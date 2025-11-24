Мини-группа
до 12 чел.
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
3200 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 4 чел.
Полеты на вертолете в Сочи
Начало: Красная Поляна
«Это не сон, а реальность, которую дарит вам уникальное путешествие — полёт на вертолёте над Сочи»
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду в 9:00.
19 000 ₽
20 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Горнолыжный мастер-класс в Сочи
Погрузитесь в мир горнолыжного спорта на Красной Поляне! Под руководством опытного инструктора вы освоите технику катания и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В посёлке Эстосадок
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
10 800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 ноября 2025По локациям мне все понравилось и всего хватило. Очень здорово, что нас забрали именно из отеля на Красной Поляне, и
- ННаталья11 ноября 2025Замечательная экскурсия… виды такие что словами не передать, восторг зашкаливает. Экскурсию проводил Денис, отличный экскурсовод, интересно рассказывал и очень приятный в общении. Спасибо огромное!!!
- ММария7 ноября 2025Экскурсовод Рашид просто супер. Было все четко, по делу, интересно. Аккуратный водитель. Впечатления супер. Спасибо
- ИИрина4 ноября 2025Отличная экскурсия с лучшим гидом, которого я когда-либо встречала. Нодар - человек, который любит свою страну, свой народ, прекрасно знает
- ЗЗульфия3 ноября 2025Поездка в прекрасную Абхазию состоялась у нас 2 ноября, мы остались в восторге! Побывали во всех заявленных достопримечательностях, все произвело
- ААлия1 ноября 2025Классную экскурсию нам провел гид Роланд. Рассказывал все интересно и без лишней перегрузки фактами. Давал на каждой точке столько свободного
- ССергей31 октября 2025Очень удобный автомобиль на 5 пассажиров. Забрали с дома почти вовремя и привезли обратно) Хороший и приятный водитель (как экскурсовод
- ААлексей30 октября 2025Абхазия впечатляет своими видами. Гид Денис рассказал всё подробно и показал красивые локации.
- ААнна26 октября 2025Гид Денис позитивный и интересный рассказчик! Забрал и доставил в комфорте. Ресторан, куда он нас привез на обед, шикарный! И отдельное ему спасибо за подарок, вид на Гагру обалденный!
- ММаргарита22 октября 2025Понравилась программа экскурсии и сама Абхазия. Заехали на скалистый берег, увидели колоннаду в Гагре, дегустировали вкусные вина и сыры. Так
