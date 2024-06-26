Д Дина

Спасибо за интересную прогулку по Роза Хутор! Мы были впервые. Замечательное место, планируем вернуться. Наш гид Полина рассказала про историю этих мест, про создание курорта, помогла спланировать время после экскурсии, благодаря чему мы везде успели)