VIP-экскурсии на Красной поляне с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» на Красной поляне, цены от 3200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
На микроавтобусе
10 часов
80 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
3200 ₽ за человека
Полеты на вертолете в Сочи
На вертолёте
15 минут
-
5%
Мини-группа
до 4 чел.
Полеты на вертолете в Сочи
Начало: Красная Поляна
«Это не сон, а реальность, которую дарит вам уникальное путешествие — полёт на вертолёте над Сочи»
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду в 9:00.
19 000 ₽20 000 ₽ за человека
Горнолыжный мастер-класс в Сочи
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Горнолыжный мастер-класс в Сочи
Погрузитесь в мир горнолыжного спорта на Красной Поляне! Под руководством опытного инструктора вы освоите технику катания и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В посёлке Эстосадок
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
10 800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    По локациям мне все понравилось и всего хватило. Очень здорово, что нас забрали именно из отеля на Красной Поляне, и
    что формат экскурсии именно мини-группа (нас было 7 человек). Лично мне не хватило какого-то рассказа про Абхазию, интересных фактов, мы сидели на заднем сидении - почти ничего не было слышно, микрофона у гида не было. Плюс обратно мы очень долго стояли на границе, такое бывает, и в целом, ничего страшного, но было бы круто понимать, хотя бы почему))

  • Н
    Наталья
    11 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Замечательная экскурсия… виды такие что словами не передать, восторг зашкаливает. Экскурсию проводил Денис, отличный экскурсовод, интересно рассказывал и очень приятный в общении. Спасибо огромное!!!
  • М
    Мария
    7 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Экскурсовод Рашид просто супер. Было все четко, по делу, интересно. Аккуратный водитель. Впечатления супер. Спасибо
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Отличная экскурсия с лучшим гидом, которого я когда-либо встречала. Нодар - человек, который любит свою страну, свой народ, прекрасно знает
    историю. Очень общительный, добрый и с чувством юмора. Побывали в лучших местах программы VIP тура, сделали прекрасные фото, дегустировали вино, сыр, мясо и чай. Конечно же уехали с покупками. Обед был в прекрасном горном ресторане с местной кухней. По завершению экскурсии Нодар всем подарил сувениры ручной работы - хинкали). Была очень теплая погода и прекрансые попутчики из Чебоксар и Крыма. Есть огромное желание вернуться в Абхазию, посмотреть и другие места. Огромное спасибо и до новых встреч!

  • З
    Зульфия
    3 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Поездка в прекрасную Абхазию состоялась у нас 2 ноября, мы остались в восторге! Побывали во всех заявленных достопримечательностях, все произвело
    неизгладимое впечатление! Выбрали именно минивэн и не прогадали, и на границе быстрее прошли и на остановках долго не задерживались. Отдельная большая благодарность водителю, по совместительству гиду Нодару, за его интереснейшие рассказы на всём протяжении пути, прекрасную музыку в тему, за знакомство с богатой местной культурой! Благодаря ему мы за 1 день влюбились в дивный край, страну души - Абхазию! Ждите нас снова, гости из Карачаево-Черкесии)

  • А
    Алия
    1 ноября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Классную экскурсию нам провел гид Роланд. Рассказывал все интересно и без лишней перегрузки фактами. Давал на каждой точке столько свободного
    времени, сколько нам хотелось, не торопил. Очень понравился стиль его вождения, так как была наслышана о манере вождения местных водителей) никаких опасных маневров и нарушений ПДД. На обед заехали в красивое место с вкусной кухней. Абхазия великолепна. Вообщем, рекомендую 👌🏻

  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Очень удобный автомобиль на 5 пассажиров. Забрали с дома почти вовремя и привезли обратно) Хороший и приятный водитель (как экскурсовод
    конечно не очень, но нам это было не важно). Было всё, как заявлено по программе. Если добавить в программу "Новый Афон" думаю было бы круче)

  • А
    Алексей
    30 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Абхазия впечатляет своими видами. Гид Денис рассказал всё подробно и показал красивые локации.
  • А
    Анна
    26 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Гид Денис позитивный и интересный рассказчик! Забрал и доставил в комфорте. Ресторан, куда он нас привез на обед, шикарный! И отдельное ему спасибо за подарок, вид на Гагру обалденный!
  • М
    Маргарита
    22 октября 2025
    VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны)
    Понравилась программа экскурсии и сама Абхазия. Заехали на скалистый берег, увидели колоннаду в Гагре, дегустировали вкусные вина и сыры. Так
    же останавливались у водопадов и поднялись к озеру Рица с невероятными видами. Отдельного внимания заслуживает ресторан Абхазский двор с великолепной кухней и сервисом.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. VIP-тур в Абхазию на минивэнах (из Красной Поляны);
  2. Полеты на вертолете в Сочи;
  3. Горнолыжный мастер-класс в Сочи.
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Новый Афон;
  3. Роза Хутор;
  4. Юпшарский каньон;
  5. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  6. Водопад Кейва;
  7. Нарзанный источник;
  8. Ахштырская пещера;
  9. Озеро Рица;
  10. Водопад Хрустальный.
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в январе 2026
Сейчас на Красной поляне в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
