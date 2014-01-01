Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

Всё, что нужно знать о Красной поляне
За час я помогу вам развеять стереотипы о курортах в окрестностях Сочи и запастись полезной и интересной информацией. О чем поговорим:
Главные места притяжения курорта
Мы прогуляемся по улочкам курорта и набережной самой длинной реки Кавказа, полюбуемся горными ⛰️ вершинами Кавказского хребта и архитектурными шедеврами «Русской Швейцарии». А еще я раскрою для вас явки и пароли лучших сувенирных точек Красной Поляны и подскажу, какие кафе и рестораны стоит выбрать, чтобы в полной мере оценить местную гастрономию.
Всем путешественникам, которые хотят увидеть в Красной Поляне чуть больше, чем горнолыжные склоны и канатные подъемники, и запастись полезной информацией о курорте.
Мы можем прогуляться 👣 по любому интересному вам курорту в окрестностях Красной Поляны: подробный маршрут можно обсудить в переписке.