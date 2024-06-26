Экскурсии на Роза Хутор из Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Роза Хутор» на Красной поляне, цены от 3 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
Пешая
19 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 10:30
22 сен в 10:30
4 400 за всё до 5 чел.
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
1 отзыв
5 часов
Билеты
Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
3 590 за билет
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
На машине
скидка
10%
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Роза хутор
7 окт в 10:00
8 окт в 10:00
1833316 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    26 июня 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Спасибо за интересную прогулку по Роза Хутор! Мы были впервые. Замечательное место, планируем вернуться. Наш гид Полина рассказала про историю этих мест, про создание курорта, помогла спланировать время после экскурсии, благодаря чему мы везде успели)
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
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    природе Розы Хутор и округи. Многого я не знала. Фотографии просто замечательные! В этот же день вечером отредактированные были у меня! Бесконечная благодарность! Рекомендую всем!

  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Не плохая прогулка по улице города. .
  • Е
    Евгений
    22 мая 2023
    Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
    Информации мало и она поверхностная

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Роза Хутор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
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  3. Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Хребет Аибга
  4. Юпшарский каньон
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Мзымта
  9. Гора Ачишхо
  10. Нарзанный источник
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в сентябре 2024
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