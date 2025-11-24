читать дальше

что формат экскурсии именно мини-группа (нас было 7 человек). Лично мне не хватило какого-то рассказа про Абхазию, интересных фактов, мы сидели на заднем сидении - почти ничего не было слышно, микрофона у гида не было. Плюс обратно мы очень долго стояли на границе, такое бывает, и в целом, ничего страшного, но было бы круто понимать, хотя бы почему))