматься на канатных дорогах, где лучшие места, чтобы покататься на лыжах и сноуборде 🏂.

Красной Поляны. Охватим все три курорта и два посёлка: вы узнаете, куда лучше подниматься на канатных дорогах, где лучшие места, чтобы покататься на лыжах и сноуборде 🏂. История 📖 курортов: я расскажу, какой была Красная Поляна до Олимпиады и как главное спортивное событие 2014 года повлияло на горнолыжную культуру всей страны.

курортов: я расскажу, какой была Красная Поляна до Олимпиады и как главное спортивное событие 2014 года повлияло на горнолыжную культуру всей страны. Развлечения для всей семьи. Я предложу нетривиальные варианты активного отдыха, поделюсь местами для отдыха с детьми и вечерних прогулок.

Главные места притяжения курорта

Мы прогуляемся по улочкам курорта и набережной самой длинной реки Кавказа, полюбуемся горными ⛰️ вершинами Кавказского хребта и архитектурными шедеврами «Русской Швейцарии». А еще я раскрою для вас явки и пароли лучших сувенирных точек Красной Поляны и подскажу, какие кафе и рестораны стоит выбрать, чтобы в полной мере оценить местную гастрономию.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Всем путешественникам, которые хотят увидеть в Красной Поляне чуть больше, чем горнолыжные склоны и канатные подъемники, и запастись полезной информацией о курорте.

Организационные детали

Мы можем прогуляться 👣 по любому интересному вам курорту в окрестностях Красной Поляны: подробный маршрут можно обсудить в переписке.