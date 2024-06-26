1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 10:30
22 сен в 10:30
4 400₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Билеты
Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
3 590₽ за билет
скидка
10%
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Роза хутор
7 окт в 10:00
8 окт в 10:00
1833316 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина26 июня 2024Спасибо за интересную прогулку по Роза Хутор! Мы были впервые. Замечательное место, планируем вернуться. Наш гид Полина рассказала про историю этих мест, про создание курорта, помогла спланировать время после экскурсии, благодаря чему мы везде успели)
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
- ССергей5 ноября 2023Не плохая прогулка по улице города. .
- ЕЕвгений22 мая 2023Информации мало и она поверхностная
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Роза Хутор»
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