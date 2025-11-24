Запрыгивайте в минивэн и пристегивайте ремни — мы отправляемся покорять Страну Души.
Вас ждут главные достопримечательности Абхазии с живописными панорамами, дегустация здешних блюд, богатая местная культура. У нас будет всего один день, но за это время вы точно успеете полюбить наш дивный край. И наверняка захотите вернуться снова!
Описание экскурсии
Вояж по АбхазииМы приглашаем Вас посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности Страны души всего за 1 день! Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 8 или 12 человек. В ходе путешествия вы:
- Побываете в элегантной Гагре, погуляете по парку принца Ольденбургского.
- Оцените фотогеничный подвесной мост над рекой Бзыбь, а особо смелые смогут прокатиться на тарзанке.
- Увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады.
- Попробуете местную кухню: вино, чачу, сыр, мёд. Почему стоит выбрать этот тур?
- Экскурсия проходит на комфортабельных современных минивэнах с кондиционером.
- Наш трансфер заберет вас прямо из вашего отеля.
- Экскурсия проходит в небольшой группе, у вас будет больше времени, чтобы насладиться красотой достопримечательностей Абхазии. Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. При бронировании от 2 человек необходимо внести предоплату. Экскурсию можно забронировать с трансфером из Красной Поляны, Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования. Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания. Мы заберем вас из вашего отеля. Накануне экскурсии с вами свяжется наш менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер. Менеджер сориентирует вас после бронирования. Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи. Перед выездом проверьте наличие документов, необходимых для въезда в Абхазию. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь.
Ежедневно 8-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Дегустация абхазской продукции (по желанию)
- Стеклянный мост
- Качели над рекой Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
- Мандариновый сад
Что включено
- Транспорт (детское кресло/бустер по запросу)
- Водитель-гид
- Страховка
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк, : /n взрослые - 700 рублей /n дети с 8 до 12 лет - 200 рублей/n дети до 7 лет - бесплатно
- Зиплайн - 1000 рублей (по желанию)
- Прогулка на катамаране по озеру Рица - 500 рублей (по желанию)
- Обед - средний чек 700 рублей с человека (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Привезем обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8-00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
- При бронировании от 2 человек необходимо внести предоплату
- Экскурсию можно забронировать с трансфером из Красной Поляны, Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания. Мы заберем вас из вашего отеля. Накануне экскурсии с вами свяжется наш менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля
- Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер. Менеджер сориентирует вас после бронирования
- Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи
- Перед выездом проверьте наличие документов, необходимых для въезда в Абхазию
- С собой необходимо взять удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
24 ноя 2025
По локациям мне все понравилось и всего хватило. Очень здорово, что нас забрали именно из отеля на Красной Поляне, и что формат экскурсии именно мини-группа (нас было 7 человек). Лично
Н
Наталья
11 ноя 2025
Замечательная экскурсия… виды такие что словами не передать, восторг зашкаливает. Экскурсию проводил Денис, отличный экскурсовод, интересно рассказывал и очень приятный в общении. Спасибо огромное!!!
М
Мария
7 ноя 2025
Экскурсовод Рашид просто супер. Было все четко, по делу, интересно. Аккуратный водитель. Впечатления супер. Спасибо
И
Ирина
4 ноя 2025
Отличная экскурсия с лучшим гидом, которого я когда-либо встречала. Нодар - человек, который любит свою страну, свой народ, прекрасно знает историю. Очень общительный, добрый и с чувством юмора. Побывали в
З
Зульфия
3 ноя 2025
Поездка в прекрасную Абхазию состоялась у нас 2 ноября, мы остались в восторге! Побывали во всех заявленных достопримечательностях, все произвело неизгладимое впечатление! Выбрали именно минивэн и не прогадали, и на
А
Алия
1 ноя 2025
Классную экскурсию нам провел гид Роланд. Рассказывал все интересно и без лишней перегрузки фактами. Давал на каждой точке столько свободного времени, сколько нам хотелось, не торопил. Очень понравился стиль его вождения, так как была наслышана о манере вождения местных водителей) никаких опасных маневров и нарушений ПДД. На обед заехали в красивое место с вкусной кухней. Абхазия великолепна. Вообщем, рекомендую 👌🏻
С
Сергей
31 окт 2025
Очень удобный автомобиль на 5 пассажиров. Забрали с дома почти вовремя и привезли обратно) Хороший и приятный водитель (как экскурсовод конечно не очень, но нам это было не важно). Было всё, как заявлено по программе. Если добавить в программу "Новый Афон" думаю было бы круче)
А
Алексей
30 окт 2025
Абхазия впечатляет своими видами. Гид Денис рассказал всё подробно и показал красивые локации.
А
Анна
26 окт 2025
Гид Денис позитивный и интересный рассказчик! Забрал и доставил в комфорте. Ресторан, куда он нас привез на обед, шикарный! И отдельное ему спасибо за подарок, вид на Гагру обалденный!
М
Маргарита
22 окт 2025
Понравилась программа экскурсии и сама Абхазия. Заехали на скалистый берег, увидели колоннаду в Гагре, дегустировали вкусные вина и сыры. Так же останавливались у водопадов и поднялись к озеру Рица с невероятными видами. Отдельного внимания заслуживает ресторан Абхазский двор с великолепной кухней и сервисом.
Д
Дарья
22 окт 2025
Все безумно понравилось, всё рассказали показали, дружно и весело! Абхазия и ее местный колорит прекрасны😍
Л
Лилия
19 окт 2025
Впечатления зашкаливают. Нам попался прекрасный,деликатный гид и водитель Роланд. Одно лишь немного удручило ситуацию, это то, что за 11 месячного ребенка взяли полную оплату за экскурсию
Н
Наталья
15 окт 2025
Поездка была просто замечательной. Компания подобралась отличная. Время пролетело быстро и весело! Гид Ролан не давал скучать и рассказывал интересные истории об Абхазии.
E
Elena
15 окт 2025
Очень понравилась поездка: комфортная машина, красивые места, вежливый сопровождающий! Побродили по пляжу в Гагре, проехали по живописной дороге, покатались на катамаране по озеру Рица, дегустация тоже понравилась.
Н
Никита
9 окт 2025
Потрясающий тур. Огромное спасибо гиду Астамуру. Отличный, интересный человек и профессионал своего дела. Это была моя лучшая экскурсия из многих.
Входит в следующие категории Красной поляны
