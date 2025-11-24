Д Дарья читать дальше мне не хватило какого-то рассказа про Абхазию, интересных фактов, мы сидели на заднем сидении - почти ничего не было слышно, микрофона у гида не было. Плюс обратно мы очень долго стояли на границе, такое бывает, и в целом, ничего страшного, но было бы круто понимать, хотя бы почему)) По локациям мне все понравилось и всего хватило. Очень здорово, что нас забрали именно из отеля на Красной Поляне, и что формат экскурсии именно мини-группа (нас было 7 человек). Лично

Н Наталья Замечательная экскурсия… виды такие что словами не передать, восторг зашкаливает. Экскурсию проводил Денис, отличный экскурсовод, интересно рассказывал и очень приятный в общении. Спасибо огромное!!!

М Мария Экскурсовод Рашид просто супер. Было все четко, по делу, интересно. Аккуратный водитель. Впечатления супер. Спасибо

И Ирина читать дальше лучших местах программы VIP тура, сделали прекрасные фото, дегустировали вино, сыр, мясо и чай. Конечно же уехали с покупками. Обед был в прекрасном горном ресторане с местной кухней. По завершению экскурсии Нодар всем подарил сувениры ручной работы - хинкали). Была очень теплая погода и прекрансые попутчики из Чебоксар и Крыма. Есть огромное желание вернуться в Абхазию, посмотреть и другие места. Огромное спасибо и до новых встреч! Отличная экскурсия с лучшим гидом, которого я когда-либо встречала. Нодар - человек, который любит свою страну, свой народ, прекрасно знает историю. Очень общительный, добрый и с чувством юмора. Побывали в

З Зульфия читать дальше границе быстрее прошли и на остановках долго не задерживались. Отдельная большая благодарность водителю, по совместительству гиду Нодару, за его интереснейшие рассказы на всём протяжении пути, прекрасную музыку в тему, за знакомство с богатой местной культурой! Благодаря ему мы за 1 день влюбились в дивный край, страну души - Абхазию! Ждите нас снова, гости из Карачаево-Черкесии) Поездка в прекрасную Абхазию состоялась у нас 2 ноября, мы остались в восторге! Побывали во всех заявленных достопримечательностях, все произвело неизгладимое впечатление! Выбрали именно минивэн и не прогадали, и на

А Алия Классную экскурсию нам провел гид Роланд. Рассказывал все интересно и без лишней перегрузки фактами. Давал на каждой точке столько свободного времени, сколько нам хотелось, не торопил. Очень понравился стиль его вождения, так как была наслышана о манере вождения местных водителей) никаких опасных маневров и нарушений ПДД. На обед заехали в красивое место с вкусной кухней. Абхазия великолепна. Вообщем, рекомендую 👌🏻

С Сергей Очень удобный автомобиль на 5 пассажиров. Забрали с дома почти вовремя и привезли обратно) Хороший и приятный водитель (как экскурсовод конечно не очень, но нам это было не важно). Было всё, как заявлено по программе. Если добавить в программу "Новый Афон" думаю было бы круче)

А Алексей Абхазия впечатляет своими видами. Гид Денис рассказал всё подробно и показал красивые локации.

А Анна Гид Денис позитивный и интересный рассказчик! Забрал и доставил в комфорте. Ресторан, куда он нас привез на обед, шикарный! И отдельное ему спасибо за подарок, вид на Гагру обалденный!

М Маргарита Понравилась программа экскурсии и сама Абхазия. Заехали на скалистый берег, увидели колоннаду в Гагре, дегустировали вкусные вина и сыры. Так же останавливались у водопадов и поднялись к озеру Рица с невероятными видами. Отдельного внимания заслуживает ресторан Абхазский двор с великолепной кухней и сервисом.

Д Дарья Все безумно понравилось, всё рассказали показали, дружно и весело! Абхазия и ее местный колорит прекрасны😍

Л Лилия Впечатления зашкаливают. Нам попался прекрасный,деликатный гид и водитель Роланд. Одно лишь немного удручило ситуацию, это то, что за 11 месячного ребенка взяли полную оплату за экскурсию

Н Наталья Поездка была просто замечательной. Компания подобралась отличная. Время пролетело быстро и весело! Гид Ролан не давал скучать и рассказывал интересные истории об Абхазии.

E Elena Очень понравилась поездка: комфортная машина, красивые места, вежливый сопровождающий! Побродили по пляжу в Гагре, проехали по живописной дороге, покатались на катамаране по озеру Рица, дегустация тоже понравилась.